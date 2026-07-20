Пятеро рашистов не заметили украинский FPV-дрон, который сопровождал их до здания, и были ликвидированы одним ударом. ВИДЕО
Оператор ударного дрона Detones Group уничтожил сразу 5 оккупантов, отследив их передвижение к зданию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинский пилот заметил группу российской пехоты, которая передвигалась по одной из улиц населенного пункта, и начал сопровождать противника с воздуха.
Когда все 5 рашистов вошли в одно из зданий, оператор ударного FPV-дрона нанес точный удар. Беспилотник влетел внутрь здания и взорвался, ликвидировав всю группу российских военных.
Видео опубликовали украинские бойцы Detones Group в своем Telegram-канале.
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