Каховську ГЕС повністю зруйновано внаслідок підриву машинної зали зсередини. Станція відновленню не підлягає, - "Укргідроенерго"
Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр "Укргідроенерго"
За попереднім прогнозом, очікується спрацювання водосховища впродовж наступних 4 днів.
Станом на 9:00 6 червня рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, розпочалась евакуація населення з потенційних районів затоплення.
"Неконтрольоване зниження рівня водосховища є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений. Український персонал ЗАЕС моніторить усі показники", - йдеться у повідомленні.
"Укргідроенерго" наразі продовжує аналізувати ситуацію, наші фахівці працюють над уточненням масштабів руйнування, швидкості та обсягів води. Інформація оновлюватиметься оперативно.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.
Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.
За даними "Енергоатому", підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.
Будь ласка, зачекайте...
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Мову треба краще знати.
І що прибрати, тіло греблі? Ти хоч розумієш, що несеш?
Знаючі люди, скажіть, що це означає
Так і працює система світового ядерного стримування.
Леопарди і Абрамси доречі, нам ще не передали..
І ще одне - не можу не дати цитату однієї ****** ондатри
Забув хто: "Что ви будєтє дєлать єслі россія нападєт?"
ЗО: " А єслі нє нападьйот?..."
ЗО це арахамія якщо хтось забув
Більш детально, про їх персональну відповідальність у цій сфері, дадуть реформовані, оновлені від нечесних та корупційни осіб, Генпрокурори, ДБР та СБУ, і Громадяни України, як носій влади!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!!
Слава Україні!!
https://www.google.com/maps/place/%D0%A0%D1%8B%CC%81%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%CC%81%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5/@58.5534073,38.1321341,8z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x46b1df8b8ffd4f7b:0xe34f784e4b20f3db!8m2!3d58.4466867!4d38.4187821!16zL20vMDJjNDln?entry=ttu
Потрібно бажання і кошти!!
Поки одні гроші з «асфальту піднімали», Урядовці гав теж не ловили …
Степанов може це підтвердити… і не тільки він…
А наразі ж бачимо, що спільноті здебільшого "по барабану"...
Нежить кацапська. Все, чого вона торкається перетворюється на бруд, Моральний, фізичний, матеріальний.
Наймерзенніша нація планети.
https://zn.ua/ECONOMICS/dtek-pokupaet-u-enerhoatom-***************-za-kopejku-a-prodaet-za-tri-tysjachi-hriven.html
@_rage4oK
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https://twitter.com/_rage4oK/status/1665948861976674310 2 ч
ₚуᛋᛋ☭卐Zкие прокаженные выₚодки взорвали плотину, которая питала водой Крым и считалась Великой Стройкой ССР. Уничтожили то, что строили их диды своей кровью. ₚусня, мы будем уничтожать тебя до последнего выₚодка. Эта война навсегда. Тебя, твари, не будет на этой Земле
За https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/21/7372895/index.amp даними української розвідки , окупанти провели основні роботи із замінування греблі ЩЕ У КВІТНІ !!!
Втім підірвати таку конструкцію, як розповів в https://www.pravda.com.ua/articles/2022/10/24/7373160/ інтерв'ю УП голова Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, буде вкрай важко.
З ПЕРШИХ ГОДИН!!! повномасштабного вторгнення Каховська ГЕС та Північно-Кримський канал, що живиться від Каховського водосховища, перебувають під контролем окупантів
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/10/26/ https://www.pravda.com.ua/articles/2022/10/26/
дякуючи кому всі знають,
зайшли безперешкодно до України і замінували Каховську ГЕС
І ось маємо результат зради!
Хто за це відповість?!
А не Єрмак з Верещукчею з погодження керівництва України?
"Рукописи не горять", все зафіксовано
"Ця гуманітарна катастрофа зачепить, якщо не мільйон, то сотні тисяч людей
До гуманітарної катастрофи також додасться проблема із системою зрошення на півдні України. Йдеться не лише про недобір врожаю наступного року, а й з часом про деградацію ґрунтів, зміну флори й фауни тощо.
