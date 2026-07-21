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Враг атаковал Одессу: поврежден жилой дом, двое пострадавших

Враг нанес удар по Одессе 21 июля

Днем 21 июля российские захватчики совершили очередную атаку на Одессу. В результате вражеского удара был поврежден жилой дом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ГВА Сергей Лысак.

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По предварительной информации, есть пострадавшие. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте работают экстренные службы. Спасатели ликвидируют последствия атаки, а информация о масштабах разрушений и количестве пострадавших уточняется.

"Враг нанес комбинированный ракетно-дроновый удар по региону.

В центре Одессы повреждены объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома и учреждения", — сообщил глава ОГА Олег Кипер.

По состоянию на 12:20 в городе известно уже о двух пострадавших в результате вражеской атаки. 

"Это 17-летний парень и 23-летняя девушка. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — отметил Лысак.

Что предшествовало?

Одесский городской совет объявил 21 июля Днем траура по погибшим в результате российской атаки на город, произошедшей 20 июля.

По официальной информации, в результате атаки на инфраструктурное предприятие погибли три человека, еще шестеро получили ранения.

Враг атаковал гражданское предприятие. В результате обстрела произошло возгорание техники, повреждена газовая магистраль.

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обстрел (33860) Одесса (8206) Одесская область (4486) Одесский район (697)
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