Удары РФ по югу Украины: более 50 раненых и масштабные разрушения

За прошедшие сутки российские войска подвергли массированному обстрелу Херсонскую, Запорожскую и Николаевскую области, применив авиацию, ударные беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию. В результате атак есть погибшие, десятки раненых и значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Херсонская область: 20 раненых и десятки поврежденных домов

По данным главы ОВА Александра Прокудина, под вражескими ударами оказались Херсон и десятки населенных пунктов области, в частности Антоновка, Белозерка, Берислав, Станислав, Чернобаевка, Камышаны, Кизомис, Днепровское и другие.

Российские войска наносили удары по объектам критической и социальной инфраструктуры, а также по жилым кварталам.

В результате обстрелов повреждены:

6 многоэтажных домов;

35 частных домов;

административное здание;

торговый центр;

частные автомобили.

В результате российской агрессии 20 человек получили ранения.

Запорожская область: один человек погиб, десятки пострадали

По информации начальника ОГА Ивана Федорова, за сутки оккупанты нанесли 1001 удар по 48 населенным пунктам области.

Российская армия совершила:

14 авиаударов;

740 атак беспилотниками различных типов, преимущественно FPV;

2 удара из РСЗО;

245 артиллерийских обстрелов.

В результате атак один человек погиб, ещё 34 получили ранения.

Позже глава области уточнил, что 15 пострадавших остаются под наблюдением врачей.

Николаевская область: атакованы портовая инфраструктура и АЗС

В Николаевской области российские войска атаковали ударными беспилотниками типа Shahed/"Гербера" портовую инфраструктуру. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил и.о. главы ОГА Георгий Решетилов.

В Баштанском районе утром 24 июля беспилотник типа "Молния" атаковал Снигуровскую громаду. Повреждено здание автозаправочной станции, люди не пострадали.

Кроме того, в течение суток оккупанты трижды атаковали FPV-дронами Очаковскую громаду Николаевского района. Обошлось без жертв и пострадавших.

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