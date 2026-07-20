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Бригада "Гарт" разгромила штурмовые группы РФ на Харьковщине: 43 оккупанта ликвидированы, двое взяты в плен. ВИДЕО
Военнослужащие бригады "Гарт" сорвали очередные штурмы российских войск на севере Харьковской области, нанеся противнику значительные потери.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оккупанты пытались атаковать небольшими штурмовыми группами при поддержке артиллерии, авиации и беспилотников. Разведывательно-ударные группы БПЛА бригады "Гарт" обнаружили врага еще на подступах к государственной границе, после чего украинские защитники нанесли удары по противнику.
Также отмечается, что за прошедшую неделю бойцы бригады "Гарт" ликвидировали 43 российских оккупантов, еще 22 ранили, а двух рашистов взяли в плен.
Кадры боевых действий обнародовала Государственная пограничная служба Украины.
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