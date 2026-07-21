Триває рятувальна операція після удару КАБами по Запоріжжю: вже двоє загиблих, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Наразі у Запоріжжі триває рятувальна операція на місцях російських ударів авіабомбами.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

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Кількість жертв зросла

За його словами, на жаль, станом на зараз відомо про двох загиблих.

"Є поранені. Росіяни атакували звичайну багатоповерхівку. Горять квартири з першого по сьомий поверх. Усі служби працюють на місцях - залучені рятувальники, медики, - роблять усе, щоб допомогти людям", - йдеться у повідомленні.

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За словами Зеленського, були сьогодні також удари по Херсону КАБами, дронами різних типів, зокрема FPV. Двоє поранених, і, на жаль, є одна загибла людина.

Удар по Одесі

Окрім того, ворог атакував Одесу та області.

"Росіяни завдали ракетного удару по звичайному парку. Атакували місто також реактивними дронами. Пошкодили чотириповерховий житловий будинок, автомобілі. Двох людей було поранено. В області пошкоджено три звичайних житлових будинки", - наголосив глава держави.

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Потрібен тиск на РФ

За словами Зеленського, важливо, щоб партнери продовжували підтримку України.

"Ухвалення 21-го санкційного пакета від Євросоюзу потрібне, як і підтримка нашої оборони. І дуже важливо, щоб запити на озброєння від корпусів, на засоби протидії росіянам - усе те, про що ми говорили з військовими та урядовцями, - були швидше поставлені виробниками. Все, що допомагає захищати життя, має реалізовуватися якнайскоріше", - резюмує він.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ ударила КАБами по житлових кварталах Запоріжжя: загинула людина, горять будинки.