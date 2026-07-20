Тактична група "Реванш" ГУР зачистила позиції окупантів, які інфільтрувалися до Степногірська. ВIДЕО

Бійці тактичної групи "Реванш" Міжнародного легіону ГУР МО України провели зачистку складських приміщень у Степногірську на Запорізькому напрямку, де інфільтрувалися російські військові.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські штурмовики виконали бойове завдання зі знищення ворожого угруповання, якому вдалося інфільтруватися до населеного пункту та облаштувати позиції на території складських приміщень.

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Під час операції бійці провели розвідку, виявили місця перебування противника, завдали йому вогневого ураження та завершили зачистку сектору від окупаційних військ.

У бойовій операції брали участь військовослужбовці штурмової роти Advanced тактичної групи "Реванш".

Відео спецоперації оприлюднили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

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