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В Одесі після атаки РФ кількість постраждалих зросла до чотирьох
В Одесі до чотрирьох зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки, що сталася вдень 21 липня.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Одеської ОВА Олега Кіпера в Телеграмі.
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За словами очільника області, медики надали допомогу ще двом людям, які звернулися після атаки.
"На жаль, до чотирьох людей зросла кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки ворога по Одесі", – повідомив Кіпер.
Він уточнив, що серед постраждалих є 38-річний чоловік та 19-річна дівчина. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу.
Наслідки атаки РФ та попередні дані
Раніше повідомлялося про двох постраждалих. Унаслідок удару російських військ пошкоджено будинок у центрі Одеси.
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