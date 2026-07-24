Удары РФ по югу Украины: более 50 раненых и масштабные разрушения
За прошедшие сутки российские войска подвергли массированному обстрелу Херсонскую, Запорожскую и Николаевскую области, применив авиацию, ударные беспилотники, реактивные системы залпового огня и артиллерию. В результате атак есть погибшие, десятки раненых и значительные разрушения гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Херсонская область: 20 раненых и десятки поврежденных домов
По данным главы ОВА Александра Прокудина, под вражескими ударами оказались Херсон и десятки населенных пунктов области, в частности Антоновка, Белозерка, Берислав, Станислав, Чернобаевка, Камышаны, Кизомис, Днепровское и другие.
Российские войска наносили удары по объектам критической и социальной инфраструктуры, а также по жилым кварталам.
В результате обстрелов повреждены:
- 6 многоэтажных домов;
- 35 частных домов;
- административное здание;
- торговый центр;
- частные автомобили.
В результате российской агрессии 20 человек получили ранения.
Запорожская область: один человек погиб, десятки пострадали
По информации начальника ОГА Ивана Федорова, за сутки оккупанты нанесли 1001 удар по 48 населенным пунктам области.
Российская армия совершила:
- 14 авиаударов;
- 740 атак беспилотниками различных типов, преимущественно FPV;
- 2 удара из РСЗО;
- 245 артиллерийских обстрелов.
В результате атак один человек погиб, ещё 34 получили ранения.
Позже глава области уточнил, что 15 пострадавших остаются под наблюдением врачей.
Николаевская область: атакованы портовая инфраструктура и АЗС
В Николаевской области российские войска атаковали ударными беспилотниками типа Shahed/"Гербера" портовую инфраструктуру. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил и.о. главы ОГА Георгий Решетилов.
В Баштанском районе утром 24 июля беспилотник типа "Молния" атаковал Снигуровскую громаду. Повреждено здание автозаправочной станции, люди не пострадали.
Кроме того, в течение суток оккупанты трижды атаковали FPV-дронами Очаковскую громаду Николаевского района. Обошлось без жертв и пострадавших.
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