УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9122 відвідувача онлайн
Новини Відео Бойові дії на Запорізькому напрямку Іноземні добровольці в ЗСУ Спецоперації ГУР
498 1

Тактична група "Реванш" ГУР зачистила позиції окупантів, які інфільтрувалися до Степногірська. ВIДЕО

Бійці тактичної групи "Реванш" Міжнародного легіону ГУР МО України провели зачистку складських приміщень у Степногірську на Запорізькому напрямку, де інфільтрувалися російські військові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські штурмовики виконали бойове завдання зі знищення ворожого угруповання, якому вдалося інфільтруватися до населеного пункту та облаштувати позиції на території складських приміщень.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Під час операції бійці провели розвідку, виявили місця перебування противника, завдали йому вогневого ураження та завершили зачистку сектору від окупаційних військ.

У бойовій операції брали участь військовослужбовці штурмової роти Advanced тактичної групи "Реванш".

Відео спецоперації оприлюднили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Дивіться також: "Шершні Довбуша" спалили російський "Град" на ходу під Суджею: РСЗВ детонувала після влучання FPV-дрона. ВIДЕО

Дивіться також: Пілоти МіГ-29 знищили пункт управління російських операторів БпЛА 36-ї ОМСБр на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21560) спецпризначенці (269) знищення (10583) Запорізька область (5131) Інтернаціональний легіон (29) ГУР (918) Василівський район (167) Степногірськ (75)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 