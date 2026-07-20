УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11962 відвідувача онлайн
Новини Знищення російських окупантів
2 049 4

Пілоти МіГ-29 знищили пункт управління російських операторів БпЛА 36-ї ОМСБр на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Екіпажі винищувачів Повітряних сил України у взаємодії з підрозділами Десантно-штурмових військ знищили пункт управління російських операторів БпЛА на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти МіГ-29 завдали авіаудару керованими авіабомбами по пункту управління безпілотниками 36-ї ОМСБр ЗС РФ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Унаслідок точного ураження місце дислокації російських операторів БпЛА було знищено разом з особовим складом противника.

Відео бойової роботи оприлюднив один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П’ятеро рашистів не помітили український FPV-дрон, який супроводжував їх до будівлі, та були ліквідовані одним ударом. ВIДЕО

Дивіться також: Мінус 20 окупантів-мотоциклістів: оператори дронів атакували росіян у тилових районах окупованої частини Запоріжжя. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21571) знищення (10592) ЗСУ (9027) ДШВ Десантно-штурмові війська (502) Повітряні сили (3566) пілот (178) винищувач (194)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 