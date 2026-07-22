Через російську агресію двоє людей загинуло, 11 дістали поранення на Херсонщині

Минулої доби російські війська вкотре здійснили обстріли правобережжя Херсонської області.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, пише Цензор.НЕТ.

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Які населені пункти обстріляли?

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Зеленівка, Молодіжне, Садове, Іванівка, Інгулець, Микільське, Білозерка, Велетенське, Зорівка, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Зміївка, Раківка, Томарине, Урожайне, Осокорівка, Новорайськ, Степне, Дудчани, Качкарівка, Саблуківка, Бургунка, Одрадокам'янка та місто Херсон.

російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 33 приватні будинки. Також окупанти понівечили автозаправну станцію та приватні автомобілі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще 11 - дістали поранення.

Пізніше стало відомо, що окупанти вбили жінку у Корабельному районі Херсона. Вона зазнала смертельних поранень внаслідок атаки російського безпілотника. Наразі відповідні служби встановлюють особу загиблої.

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