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Новини Відео Знищення російських окупантів Бойові дії на Запорізькому напрямку Повітряна діяльність ЗСУ
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Повітряні сили показали знищення пункту управління російських операторів БпЛА на Запорізькому напрямку. ВIДЕО

Українська авіація завдала удару по місцю скупчення російських операторів безпілотників на Запорізькому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, пілоти винищувачів МіГ-29 Повітряних сил України завдали точного авіаудару керованими авіабомбами GBU-39 по пункту управління БпЛА російських військ.

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Унаслідок точного влучання на кадрах видно, що схованку російських операторів дронів було знищено разом з особовим складом, який перебував усередині.

Відео бойової роботи української авіації оприлюднив один із пілотів у своєму телеграм-каналі.

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