Україна закликає не допустити обрання Росії до Ради Міжнародної морської організації через морський терор, - Кулеба

Україна закликає світ не допустити обрання Росії до Ради International Maritime Organization - IMO.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив віцепремʼєр - міністр з відновлення України Олексій Кулеба у Лондоні, на відкритті 34-ї асамблеї Міжнародної морської організації (ІМО).

РФ не може визначати стандарти морської безпеки, атакуючи судна та інфраструктуру

"Країна, що б’є по портах, торговельних суднах, вбиває моряків, не повинна мати жодного стосунку до формування глобальних стандартів морської безпеки", - зауважив Кулеба.

Вже цього тижня, 28 листопада, перед державами-членами ІМО стоятиме відповідальне рішення – якою буде міжнародна морська безпека у найближчі роки. Вони голосуватимуть за склад Ради Організації – органу, який формує глобальну політику морської безпеки.

Україна звернулася до партнерів із чіткою позицією: вплив на ці процеси має отримувати лише відповідальна держава, а не та, що сама знищує основи морського права.

Росія перетворила Чорне та Азовське моря на зони терору

Росія щодня свідомо обстрілює українську інфраструктуру, перетворює Чорне й Азовське моря на зони терору. За час повномасштабного вторгнення від масованих обстрілів рф 162 моряки та працівники порту постраждали, також є загиблі. Росія пошкодила або знищила 131 цивільне судно.

Як наголосив Кулеба, тільки за минулий тиждень росія вдарила по поромному комплексу та цивільному судну під турецьким прапором, пошкодили портову інфраструктуру та обладнання.

У Миколаївському регіоні заблоковано близько 40 суден під іноземними прапорами. Портові води довкола – щільно заміновані.

Підрив Каховської дамби спричинив екологічну катастрофу та фізично відрізав внутрішні водні шляхи від виходу в море.

Росія робить це все просто зараз. Це системна кампанія морського терору.

Український морський коридор працює всупереч атакам

Попри це українські моряки продовжують свою роботу. Вони виходять у море по всьому світу та забезпечують глобальну торгівлю. А український морський коридор уже забезпечив експорт понад 160 мільйонів тонн вантажів, у тому числі 94 мільйонів тонн зерна до 55 країн світу.



Тим часом росія розширює свій тіньовий флот – судна, що працюють поза правилами ІМО, створюють загрози для інших суден та забруднюють довкілля.

Тому Україна наголошує на важливості відповідального підходу до виборів складу Ради ІМО. Це ключовий орган, що визначає міжнародні стандарти безпеки на морі та координує роботу держав-членів у сфері навігаційних правил, екологічних вимог і захисту людського життя на морі.

"Обрання Росії до Ради стане сигналом безкарності для держави, яка свідомо руйнує принципи свободи навігації. Рада ІМО формує глобальні норми й стандарти у сфері морської безпеки, а довіра до цього органу має залишатися безумовною", - резюмував Кулеба.