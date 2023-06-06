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Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає, - "Укргідроенерго"

гес,каховська

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укргідроенерго"

За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.

Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення.

"Неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить усі показники", - йдеться у повідомленні.

"Укргідроенерго" наразі продовжує аналізувати ситуацію, наші фахівці працюють над уточненням масштабів руйнування, швидкості та обсягів води. Інформація оновлюватиметься оперативно.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Також дивіться: Підрив Каховської ГЕС: У водосховищі стрімко падає рівень води, - Нікопольська РВА. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

Автор: 

підтоплення (196) Укргідроенерго (343) Запорізька АЕС (1404) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+43
це навряд чи вплине на результат наступних виборів. Для цього є тєлємарафон.
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06.06.2023 09:24
+36
Нажаль, це факт. Після нашої перемоги лохоторат ще на один строк обере янелоха боневтіка. І в цей термін нам не бачити ні НАТО, ні ЕС. Ні, нам не відмовлять, "двері залишаться відчиненими". Трохи-трохи ширше, ніж раніше, але нас туди не пускатимуть. Чому? Гадаю, пояснювати не треба. А кому треба - то марна трата часу.
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06.06.2023 09:35
+30
А нам не можно таке на росії робити, ми ж цивіліщовані. Запам'ятайте ці слова: 1). Війну з рашкою не припинити, якщо не знищувати їх інфраструктуру, військову та цивільну. Якщо не знищувати і не залякувати їхній мирняк. 2). Корупцію в Україні не припинити, якщо не влаштовувати корупціонерам ніч довгих ножів, вирізаючи касти суддів, мусорів, прокурорів, митників цілими сім'ями.
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06.06.2023 09:30
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О, ці зведуть. Чого вони вже тільки не зводили. Наприклад Подільський міст. Чого з 91 року країною править закінчене бидло - причина всіх причин. Хто вибирає бидло, хто підсовує бидло у вибори. Як навіть звичайні ( чи не зовсім) люди з вулиці потрапляючи у Парламент на наших очах перетворюються в бидло. Чого Люди які здатні зробити Революцію, в результаті знову дозволяють бидлові поавити собою. Це не популізм, У всьому винуваті росіяни які на протязі століть знищували наш генотип? Як зупинити тотальний диктат і узурпацію держави бидлом? Це не риторика, бо поки ми обдумуємо очевидні речі, залишки всіх наших ресурсів тупо знищуються на наших очах. Чекаєм виборів щоб черговий клоун пєтя запутав більшість крутячи 2 наперстки? Так правильно?
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06.06.2023 10:02 Відповісти
Не підлягає саме Відновленню, тобто ремонту. Тобто треба все прибрати і збудувати із нуля. І це буде зробити набагато важче і дорожче, а ніж це робилось напочатку і є можливість що, відбудова Каховської ГЕС буде визнано недоцільним.
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06.06.2023 09:49 Відповісти
Можуть трохи змістити місце побудови. Проте, щоб не ламати усталену інфраструктуру, таки вигідніше її відбудувати.
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06.06.2023 09:52 Відповісти
Трохи змінити місце? Ти хоч розумієш скільки бетону вгатили у греблю?
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06.06.2023 10:09 Відповісти
Ви такий самий фахівець з будови, як і знавець мови ))
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06.06.2023 10:15 Відповісти
Я не несу маячні про перенос греблі, на відміну неуків, з освітою - Гугл.
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06.06.2023 11:03 Відповісти
Валерьяночки попийте ...
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06.06.2023 11:36 Відповісти
