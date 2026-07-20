Пилоты МиГ-29 уничтожили пункт управления российских операторов БПЛА 36-й ОМСБр на Запорожском направлении. ВИДЕО
Экипажи истребителей Воздушных сил Украины в сотрудничестве с подразделениями Десантно-штурмовых войск уничтожили пункт управления российских операторов БПЛА на Запорожском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пилоты МиГ-29 нанесли авиаудар управляемыми авиабомбами по пункту управления беспилотниками 36-й ОМСБр ВС РФ.
Вследствие точного поражения место дислокации российских операторов БПЛА было уничтожено вместе с личным составом противника.
Видео боевых действий опубликовал один из украинских пилотов в своём Telegram-канале "Соняшник".
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