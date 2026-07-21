В Одесі після атаки РФ кількість постраждалих зросла до чотирьох

В Одесі до чотрирьох зросла кількість постраждалих унаслідок російської атаки, що сталася вдень 21 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні начальника Одеської ОВА Олега Кіпера в Телеграмі.

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За словами очільника області, медики надали допомогу ще двом людям, які звернулися після атаки.

"На жаль, до чотирьох людей зросла кількість постраждалих внаслідок сьогоднішньої атаки ворога по Одесі", – повідомив Кіпер.

Він уточнив, що серед постраждалих є 38-річний чоловік та 19-річна дівчина. Усі вони отримують необхідну медичну допомогу.

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Наслідки атаки РФ та попередні дані

Раніше повідомлялося про двох постраждалих. Унаслідок удару російських військ пошкоджено будинок у центрі Одеси.

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