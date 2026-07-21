Россия нанесла удары КАБами по жилым кварталам Запорожья: погиб человек, горят дома (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 21 июля 2026 года войска РФ нанесли удар КАБами по Запорожью.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

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Есть жертва

По данным ОВА, предварительно, один человек погиб, один - ранен в результате вражеской атаки на Запорожье.

Куда попал враг?

Как отмечается, управляемые авиабомбы поразили жилые кварталы областного центра.

"Есть повреждения домов и нежилых помещений. Возникли пожары", - сообщает Федоров.











Более подробной информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.

Обновленная информация

Как впоследствии сообщил Федоров, на данное время известно об одном погибшем и двух раненых из-за российской атаки.

На местах работают экстренные службы.











