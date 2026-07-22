В Одесі дрон із 50 кг вибухівки впав у житловий будинок. ВIДЕО

Під час чергової російської атаки на Одесу безпілотник із бойовою частиною, що не розірвалася, впав на житловий будинок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні Національної поліції України у Телеграмі.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Небезпечна знахідка після атаки

В Національній поліції повідомили, що дрон мав бойову частину з більш ніж 50 кілограмами вибухової речовини. Вона не здетонувала, але становила смертельну небезпеку для мешканців.

Під час атаки уламки безпілотника пошкодили дах будівлі. Після цього апарат опинився в одному з приміщень.

Фахівці-вибухотехніки обстежили місце та виявили бойову частину з підривником у небезпечному стані.

"Боєприпас перебував у вкрай небезпечному стані та міг здетонувати у будь-який момент", — зазначили у поліції.

Також читайте: В Одесі після атаки РФ кількість постраждалих зросла до чотирьох

Російський дрон знешкодили

Правоохоронці провели спеціальні вибухотехнічні роботи. Вони безпечно розрядили та вилучили вибухонебезпечні елементи.

Після цього бойову частину вивезли. Надалі її знищать на спеціальному полігоні.

Правоохоронці закликали громадян дотримуватися правил безпеки та не наближатися до підозрілих предметів.