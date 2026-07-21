Росія масовано атакувала південь України: є загиблі та десятки поранених

Минулої доби російські війська завдали масованих ударів по Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Є загиблі, десятки поранених і масштабні руйнування цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Запорізька область

Найінтенсивніших ударів зазнала Запорізька область, де окупанти завдали 1028 ударів по 54 населених пунктах, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Зокресв, російські війська здійснили 31 авіаційний удар, атакували регіон 713 безпілотниками, тричі застосували РСЗВ та завдали 281 артилерійського удару.

Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.

Одеська область

У ніч на 21 липня російські війська продовжили атаки на об'єкти інфраструктури Одеси, повідомив начальник МВА Сергій Лисак.

За попередньою інформацією, нових постраждалих не зафіксовано.

Водночас 21 липня у місті оголошено день жалоби за трьома мирними жителями, які загинули внаслідок попереднього російського удару по місту.

Миколаївська область

Минулої доби росіяни атакували Миколаївщину ударними безпілотниками Shahed, а також FPV-дронами, повідомив т.в.о. начальник ОВА Георгій Решетілов.

В Очакові поранення дістали дві жінки віком 48 і 55 років. Одну з них госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Також пошкоджено адміністративні та офісні будівлі, відділення банку, торговельний заклад, трансформаторну підстанцію, лінію електропередачі та автомобіль. У Куцурубській і Очаківській громадах FPV-дрони пошкодили приватний будинок, без постраждалих.

Херсонська область

Під російським вогнем перебували Херсон та понад 30 населених пунктів області, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти обстрілювали критичну й соціальну інфраструктуру, а також житлові квартали. Пошкоджено дві багатоповерхівки, сім приватних будинків, магазин і приватні автомобілі.

Внаслідок російських атак 22 людини отримали поранення, серед них одна дитина.

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