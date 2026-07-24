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Россия атаковала Кировоградскую и Днепропетровскую области: повреждены дома, предприятие и АЗС

В результате российских атак повреждены жилые дома, АЗС и предприятие

В ночь на 24 июля российские войска продолжили обстрелы центральных и южных регионов Украины. Под ударами оказались Кировоградская и Днепропетровская области. По предварительным данным, зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кировоградская область: повреждены дом и предприятие

В результате вечерней ракетно-дроновой атаки в Надлацкой громаде поврежден частный жилой дом, сообщил глава ОГА Андрей Райкович.

Также под удар попало одно из предприятий в Кропивницком районе.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Окончательные последствия атаки уточняются.

Днепропетровская область: более 10 атак за сутки

В течение суток российские войска более десяти раз атаковали Никопольский и Криворожский районы, применяя беспилотники и артиллерию, сообщил глава ОГА Александр Ганжа.

В Никопольском районе под обстрелами оказались:

  • Никополь;
  • Марганецкая громада;
  • Червоногригоровская громада.

Повреждены автозаправочная станция, многоквартирный дом и частные дома.

В Криворожском районе россияне обстреляли Новопольскую громаду, где возник пожар.

По информации областных властей, в результате этих атак никто не пострадал.

В больницах остаются 18 пострадавших после удара по Павлограду

После российской атаки на Павлоград, произошедшей накануне, в медицинских учреждениях остаются 18 раненых.

По данным Днепропетровской ОГА:

  • три женщины находятся в тяжелом состоянии;
  • один мужчина - в крайне тяжелом состоянии;
  • под наблюдением врачей также остается 2-летняя девочка, которую перевели в больницу в Днепре. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

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Автор: 

обстрел (33896) Павлоград (242) Никополь (1425) Днепропетровская область (5452) Кировоградская область (735) Криворожский район (422) Никопольский район (845) Павлоградский район (174) Кропивницкий район (61)
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