В Одессе дрон с 50 кг взрывчатки упал на жилой дом. ВИДЕО
Во время очередной российской атаки на Одессу беспилотник с неразорвавшейся боевой частью упал на жилой дом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины в Telegram.
Опасная находка после атаки
В Национальной полиции сообщили, что дрон имел боевую часть с более чем 50 килограммами взрывчатого вещества. Она не взорвалась, но представляла смертельную опасность для жителей.
Во время атаки обломки беспилотника повредили крышу здания. После этого аппарат оказался в одном из помещений.
Специалисты-взрывотехники обследовали место и обнаружили боевую часть с взрывателем в опасном состоянии.
"Боеприпас находился в крайне опасном состоянии и мог взорваться в любой момент", — отметили в полиции.
Российский дрон обезвредили
Правоохранители провели специальные взрывотехнические работы. Они безопасно обезвредили и изъяли взрывоопасные элементы.
После этого боевую часть вывезли. В дальнейшем ее уничтожат на специальном полигоне.
Правоохранители призвали граждан соблюдать правила безопасности и не приближаться к подозрительным предметам.
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