Зі спустошення або принаймні зниження рівня води в Каховському водосховищі випливає ще один, конче негативний наслідок підриву греблі -
загроза для функціонування Запорізької атомної електростанції. Адже ЗАЕС охолоджують водою саме з Каховського водосховища.
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/10/26/ https://www.pravda.com.ua/articles/2022/10/26/
Все надо "разложить по полочкам", дабы все уразумели наконец с чего все началось
А насчет краткости обращайся по адресУ, (я себе талант не присваиваю):
https://www.pravda.com.ua/articles/2022/10/26/ https://www.pravda.com.ua/articles/2022/10/26/
У оккупантов паника!
Джохар Дудаев
А враг нам наглядно показывает, что должны были делать мы вместо шашлыков, еще на наших границах.
Надеюсь ГШ планируя контрнаступление понимал, что это произойдет и эти ублюдки не остановятся ни перед чем?
И Коховская ГЕС 100% не последнее, что они уничтожат защищаясь и уходя.(с)
«Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии,
основанная на великодержавном шовинизме,
полной бездуховности и безнравственности»
й области возле административной границы с Крымом,
ЧТО ОБЛЕГЧИЛО ОККУПАНТАм быстрое продвижение из Крыма на Херсон и Мариуполь.
Насколько это соответствует действительности, проверить нетрудно. Достаточно провести поиск на сайте президента - там слово "разминирование" встречается в 48 новостях за первые два с половиной года президентства Владимира Зеленского.
Все совершенно прозрачно: действительно, разминирование провели военные, НО решение об этом было принято на высшем политическом уровне.
https://www.dsnews.ua/politics/ogon-po-svoim-komu-vygodno-nedoverie-mezhdu-politikami-i-********-12082022-464281
23 ноября она пообещала, что в течение трех месяцев команда Минреинтеграции запустит шаттлы на КПВВ "Чонгар" и "Каланчак": от пункта пропуска до админграницы с Крымом. Эти шаттлы начали курсировать 14 февраля 2022 г., на неделю раньше срока.
К тому времени российские войска уже сформировали мощные группировки
в районе Медведевки (возле Чонгара) и Армянска (возле Каланчака).
https://www.dsnews.ua/politics/ogon-po-svoim-komu-vygodno-nedoverie-mezhdu-politikami-i-********-12082022-464281
какие к дьяволу шаттлы, мы ожидаем нападения врага, поэтому сейчас мы тут все заминируем?
Очевидно, что это было бы возможно только в одном случае -
если бы соответствующее решение было принято на высшем политическом уровне.
Но этого не случилось.
https://www.dsnews.ua/politics/ogon-po-svoim-komu-vygodno-nedoverie-mezhdu-politikami-i-********-12082022-464281
Простеньке рівняння.
Хронологія фактів та подій.
24 ЛЮТОГО 2022 РОКУ через КПВВ "Чонгар" та "Каланчак" на територію України увійшли війська РФ, які захватили південь країни, Херсон, Мелітополь, Енергодар та заблокували Маріуполь.
Нагадаю, що за два роки до цього, у грудні 2019 майже чотири години лідери «нормандської четвірки» спілкувалися без преси. Журналістам не дозволили бути навіть на початку їхнього спілкування.
ЗУСТРІЧ ПЕРЕРВАЛИ ЗАДЛЯ ТОГО, ЩОБ ВІДБУЛИСЯ ПЕРШІ ОСОБИСТІ ПЕРЕМОВИНИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ТА ПУТІНА."(С)
https://myrotvorets.news/yak-rozminovuvaly-chonhar-dlia-bezperesh/
Одні слова ніяких дій
Украв 68 млн гвн
30 заплатив за вихід під заставу
Судили судили -дали п'ять років з відсрочкою три роки
Продовжуй красти