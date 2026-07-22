Окупанти обстріляли Краматорський район Донеччини: 3 людини загинули, ще 9 - поранені. ФОТО

Минулої доби війська РФ інтенсивно атакували Краматорський район Донецької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

У Карпівці Миколаївської громади поранено людину; у Райгородку пошкоджено 4 приватні будинки. У Слов'янську поранено людину, пошкоджено 4 приватні будинки, адмінбудівлю, 4 промислові будівлі, 5 легковиків і 2 трактори. У Малотаранівці Краматорської громади пошкоджено адмінбудівлю. У Знаменівці Олександрівської громади 2 людини загинули і 4 поранені, пошкоджено 2 автомобіля. Ще 2 автівки пошкоджено у Новодонецькій громаді. У Дружківці 1 людина загинула і 3 поранені.

Всього за добу росіяни 28 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 450 людей, у тому числі 40 дітей.

Читайте: Через російську агресію двоє людей загинуло, 11 дістали поранення на Херсонщині