Ще для однієї посилання - що таке відновлення - https://uk.worldwidedictionary.org/%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8 https://uk.worldwidedictionary.org/відновити .
Мову треба краще знати.
І що прибрати, тіло греблі? Ти хоч розумієш, що несеш?
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06.06.2023 10:07 Відповісти
Дамбу по любому буде треба насипати нову, якщо ми хочемо користуватися тією територією.
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06.06.2023 10:54 Відповісти
Звичайно ж ****** потрібна, але питання у відбудові саме ГЕС
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06.06.2023 11:37 Відповісти
Дожівіть спочатку до відновлювання ГЕС
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06.06.2023 13:28 Відповісти
Так, із цією владою це не проста задача..
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06.06.2023 15:11 Відповісти
Думаю, такий план є. Так само, як мав бути план дій на випадок підриву Каховської ГЕС. Я це про військових, а не про зелених.
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06.06.2023 09:43 Відповісти
"очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів".
Знаючі люди, скажіть, що це означає
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06.06.2023 09:43 Відповісти
Що немає вже сечі терпіти ці борошна
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06.06.2023 09:46 Відповісти
Я не знаючий, але як мінімум оголення дна, осушення муллу і його розвіювання вітром. І це ДУЖЕ погано, це екологічно-техногенна ктострофа, котрої здається ще не було на планеті.
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06.06.2023 09:53 Відповісти
"зниження рівня до руслі Дніпра"
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06.06.2023 10:58 Відповісти
Закінчиться вода у водосховищі.
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06.06.2023 09:58 Відповісти
Вже зараз треба розробляти план дій, що робити коли русня підірве запорізьку атомну станцію.
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06.06.2023 09:44 Відповісти
План дій простий - підірвати Курську АЕС у відповідь, можна і Воронезьку, чи Ростовську. А головне - попередити на усіх рівнях про це - якщо ви заціпите нашу АЕС - адекватна відповідь не забариться. Бо чомусь кацапи вважають, що тільки вони можуть катастрофи вчинять та погрожувати ЯЗ. А розуму не вистачає збагнути, що відповідь може бути жахливою.
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06.06.2023 09:54 Відповісти
Давно про це казав - безумство потрібно попереджувати такими ж погрозами. Інакше не подіє.
Так і працює система світового ядерного стримування.
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06.06.2023 10:16 Відповісти
Ой, а что будет с мирными переговорами.
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06.06.2023 09:47 Відповісти
Вони попливли разом з водою з водосховища
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06.06.2023 09:55 Відповісти
Це збиткі на мільярди доларів.
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06.06.2023 09:53 Відповісти
Якщо не десятки..
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06.06.2023 11:38 Відповісти
Покоління диких орків відшкодовуватимуть за дідів та прадідів імперські зацяцянки
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06.06.2023 14:17 Відповісти
Що росіяни підірвуть ЗАЕС тут сумнівів нема питання тільки коли . А наші росіян жаліють видно нашій владі росіяни рідніші за українців нічим іншим таку амебську позицію я пояснити більше не можу. Все як я і прогнозував Україна в руїнах а в росіян все ціле.
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06.06.2023 09:55 Відповісти
Утремо щось таке, і західної підтримки не буде і залишимось сам на сам із рашкою.
Леопарди і Абрамси доречі, нам ще не передали..
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06.06.2023 11:39 Відповісти
Так, це зробила кацаня. Але хто поставив московського агента головою СБУ? Хто не дав команду підривати мости на півдні.
І ще одне - не можу не дати цитату однієї ****** ондатри
Забув хто: "Что ви будєтє дєлать єслі россія нападєт?"
ЗО: " А єслі нє нападьйот?..."

