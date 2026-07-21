Враг атаковал Одессу: поврежден жилой дом, двое пострадавших
Днем 21 июля российские захватчики совершили очередную атаку на Одессу. В результате вражеского удара был поврежден жилой дом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.
По предварительной информации, есть пострадавшие. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
На месте работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия атаки, а информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется.
"Враг нанес комбинированный ракетно-дроновый удар по региону.
В центре Одессы повреждены объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома и учреждения", — сообщил глава ОГА Олег Кипер.
По состоянию на 12:20 в городе известно уже о двух пострадавших в результате вражеской атаки.
"Это 17-летний парень и 23-летняя девушка. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — отметил Лысак.
Что предшествовало?
Одесский городской совет объявил 21 июля Днем траура по погибшим в результате российской атаки на город, произошедшей 20 июля.
По официальной информации, в результате атаки на инфраструктурное предприятие погибли три человека, еще шестеро получили ранения.
Враг атаковал гражданское предприятие. В результате обстрела произошло возгорание техники, повреждена газовая магистраль.
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