Через загрозу ударів РФ у Краматорську припинили вивезення сміття на частині вулиць, - міська рада

У Краматорську через постійну загрозу російських обстрілів та атак безпілотників розширили перелік територій, де тимчасово припинено вивезення твердих побутових відходів. Таке рішення ухвалили з міркувань безпеки працівників комунальних служб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Краматорську міську раду, до списку додали окремі вулиці та будинки в Малотаранівці, Красноторці та Біленькому.

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У міськраді зазначили, що виконання робіт у цих районах стало надто небезпечним через постійні російські атаки, зокрема із застосуванням безпілотників.

У зв'язку з призупиненням надання послуги мешканцям зазначених адрес тимчасово не нараховуватимуть плату за вивезення твердих побутових відходів.

У міській раді наголосили, що роботу комунальних служб на цих вулицях відновлять після стабілізації безпекової ситуації.

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