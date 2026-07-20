Одеса оголосила 21 липня Днем жалоби

Одеська міська рада оголосила 21 липня Днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки на місто, що сталася 20 липня.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у повідомленні на сайті міської ради.

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Обмеження розваг та наслідки атаки

У вівторок, 21 липня, у місті приспустять Державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками.

"21 липня в Одесі оголошено днем жалоби з метою вшанування пам’яті загиблих внаслідок ворожої атаки на місто, яка сталася 20 липня. На будівлях буде приспущено Державний прапор України та прапор м. Одеси з траурними стрічками… Міська влада Одеси вшановує пам’ять загиблих та висловлює щирі співчуття родинам і близьким", – повідомили у міськраді.

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У день жалоби підприємствам, установам і організаціям рекомендують обмежити використання музики та не проводити розважальні заходи.

За офіційною інформацією, внаслідок атаки на інфраструктурне підприємство загинули три людини, ще шестеро отримали поранення.

Ворог атакував цивільне підприємство. Внаслідок обстрілу сталося загорання техніки, пошкоджено газову магістраль.

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