ЗО це арахамія якщо хтось забув
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06.06.2023 09:57 Відповісти
Уряди Гончарука та Шмигаля, мабуть, вжили усих належних та дієвих заходів з 2019 року, щоб максимально підготувати населення і територію України до відбиття широкомасштабної війни московської!!
Більш детально, про їх персональну відповідальність у цій сфері, дадуть реформовані, оновлені від нечесних та корупційни осіб, Генпрокурори, ДБР та СБУ, і Громадяни України, як носій влади!!

Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
Слава Україні!!
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06.06.2023 10:00 Відповісти
Подрывать нужно Рыбинское водохранилище. Объём воды: полная ёмкость - 25,4 км³https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5#cite_note-Slov-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5#cite_note-bre-5 [5]
https://www.google.com/maps/place/%D0%A0%D1%8B%CC%81%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%CC%81%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/@58.5534073,38.1321341,8z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x46b1df8b8ffd4f7b:0xe34f784e4b20f3db!8m2!3d58.4466867!4d38.4187821!16zL20vMDJjNDln?entry=ttu
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06.06.2023 10:04 Відповісти
Все можна відновити…
Потрібно бажання і кошти!!
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06.06.2023 10:05 Відповісти
І допомога міжнародного товариства, своїми силами ми такий об'єкт не потягнемо ніяк.
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06.06.2023 10:44 Відповісти
А для зелёных отличная ситуация как по мне. Ещё больше заработают на новом крадивныцтви. Если раньше только на дорогах бабло косили, то теперь аж целая плотина. Представляете масштабы украденного бабла?
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06.06.2023 10:08 Відповісти
Гончарук-Шмигаль, разом із мудрими та патріотичними міністрами і головами ОДА та ОДВА, завчасно це теж передбачили і з власниками ОблЕнерго та ОблГазів і ОблВодоканалів, вжили ЗАПОБІЖНИХ ДІЄВИХ ЗАХОДІВ!!!
Поки одні гроші з «асфальту піднімали», Урядовці гав теж не ловили …
Степанов може це підтвердити… і не тільки він…
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06.06.2023 10:08 Відповісти
Рашка сподівається, що репарацій не буде. Або ... все спишуть як ленд-ліз за Другу світову. Взагалі, СУМА РОСТЕ, як дріжджі.
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06.06.2023 10:09 Відповісти
Щоб були репарації, потрібно кардинально інше відношення світової спільноти до русні і усіх її витівок.
А наразі ж бачимо, що спільноті здебільшого "по барабану"...
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06.06.2023 10:17 Відповісти
Не врите, рашисты выплатили только 1% лендлиза, а потом окончательно отказались его выплачивать. Потом оправдывались тем что они " взяли на себя все долги СССР". Полностью выплатила долг только Великобритания.
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06.06.2023 10:59 Відповісти
Що тут коментувати?
Нежить кацапська. Все, чого вона торкається перетворюється на бруд, Моральний, фізичний, матеріальний.
Наймерзенніша нація планети.
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06.06.2023 10:10 Відповісти
Дайте вгадаю, потрібно негайно підняти тарифи х4!
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06.06.2023 10:11 Відповісти
Тепер ще і на воду)
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06.06.2023 10:36 Відповісти
Ничего страшного. У нас много дешевой электроэнергии - по 1 копейке
https://zn.ua/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html
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06.06.2023 10:13 Відповісти
K0ꑭEGAR

@_rage4oK

·

https://twitter.com/_rage4oK/status/1665948861976674310 2 ч

ₚуᛋᛋ☭卐Zкие прокаженные выₚодки взорвали плотину, которая питала водой Крым и считалась Великой Стройкой ССР. Уничтожили то, что строили их диды своей кровью. ₚусня, мы будем уничтожать тебя до последнего выₚодка. Эта война навсегда. Тебя, твари, не будет на этой Земле
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06.06.2023 10:17 Відповісти
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06.06.2023 10:18 Відповісти
20 жовтня!!! 2022р !!! президент Володимир Зеленський заявив, що https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/20/7372801/ росіяни планують підірвати греблю Каховської ГЕС на окупованій Херсонщині. І головне - звинуватити в цьому Україну.

За https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/21/7372895/index.amp даними української розвідки , окупанти провели основні роботи із замінування греблі ЩЕ У КВІТНІ !!!

Втім підірвати таку конструкцію, як розповів в https://www.pravda.com.ua/articles/2022/10/24/7373160/ інтерв'ю УП голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, буде вкрай важко.

З ПЕРШИХ ГОДИН!!! повномасштабного вторгнення Каховська ГЕС та Північно-Кримський канал, що живиться від Каховського водосховища, перебувають під контролем окупантів

https://www.pravda.com.ua/articles/2022/10/26/ https://www.pravda.com.ua/articles/2022/10/26/
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06.06.2023 10:28 Відповісти
26 октября 2022 на сайте "УП" была огромная статья: Юг в воде. Какими будут последствия подрыва плотины Каховской ГЭС".
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06.06.2023 12:00 Відповісти
Херсон затапливает - обесточен уже микрорайон
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06.06.2023 10:31 Відповісти
Оккупанти,
дякуючи кому всі знають,

зайшли безперешкодно до України і замінували Каховську ГЕС

І ось маємо результат зради!

Хто за це відповість?!
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06.06.2023 10:33 Відповісти
Оккупанти
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06.06.2023 10:35 Відповісти
Так це окупанти розмінували Чонгар, Перекоп ...???

А не Єрмак з Верещукчею з погодження керівництва України?

