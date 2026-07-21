РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12832 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Запорожья
1 469 5

Россия нанесла удары КАБами по жилым кварталам Запорожья: погиб человек, горят дома (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 21 июля 2026 года войска РФ нанесли удар КАБами по Запорожью.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Есть жертва

По данным ОВА, предварительно, один человек погиб, один - ранен в результате вражеской атаки на Запорожье.

Куда попал враг?

Как отмечается, управляемые авиабомбы поразили жилые кварталы областного центра.

"Есть повреждения домов и нежилых помещений. Возникли пожары", - сообщает Федоров.

удар РФ по Запорожью
удар РФ по Запорожью
удар РФ по Запорожью
удар РФ по Запорожью
удар РФ по Запорожью

Более подробной информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.

Обновленная информация

Как впоследствии сообщил Федоров, на данное время известно об одном погибшем и двух раненых из-за российской атаки.

На местах работают экстренные службы.

удар рф по Запоріжжю
удар рф по Запоріжжю
удар рф по Запоріжжю
удар рф по Запоріжжю
удар рф по Запоріжжю
удар рф по Запоріжжю

Автор: 

Запорожье (3041) обстрел (33860) Запорожская область (4607) КАБ (586) Запорожский район (716)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 