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В Одессе дрон с 50 кг взрывчатки упал на жилой дом. ВИДЕО

Во время очередной российской атаки на Одессу беспилотник с неразорвавшейся боевой частью упал на жилой дом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Национальной полиции Украины в Telegram.

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Опасная находка после атаки

В Национальной полиции сообщили, что дрон имел боевую часть с более чем 50 килограммами взрывчатого вещества. Она не взорвалась, но представляла смертельную опасность для жителей.

Во время атаки обломки беспилотника повредили крышу здания. После этого аппарат оказался в одном из помещений.

Специалисты-взрывотехники обследовали место и обнаружили боевую часть с взрывателем в опасном состоянии.

"Боеприпас находился в крайне опасном состоянии и мог взорваться в любой момент", — отметили в полиции.

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Российский дрон обезвредили

Правоохранители провели специальные взрывотехнические работы. Они безопасно обезвредили и изъяли взрывоопасные элементы.

После этого боевую часть вывезли. В дальнейшем ее уничтожат на специальном полигоне.

Правоохранители призвали граждан соблюдать правила безопасности и не приближаться к подозрительным предметам.

Автор: 

беспилотник (5468) Одесса (8211) Одесская область (4490) Нацполиция (17080) Одесский район (699)
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