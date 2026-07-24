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Россия атаковала Харьковщину и Донетчину: Славянск подвергся самому мощному удару. ФОТОрепортаж

Оккупанты обстреляли Харьковскую и Донецкую области авиабомбами, дронами и артиллерией. Погиб один человек, более 30 получили ранения, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Массированные удары по Харьковской области: 10 раненых и масштабные разрушения

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 20 населенным пунктам Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. 

Оккупанты применяли управляемые авиабомбы, ударные беспилотники и FPV-дроны. В результате обстрелов пострадали 10 мирных жителей, среди которых один ребенок.

По данным областных властей и полиции, в результате атак пострадали:

  • в Золочеве — 52-летний и 92-летний мужчины, 66-летняя женщина и 16-летний юноша;
  • в селе Андреевка Балаклейской громады - женщины 70, 48 и 42 лет;
  • в селе Максимовка Богодуховского района - 34-летний мужчина;
  • в поселке Белый Колодезь Вовчанской громады - 67-летний (по данным полиции — 68-летний) мужчина.

По информации полиции, всего пострадали 10 человек, среди них один ребенок.

За прошедшие сутки российские войска применили:

  • 3 управляемые авиабомбы (КАБ);
  • 4 БПЛА типа "Герань-2";
  • 1 дрон "Ланцет";
  • 7 БПЛА типа "Молния";
  • 7 FPV-дронов;
  • 17 беспилотников неустановленного типа.

По данным полиции, в результате обстрелов повреждены десятки объектов гражданской инфраструктуры. В частности:

  • в Богодуховском районе повреждены частные дома, автомобили, машина скорой помощи, грузовик и квадроцикл;
  • в Купянском районе — нежилое здание и жилой дом;
  • в Изюмском районе — ферма, почтовое отделение, грузовой автомобиль, более десяти частных домов и многочисленные автомобили;
  • в Харьковском районе — частные дома, хозяйственное сооружение, складское здание и автомобиль;
  • в Лозовском районе — электросети и имущество фермерского хозяйства;
  • в Чугуевском районе — жилой дом.

Удары по Харьковской области
Удары по Харьковской области
Удары по Харьковской области
Удары по Харьковской области

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В Донецкой области под обстрелом оказались Краматорск, Дружковка и Райгородок. Больше всего пострадал Славянск

По данным полиции Донецкой области, враг 27 раз обстрелял населенные пункты области. В результате атак один человек погиб, еще 21 получил ранения.

По Славянску российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами и беспилотниками, сообщил глава ОГА Вадим Филашкин. В результате атаки погиб один человек, еще 15 человек получили ранения. Также повреждены 8 многоэтажных и 5 частных домов, экскаватор и гражданский автомобиль.

В Краматорске оккупанты применили артиллерию, авиабомбы и дроны. Ранения получили четверо мирных жителей. Повреждены частные и многоквартирные дома, а также пять автомобилей.

В Дружковке в результате удара авиабомбой КАБ-250 и атаки дронов пострадали двое мирных жителей. Разрушено 11 частных домов и одно предприятие.

В Райгородке один частный дом разрушен, еще более двух десятков повреждены. По данным полиции, повреждения получили не менее 14 частных домов.

Также в селе Александровка FPV-дрон повредил гражданский автомобиль.

удары по Донецкой области
удары по Донецкой области
удары по Донецкой области
удары по Донецкой области
удары по Донецкой области

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Автор: 

Краматорськ (2524) обстрел (33896) Донецкая область (12672) Харьковская область (2975) Краматорский район (1358) Богодуховский район (200) Чугуевский район (418) Дружковка (191) Александровка (16) Райгородок (28) Славянск (2765) Белый Колодезь (14) Золочев (66)
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