"Рукописи не горять", все зафіксовано
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06.06.2023 10:48 Відповісти
Тим часом із-за мамкіних стратегів Крим щойно втратив свій найважливіший зрошувальний канал, та фактично залишився без джерела прісної води
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06.06.2023 10:39 Відповісти
Тому що вони го неутримують. Почали все руйнувати на відступу. Наступний - Титан.
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06.06.2023 14:01 Відповісти
Ой, а чому ж касапи так легко змогли захопити ЗАЕС, Каховську ГЕС, Енергодар, обидві Каховки і взагалі, весь лівобережний (та й і частину правобережжя) південь України? Чому вони нині тероризують Україну? Хтось здав? Хтось розмінував Чонгар, Перекоп, і запустив їх через перешийок?
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06.06.2023 10:39 Відповісти
Без води ризикує опинитися Каховський канал, яким подається вода в окупований Бердянськ та більшість населених пунктів Запорізької області.

"Ця гуманітарна катастрофа зачепить, якщо не мільйон, то сотні тисяч людей

До гуманітарної катастрофи також додасться проблема із системою зрошення на півдні України. Йдеться не лише про недобір врожаю наступного року, а й з часом про деградацію ґрунтів, зміну флори й фауни тощо.

Зі спустошення або принаймні зниження рівня води в Каховському водосховищі випливає ще один, конче негативний наслідок підриву греблі -

загроза для функціонування Запорізької атомної електростанції. Адже ЗАЕС охолоджують водою саме з Каховського водосховища.

https://www.pravda.com.ua/articles/2022/10/26/ https://www.pravda.com.ua/articles/2022/10/26/



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06.06.2023 10:43 Відповісти
А у тебе пронос?
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06.06.2023 10:56 Відповісти
Краткость - сестра таланта
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06.06.2023 10:46 Відповісти
Та нет уж Жорж, теперь не до краткости

Все надо "разложить по полочкам", дабы все уразумели наконец с чего все началось

А насчет краткости обращайся по адресУ, (я себе талант не присваиваю):

https://www.pravda.com.ua/articles/2022/10/26/ https://www.pravda.com.ua/articles/2022/10/26/
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06.06.2023 10:56 Відповісти
После подрыва Каховской ГЭС не будет днепровской воды и в Крыму, - Ким
У оккупантов паника!
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06.06.2023 10:44 Відповісти
«Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма особой жестокостью как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический юридико-правовой и идеологический терроризм».

Джохар Дудаев
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06.06.2023 10:48 Відповісти
Вот только в кремле русских нет. Рашизм холят и развивают другие этносы.
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06.06.2023 11:37 Відповісти
Вот теперь я точно уверен, что контрнаступление ВСУ началось.

А враг нам наглядно показывает, что должны были делать мы вместо шашлыков, еще на наших границах.

Надеюсь ГШ планируя контрнаступление понимал, что это произойдет и эти ублюдки не остановятся ни перед чем?

И Коховская ГЕС 100% не последнее, что они уничтожат защищаясь и уходя.(с)
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06.06.2023 10:57 Відповісти
Можно просто короче (краткость сестра таланта)

«Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии,

основанная на великодержавном шовинизме,

полной бездуховности и безнравственности»

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06.06.2023 10:59 Відповісти
В числе самых болезненных тем для политической власти - вопрос об ответственности за проведенное ранее (до 24 февраля) разминирование территории Херсонско
й области возле административной границы с Крымом,

ЧТО ОБЛЕГЧИЛО ОККУПАНТАм быстрое продвижение из Крыма на Херсон и Мариуполь.

Насколько это соответствует действительности, проверить нетрудно. Достаточно провести поиск на сайте президента - там слово "разминирование" встречается в 48 новостях за первые два с половиной года президентства Владимира Зеленского.

Все совершенно прозрачно: действительно, разминирование провели военные, НО решение об этом было принято на высшем политическом уровне.

https://www.dsnews.ua/politics/ogon-po-svoim-komu-vygodno-nedoverie-mezhdu-politikami-i-********-12082022-464281
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06.06.2023 11:24 Відповісти
4 ноября 2021 г. Резников пересел в кресло министра обороны, а освобожденное им кресло заняла Ирина Верещук.

23 ноября она пообещала, что в течение трех месяцев команда Минреинтеграции запустит шаттлы на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак": от пункта пропуска до админграницы с Крымом. Эти шаттлы начали курсировать 14 февраля 2022 г., на неделю раньше срока.

