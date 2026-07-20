Удар РФ по цивільному судну біля Одеси: кількість загиблих зросла до 10

Фото: ВМС ЗС України

Кількість загиблих унаслідок російського удару по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау поблизу Одеси зросла до 10 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ).

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними АМПУ, пожежу на судні вдалося локалізувати, а рятувальники протягом ночі проводили пошуково-рятувальну операцію.

Врятовано вісім членів екіпажу, яких доправили на берег.

Серед загиблих - лоцман філії "Дельта-лоцман" ДП "АМПУ".

Що передувало?

Атака сталася 19 липня, коли торговельне судно під прапором Гвінеї-Бісау після завантаження кукурудзою виходило з українського порту.

На борту перебували 17 членів екіпажу - громадяни Сирії та Індії, а також український лоцман, який забезпечував вихід судна з порту.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна закликає не допустити обрання Росії до Ради Міжнародної морської організації через морський терор, - Кулеба