Пятеро рашистов не заметили украинский FPV-дрон, который сопровождал их до здания, и были ликвидированы одним ударом. ВИДЕО

Оператор ударного дрона Detones Group уничтожил сразу 5 оккупантов, отследив их передвижение к зданию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский пилот заметил группу российской пехоты, которая передвигалась по одной из улиц населенного пункта, и начал сопровождать противника с воздуха.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Когда все 5 рашистов вошли в одно из зданий, оператор ударного FPV-дрона нанес точный удар. Беспилотник влетел внутрь здания и взорвался, ликвидировав всю группу российских военных.

Видео опубликовали украинские бойцы Detones Group в своем Telegram-канале.

Смотрите также: Бригада "Гарт" разгромила российские штурмовые группы на Харьковщине: 43 оккупанта ликвидированы, двое взяты в плен. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минус 20 оккупантов-мотоциклистов: операторы дронов атаковали россиян в тыловых районах оккупированной части Запорожья. ВИДЕО