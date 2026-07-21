Продолжается спасательная операция после удара КАБами по Запорожью: уже двое погибших, - Зеленский. ФОТОрепортаж
В настоящее время в Запорожье продолжается спасательная операция в местах, подвергшихся российским авиаударам.
Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.
Количество жертв возросло
По его словам, к сожалению, на данный момент известно о двух погибших.
"Есть раненые. Россияне атаковали обычный многоэтажный дом. Горят квартиры с первого по седьмой этаж. Все службы работают на местах - задействованы спасатели, медики - делают все, чтобы помочь людям", - говорится в сообщении.
По словам Зеленского, сегодня также были нанесены удары по Херсону с помощью КАБ, дронов различных типов, в частности FPV. Двое раненых и, к сожалению, один погибший.
Удар по Одессе
Кроме того, враг атаковал Одессу и область.
"Россияне нанесли ракетный удар по обычному парку. Атаковали город также реактивными дронами. Повредили четырехэтажный жилой дом, автомобили. Два человека получили ранения. В области повреждены три обычных жилых дома", - подчеркнул глава государства.
Необходимо оказывать давление на РФ
По словам Зеленского, важно, чтобы партнеры продолжали поддерживать Украину.
"Принятие 21-го санкционного пакета со стороны Евросоюза необходимо, как и поддержка нашей обороны. И очень важно, чтобы запросы на вооружение от войсковых частей, на средства противодействия россиянам - все то, о чем мы говорили с военными и правительственными чиновниками, - были быстрее удовлетворены производителями. Все, что помогает защищать жизни, должно реализовываться как можно скорее", - резюмирует он.
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что РФ нанесла удары КАБами по жилым кварталам Запорожья: погиб человек, горят дома.
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