Удар РФ по цивільному судну біля Одеси: кількість загиблих зросла до 10
Кількість загиблих унаслідок російського удару по торговельному судну під прапором Гвінеї-Бісау поблизу Одеси зросла до 10 людей.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Адміністрація морських портів України (АМПУ).
За даними АМПУ, пожежу на судні вдалося локалізувати, а рятувальники протягом ночі проводили пошуково-рятувальну операцію.
Врятовано вісім членів екіпажу, яких доправили на берег.
Серед загиблих - лоцман філії "Дельта-лоцман" ДП "АМПУ".
Що передувало?
Атака сталася 19 липня, коли торговельне судно під прапором Гвінеї-Бісау після завантаження кукурудзою виходило з українського порту.
На борту перебували 17 членів екіпажу - громадяни Сирії та Індії, а також український лоцман, який забезпечував вихід судна з порту.
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