К тому времени российские войска уже сформировали мощные группировки

в районе Медведевки (возле Чонгара) и Армянска (возле Каланчака).



https://www.dsnews.ua/politics/ogon-po-svoim-komu-vygodno-nedoverie-mezhdu-politikami-i-********-12082022-464281

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06.06.2023 11:26 Відповісти
Могли ли наши военные саперы прийти на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", подведомственные Минреинтеграции, и сказать -

какие к дьяволу шаттлы, мы ожидаем нападения врага, поэтому сейчас мы тут все заминируем?

Очевидно, что это было бы возможно только в одном случае -

если бы соответствующее решение было принято на высшем политическом уровне.
Но этого не случилось.

https://www.dsnews.ua/politics/ogon-po-svoim-komu-vygodno-nedoverie-mezhdu-politikami-i-********-12082022-464281
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06.06.2023 11:27 Відповісти
Якщо не буде води у Крим, значить роССіяни розуміють, що вони Крим втратять.
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06.06.2023 11:05 Відповісти
.. води в Криму не було з 2014 року... Смердячі вижили..... Проблема буде на всій Таврії..від Херсона до Бердянська. Там точно без води буде жахіття. Валити треба енергопостачання з рашки на Крим... валити міст...і тоді вже щось буде мати наслідки... Всі цівілізовані методи вже використані і треба про них забути. Кацапня повинна дохнути від мала до велика. Любими методами..без води.. електрики.. їжі..
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06.06.2023 15:29 Відповісти
Реванш партії регіонів = вибори 2019 =Зе президент = заглядання в очі путіну = розмінування Чонгару = окупація 20 % території України = підрив Каховської ГЕС і інщі рукотворні катастрофи кацапів.
Простеньке рівняння.
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06.06.2023 11:09 Відповісти
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06.06.2023 11:10 Відповісти
Президент Зеленський і здача півдня України: злочинна недбалість чи державна зрада?

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06.06.2023 11:31 Відповісти
ЯК РОЗМІНОВУВАЛИ ЧОНГАР ДЛЯ БЕЗПЕРЕШКОДНОГО НАСТУПУ ФАШИСТСЬКОЇ МОСКОВЩИНИ НА УКРАЇНУ

Хронологія фактів та подій.

24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.

Нагадаю, що за два роки до цього, у грудні 2019 майже чотири години лідери «нормандської четвірки» спілкувалися без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування.

ЗУСТРІЧ ПЕРЕРВАЛИ ЗАДЛЯ ТОГО, ЩОБ ВІДБУЛИСЯ ПЕРШІ ОСОБИСТІ ПЕРЕМОВИНИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ТА ПУТІНА."(С)

https://myrotvorets.news/yak-rozminovuvaly-chonhar-dlia-bezperesh/
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06.06.2023 11:40 Відповісти
Зачем кацапы подорвали ? Не верьте это не контрнаступ сказали по тв
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06.06.2023 12:05 Відповісти
Ну что зеленский ??Доигрался в игры с Путиным.заглянул путину в одно место??.??.. Россиянеи Сегодня взорвали немного плотину каховскую ГЭС ,!!..А завтра и на очереди и Запорожья атомная...??
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06.06.2023 12:10 Відповісти
Так кацапи ведуть перемовини,типу "Непогоджуєтесь на визнання окупованих територій расєйськими, і на транспортування аміаку, далі буде гірше"
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06.06.2023 12:19 Відповісти
Кацапські підораси знову брешуть
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06.06.2023 12:25 Відповісти
нада дагаварится где-то по серединке
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06.06.2023 13:42 Відповісти
Невже невідомо почієму приказу розмінували
Одні слова ніяких дій
Украв 68 млн гвн
30 заплатив за вихід під заставу
Судили судили -дали п'ять років з відсрочкою три роки
Продовжуй красти
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06.06.2023 14:07 Відповісти
Дегенерати кацапські! Неужели к вам Падлам не доходит-чем больше ви зла делаете-тем больше получите) дибилоїди! Горіть в АДУ)
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06.06.2023 14:47 Відповісти
https://youtu.be/lwCDr2YDHT4 підрив ГЕС
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06.06.2023 14:49 Відповісти
..для безмозглих довбешок!!! Відео минулого року!!!))) Скільки вже можна писати? Звідки ви вилазите...дурноголові?
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06.06.2023 15:32 Відповісти
После победы Зеленский однозначно должен уйти с поста президента.
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06.06.2023 15:59 Відповісти
после победы он должен сесть и пожизненно
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07.06.2023 02:20 Відповісти
С конфискацией
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07.06.2023 10:32 Відповісти
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