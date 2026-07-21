Продолжается спасательная операция после удара КАБами по Запорожью: уже двое погибших, - Зеленский. ФОТОрепортаж

В настоящее время в Запорожье продолжается спасательная операция в местах, подвергшихся российским авиаударам.

Об этом сообщил в Telegram-канале президент Владимир Зеленский, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Количество жертв возросло

По его словам, к сожалению, на данный момент известно о двух погибших.

"Есть раненые. Россияне атаковали обычный многоэтажный дом. Горят квартиры с первого по седьмой этаж. Все службы работают на местах - задействованы спасатели, медики - делают все, чтобы помочь людям", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия сбросила шесть КАБ на Запорожье: трое погибших, десятки пострадавших в больницах, трое - в тяжелом состоянии











По словам Зеленского, сегодня также были нанесены удары по Херсону с помощью КАБ, дронов различных типов, в частности FPV. Двое раненых и, к сожалению, один погибший.

Удар по Одессе

Кроме того, враг атаковал Одессу и область.

"Россияне нанесли ракетный удар по обычному парку. Атаковали город также реактивными дронами. Повредили четырехэтажный жилой дом, автомобили. Два человека получили ранения. В области повреждены три обычных жилых дома", - подчеркнул глава государства.

Читайте также: Враг атаковал Одессу: поврежден жилой дом, двое пострадавших (обновлено). ФОТОрепортаж

Необходимо оказывать давление на РФ

По словам Зеленского, важно, чтобы партнеры продолжали поддерживать Украину.

"Принятие 21-го санкционного пакета со стороны Евросоюза необходимо, как и поддержка нашей обороны. И очень важно, чтобы запросы на вооружение от войсковых частей, на средства противодействия россиянам - все то, о чем мы говорили с военными и правительственными чиновниками, - были быстрее удовлетворены производителями. Все, что помогает защищать жизни, должно реализовываться как можно скорее", - резюмирует он.

Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ нанесла удары КАБами по жилым кварталам Запорожья: погиб человек, горят дома.