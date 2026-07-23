РФ завдала нових ударів по півдню України: загинули щонайменше троє людей, ще 27 дістали поранення

У ніч на 23 липня російські війська завдали нових ударів по південних регіонах України. Під атаками опинилися Одеська, Миколаївська, Херсонська та Запорізька області. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше троє людей, ще 27 дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Одеса пережила нічну атаку дронів

За інформацією начальника МВА Сергія Лисака, майже всю ніч російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих. Водночас пошкоджено об'єкти інфраструктури, кілька автомобілів, офісне приміщення та вибито скління у приватних будинках.

Миколаївщину атаковано "Шахедами" та балістикою

Минулої доби російські війська атакували Миколаївську область ударними дронами типу Shahed. Внаслідок цих атак пошкоджень та постраждалих немає, повідомив в.о. начальника Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Увечері ворог також завдав попередньо балістичного удару по Миколаївському району. Крім того, чотири FPV-дрони атакували Очаківську громаду. В усіх випадках обійшлося без жертв.

Херсонщина: одна людина загинула, ще 20 поранені

Протягом доби під авіаційними, артилерійськими та дроновими ударами перебували десятки населених пунктів Херсонської області, зокрема Херсон, Берислав, Білозерка, Нововоронцовка, Дар'ївка, Антонівка та Комишани, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Російські війська били по критичній та соціальній інфраструктурі, житлових кварталах. Пошкоджено три багатоповерхівки, 28 приватних будинків, автозаправну станцію, магазин, господарські споруди, стільникові вежі, сільськогосподарську техніку та транспорт.

Унаслідок російської агресії одна людина загинула, ще 20 дістали поранення.

Запорізька область зазнала понад 900 ударів

За даними обласної влади, протягом доби російські війська завдали 913 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Окупанти здійснили:

19 авіаційних ударів;

678 атак безпілотниками різних типів, переважно FPV;

один удар із реактивної системи залпового вогню;

215 артилерійських обстрілів.

Внаслідок атак по Запоріжжю та Запорізькому району загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення.

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