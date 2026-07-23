Россия нанесла новые удары по югу Украины: погибли как минимум три человека, еще 27 получили ранения

В ночь на 23 июля российские войска нанесли новые удары по южным регионам Украины. Под обстрелами оказались Одесская, Николаевская, Херсонская и Запорожская области. В результате обстрелов погибли как минимум три человека, ещё 27 получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Одесса пережила ночную атаку дронов

По информации начальника ГВА Сергея Лысака, почти всю ночь российские войска атаковали Одессу ударными беспилотниками.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В то же время повреждены объекты инфраструктуры, несколько автомобилей, офисное помещение, а также выбиты стекла в частных домах.

Николаевскую область атаковали "Шахедами" и баллистическими ракетами

За прошедшие сутки российские войска атаковали Николаевскую область ударными дронами типа Shahed. В результате этих атак повреждений и пострадавших нет, сообщил и.о. начальника Николаевской ОГА Георгий Решетилов.

Вечером враг также нанёс, по предварительным данным, баллистический удар по Николаевскому району. Кроме того, четыре FPV-дрона атаковали Очаковскую громаду. Во всех случаях обошлось без жертв.

Херсонская область: один человек погиб, еще 20 ранены

В течение суток под авиационными, артиллерийскими и дронными ударами находились десятки населенных пунктов Херсонской области, в частности Херсон, Берислав, Белозерка, Нововоронцовка, Дарьевка, Антоновка и Камышаны, сообщил начальник ОГА Александр Прокудин.

Российские войска наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам. Повреждены три многоэтажных дома, 28 частных домов, автозаправочная станция, магазин, хозяйственные постройки, вышки сотовой связи, сельскохозяйственная техника и транспорт.

В результате российской агрессии один человек погиб, еще 20 получили ранения.

Запорожская область подверглась более чем 900 ударам

По данным областных властей, за сутки российские войска нанесли 913 ударов по 52 населенным пунктам Запорожской области, сообщил глава ОГА Иван Федоров.

Оккупанты совершили:

19 авиационных ударов;

678 атак беспилотниками различных типов, преимущественно FPV;

один удар из реактивной системы залпового огня;

215 артиллерийских обстрелов.

В результате атак по Запорожью и Запорожскому району погибли два человека, еще семеро получили ранения.

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