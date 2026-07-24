Россия атаковала Харьковщину и Донетчину: Славянск подвергся самому мощному удару. ФОТОрепортаж
Оккупанты обстреляли Харьковскую и Донецкую области авиабомбами, дронами и артиллерией. Погиб один человек, более 30 получили ранения, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Массированные удары по Харьковской области: 10 раненых и масштабные разрушения
За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по 20 населенным пунктам Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Оккупанты применяли управляемые авиабомбы, ударные беспилотники и FPV-дроны. В результате обстрелов пострадали 10 мирных жителей, среди которых один ребенок.
По данным областных властей и полиции, в результате атак пострадали:
- в Золочеве — 52-летний и 92-летний мужчины, 66-летняя женщина и 16-летний юноша;
- в селе Андреевка Балаклейской громады - женщины 70, 48 и 42 лет;
- в селе Максимовка Богодуховского района - 34-летний мужчина;
- в поселке Белый Колодезь Вовчанской громады - 67-летний (по данным полиции — 68-летний) мужчина.
По информации полиции, всего пострадали 10 человек, среди них один ребенок.
За прошедшие сутки российские войска применили:
- 3 управляемые авиабомбы (КАБ);
- 4 БПЛА типа "Герань-2";
- 1 дрон "Ланцет";
- 7 БПЛА типа "Молния";
- 7 FPV-дронов;
- 17 беспилотников неустановленного типа.
По данным полиции, в результате обстрелов повреждены десятки объектов гражданской инфраструктуры. В частности:
- в Богодуховском районе повреждены частные дома, автомобили, машина скорой помощи, грузовик и квадроцикл;
- в Купянском районе — нежилое здание и жилой дом;
- в Изюмском районе — ферма, почтовое отделение, грузовой автомобиль, более десяти частных домов и многочисленные автомобили;
- в Харьковском районе — частные дома, хозяйственное сооружение, складское здание и автомобиль;
- в Лозовском районе — электросети и имущество фермерского хозяйства;
- в Чугуевском районе — жилой дом.
В Донецкой области под обстрелом оказались Краматорск, Дружковка и Райгородок. Больше всего пострадал Славянск
По данным полиции Донецкой области, враг 27 раз обстрелял населенные пункты области. В результате атак один человек погиб, еще 21 получил ранения.
По Славянску российские войска нанесли удары управляемыми авиабомбами и беспилотниками, сообщил глава ОГА Вадим Филашкин. В результате атаки погиб один человек, еще 15 человек получили ранения. Также повреждены 8 многоэтажных и 5 частных домов, экскаватор и гражданский автомобиль.
В Краматорске оккупанты применили артиллерию, авиабомбы и дроны. Ранения получили четверо мирных жителей. Повреждены частные и многоквартирные дома, а также пять автомобилей.
В Дружковке в результате удара авиабомбой КАБ-250 и атаки дронов пострадали двое мирных жителей. Разрушено 11 частных домов и одно предприятие.
В Райгородке один частный дом разрушен, еще более двух десятков повреждены. По данным полиции, повреждения получили не менее 14 частных домов.
Также в селе Александровка FPV-дрон повредил гражданский автомобиль.
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