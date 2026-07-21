В Одессе после атаки РФ число пострадавших возросло до четырёх

В Одессе число пострадавших вследствие российской атаки, произошедшей днем 21 июля, возросло до четырёх.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.

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По словам главы области, медики оказали помощь еще двум людям, которые обратились за помощью после атаки.

"К сожалению, число пострадавших вследствие сегодняшней атаки врага по Одессе возросло до четырех человек", — сообщил Кипер.

Он уточнил, что среди пострадавших – 38-летний мужчина и 19-летняя девушка. Все они получают необходимую медицинскую помощь.

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Ранее сообщалось о двух пострадавших. Вследствие удара российских войск поврежден дом в центре Одессы.

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