УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12610 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Запоріжжя
1 757 6

РФ ударила КАБами по житлових кварталах Запоріжжя: загинула людина, горять будинки (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зранку 21 липня 2026 року війська РФ завдали удару КАБами по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Є жертва

За даними ОВА, попередньо, одна людина загинула, одна - поранена внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Куди поцілив ворог?

Як зазначається, керовані авіабомби ударили по житлових кварталах обласного центру.

"Є пошкодження будинків та нежитлових приміщень. Виникли пожежі", - інформує Федоров.

удар рф по Запоріжжю
удар рф по Запоріжжю
удар рф по Запоріжжю
удар рф по Запоріжжю
удар рф по Запоріжжю

Більше інформації щодо наслідків ворожої атаки на цю мить не відомо.

Оновлена інформація

Як згодом повідомив Федоров, наразі відомо про одного загиблого та двох поранених через російську атаку.

На місцях працюють екстрені служби.

удар рф по Запоріжжю
удар рф по Запоріжжю
удар рф по Запоріжжю
удар рф по Запоріжжю
удар рф по Запоріжжю
удар рф по Запоріжжю

Автор: 

Запоріжжя (2690) обстріл (35231) Запорізька область (5138) КАБ (589) Запорізький район (725)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 