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Россия нанесла удары КАБами по жилым кварталам Запорожья: погиб человек, горят дома (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Утром 21 июля 2026 года войска РФ нанесли удар КАБами по Запорожью.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
Есть жертва
По данным ОВА, предварительно, один человек погиб, один - ранен в результате вражеской атаки на Запорожье.
Куда попал враг?
Как отмечается, управляемые авиабомбы поразили жилые кварталы областного центра.
"Есть повреждения домов и нежилых помещений. Возникли пожары", - сообщает Федоров.
Более подробной информации о последствиях вражеской атаки на данный момент нет.
Обновленная информация
Как впоследствии сообщил Федоров, на данное время известно об одном погибшем и двух раненых из-за российской атаки.
На местах работают экстренные службы.
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