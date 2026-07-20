Пілоти МіГ-29 знищили пункт управління російських операторів БпЛА 36-ї ОМСБр на Запорізькому напрямку. ВIДЕО
Екіпажі винищувачів Повітряних сил України у взаємодії з підрозділами Десантно-штурмових військ знищили пункт управління російських операторів БпЛА на Запорізькому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти МіГ-29 завдали авіаудару керованими авіабомбами по пункту управління безпілотниками 36-ї ОМСБр ЗС РФ.
Унаслідок точного ураження місце дислокації російських операторів БпЛА було знищено разом з особовим складом противника.
Відео бойової роботи оприлюднив один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".
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