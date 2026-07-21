266 0
В Одессе после атаки РФ число пострадавших возросло до четырёх
В Одессе число пострадавших вследствие российской атаки, произошедшей днем 21 июля, возросло до четырёх.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении главы Одесской ОВА Олега Кипера в Telegram.
Удар по центру города: что известно о раненых
По словам главы области, медики оказали помощь еще двум людям, которые обратились за помощью после атаки.
"К сожалению, число пострадавших вследствие сегодняшней атаки врага по Одессе возросло до четырех человек", — сообщил Кипер.
Он уточнил, что среди пострадавших – 38-летний мужчина и 19-летняя девушка. Все они получают необходимую медицинскую помощь.
Последствия атаки РФ и предварительные данные
Ранее сообщалось о двух пострадавших. Вследствие удара российских войск поврежден дом в центре Одессы.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль