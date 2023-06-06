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Новини Війна
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Херсонська ОВА про підрив Каховської ГЕС: Через 5 годин вода досягне критичного рівня. Розпочалася евакуація

каховська

Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтверджує факт підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через 5 годин вода досягне критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів.

"Прошу зібрати документі і речі першої необхідності та чекати автобусів евакуації", - зазначив Прокудін.

Він також закликав терміново покинути небезпечні райони мешканців Лівого берега Херсонщини.

Згодом начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив у телеграм-каналі, що з районів міста Херсон та селищ де відбувається затоплення, зараз буде проводитися евакуація автобусами!

"Лікарні та комунальні служби підняті по тривозі! Зберігайте спокій під час евакуації!", - зауважив чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти, штучно підвищуючи рівень води в Каховському водосховищі, створили для себе пастку на лівобережжі Херсонщини, - ОК "Південь"

Раніше у ОК "Південь" заявили, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС.

Автор: 

вибух (4450) евакуація (2312) Каховська ГЕС (566) Херсонська область (5747)


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Топ коментарі
+38
Головне зараз по всіх вонючих українських каналах запросити в студію хороших рюсьге,які останній час виють "не нада вам бамбить белгарад ета приведет к жертвам среді мірних расіян і ані абьєдінятся вакруг путіна",і ще люсю абдоистовіча ,який останнім часом ,ця паскуда захищає рюську культуру і людей.
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06.06.2023 07:02
+36
Пошліть Баканова і Верещук щоб рятували людей
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06.06.2023 07:00
+31
Коли я тут на сайті пропонував здійснювати в великих російських містах щось на кшталт підриву жд, водогонів, теплоцентралів, то мене називали кровожерливим і порівнювали з кацапом. І що ми зовсім не такі. А вони такі. Кого не вбили, кого не заморозили, хто не вмер від відсутності медицини того зараз втоплять. Будемо беззубими, будемо намагатись бачити в цих тварюках людей то загинемо всі.
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06.06.2023 07:01
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"Око за око, зуб за зуб..."(с)
100%-й привід для удару по Волзькій ГЕС.
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06.06.2023 06:59 Відповісти
Чем нам туда достать?
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06.06.2023 07:01 Відповісти
Тогда Цимлянская ГЭС. От Краматорска 350 км.
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06.06.2023 07:07 Відповісти
Краще жд мости, або авіазаводи
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06.06.2023 08:03 Відповісти
Думаєте, ракетою хай навіть з 500 кг вибухівки можно зруйнувати ГЕС?
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06.06.2023 07:10 Відповісти
У нас в інституті була військова кафедра. І до того вони дістали нас, що на перерві між заняттями ми почали обговорювати питання вибуху будівлі кафедри. А оскільки вчили нас на інженерів, то й підхід був інженерний - пропонували різні варіанти, заперечували, і до того захопилися, що не помітили як завкафедрою, полковник, вже 5 хвилин слухає наше обговорення. І сказав він лише одну фразу - "Ви всі неправі, під кут треба закладати, тоді гарантовано. А зараз прошу в аудиторію, у нас важлива тема".
Тож, думаю я чи не думаю, це все марно.
Фахівець потрібний!
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06.06.2023 07:18 Відповісти
Мабуть, полковник сам був не проти допомогти.
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06.06.2023 07:54 Відповісти
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06.06.2023 11:26 Відповісти
Про дамби нічого поки балакать, а от мост може і впасти якийсь, і це можлово і ніхто нас за це не осудить
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06.06.2023 11:37 Відповісти
Мінімум 100 тон вибухівки. І саме у певних місцях. Тобто треба мінувати тиждень
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06.06.2023 07:20 Відповісти
ТЯЗ у будь-якому вигляді.
160-200 кг ваги, 1-1,5 кілотонни потужність.
Залишилася дрібниця, доставити і закласти ТЯЗ на місце.
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06.06.2023 07:32 Відповісти
У Ірана позичимо свіжезроблену?
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06.06.2023 07:38 Відповісти
"Хто хоче, той шукає шляхи, хто не хоче, той шукає виправдання"(с)
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06.06.2023 07:58 Відповісти
У нас немає ЯЗ, але якщо буде потрібно, ми її використаємо!
Нічого не нагадує?
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06.06.2023 11:11 Відповісти
Ото ж бо. Зруйнують такі конструкції тільки місцево закладені в не слабій кількості вибухові речовини.
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06.06.2023 07:42 Відповісти
Вони не думають - вони мріють!
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06.06.2023 08:24 Відповісти
Пошліть Баканова і Верещук щоб рятували людей
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06.06.2023 07:00 Відповісти
Вам людей. що зовсім не жаль?
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06.06.2023 07:07 Відповісти
Жаль їх, вони голосували за регіоналів ущербнуті!
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06.06.2023 07:09 Відповісти
Хоч десять відсотків, а не голосували, то не треба усіх карати.
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06.06.2023 07:12 Відповісти
казав Господь- найди хоч 10 праведників -збережу я це місто..
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06.06.2023 07:14 Відповісти
Слухай , на Хмельниччині половина за Януковича була і зараз голови сіл та мери міст колишні регіонали. Совок там квітне буйним цвітом. То що , треба бомбу на Красилів чі Старкон ? Ви такими висловлюваннями нічим від кацапів не відрізняєтесь.!! Такі самі кровожерливі як і вони.
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06.06.2023 09:37 Відповісти
Що ви мелете, вся область проголосувала за Свободу, більшість за націоналістів! Скоро всі секти перейдуть в ПЦУ! Не потрібні такі порівняння!
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06.06.2023 11:37 Відповісти
Ви до кого звертаєтесь?
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06.06.2023 07:17 Відповісти
До вас.
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06.06.2023 07:18 Відповісти
Так я і кажу про порятунок людей,а рятують нехай ті хзто розмінував підлступи до Хресону.То сарказм,гірка іронія і злість
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06.06.2023 07:20 Відповісти
Чмо, у вас якщо не за зелену зашмарклю, то за потроха, ви усі, як один, продажні дебіли.
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06.06.2023 08:04 Відповісти
А як він буде лівий берег автобусами? Там же кацапи
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06.06.2023 07:00 Відповісти
Ну звісно ж, ніяк!

На лівому березі треба виїзджати на більш високі місця.
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06.06.2023 07:12 Відповісти
Сумно
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06.06.2023 07:21 Відповісти
Війна...

...з істотами, яки лише виглядають як люди, але людьми не є!
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06.06.2023 07:32 Відповісти
Там є люди, які чекають на ЗСУ.
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06.06.2023 08:07 Відповісти
Коли я тут на сайті пропонував здійснювати в великих російських містах щось на кшталт підриву жд, водогонів, теплоцентралів, то мене називали кровожерливим і порівнювали з кацапом. І що ми зовсім не такі. А вони такі. Кого не вбили, кого не заморозили, хто не вмер від відсутності медицини того зараз втоплять. Будемо беззубими, будемо намагатись бачити в цих тварюках людей то загинемо всі.
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06.06.2023 07:01 Відповісти
прикро, що таке сяйво розуму із нік-неймом щирою українською, так чмирили та не послухав Бубачка Зегевара...
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06.06.2023 09:39 Відповісти
Той хто каже, що ми не такі, той худоба яку можна безкарно різати та розстрілювати, а ми маємо бути ще гірші повертати кацапам все що вони зробили ще й з доплатою.
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06.06.2023 10:12 Відповісти
Якби ***** планував залишати Крим собі, то ніколи б не підірвав дамбу… Це ватним кримчанам, єслі шо…
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06.06.2023 07:01 Відповісти
Куйло виконує план «Нібесний Ієрусалім».Підрив ГЕС чергове підтвердження,що він виконується.Весь південь повинен бути зачищений від украінців по плану цих покідькив.
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06.06.2023 07:20 Відповісти
Они подорвали дамбу где-то на уровне 2-х метров - не до основанию, и не всю. Как СССР в 1941 году взорвал ДнепроГЭС.
Всемирного потопа не будет - будет высокое половодье и раскишсый берег на месяц. И не будет проезда по дамбе.
От и все!
Хотя я, уроженец Запорожья далекого 1950 года всю жизнь мечтаю - когда уже ту ГЭМ каховскую взорвут. Потому шо я помню детство, плавни, зеленые острова, раки, чистый Днепр из которого я пил воду - это был Батько Великий Луг! Жаль, не доживу до начала новой истории - Эпоха Поумневшей Украины! Когда политики будут стыдиться брюлики и швейцарские часы носить!
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06.06.2023 08:40 Відповісти
Великий Луг вже не відновиться, такі речі творилися сотні чи тисячі років. А засрати, як бачите, можна за п'ятирічку.
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06.06.2023 17:47 Відповісти
Головне зараз по всіх вонючих українських каналах запросити в студію хороших рюсьге,які останній час виють "не нада вам бамбить белгарад ета приведет к жертвам среді мірних расіян і ані абьєдінятся вакруг путіна",і ще люсю абдоистовіча ,який останнім часом ,ця паскуда захищає рюську культуру і людей.
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06.06.2023 07:02 Відповісти
Кошмар. Люди, якє можливість, не забудьте про тварин.. відвяжіть і випустіть.. це страшне…
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06.06.2023 07:03 Відповісти
Неможливо буде врятувати,всі потонуть
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06.06.2023 07:10 Відповісти
Війну виграє той хто в десять разів уб'є більше!
Іншого шляху немає!
Всіх кацапів під ніж!
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06.06.2023 07:06 Відповісти
А хто розмінував Південь тих повісить!
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06.06.2023 07:08 Відповісти
А ми знаємо хто розмінував. Баканова за яйця і на Каховську ГЕС рятувати людей і впридачу нехай захопить Верещучку яка розпиналася на ТБ що виконала завдання і відкрила шлях для "мирних громадян"
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06.06.2023 07:12 Відповісти
Я б подивився статистику за кого голосували мешканці цих регіонів 30 років Незалежності!
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06.06.2023 07:11 Відповісти
Не дивіться,я скажу як:ПРезиденти:Кравчук,Кучма,Янукович. Партії:КПУ,СПУ(о), СППУ(Вітренко), Регіони України,Опоблок,ОПЗЖ,Блок Сальдо
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06.06.2023 07:16 Відповісти
Ну от, вони 30 років обертали цей підрив!
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06.06.2023 07:18 Відповісти
А про самого головного забув. 78% херсонців проголосували в 2019 р. за "новітнього генералісимуса".
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06.06.2023 08:06 Відповісти
Если вы эвакуируетесь, остановитесь на 1 минуту, отвяжите собак, выпустите котов и других животных. Дайте им шанс спастись (Рыженко)
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06.06.2023 07:30 Відповісти
Кота точно с собой взять - места займет минимум, а в воде точно утонет (в отличие от собаки).
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06.06.2023 07:56 Відповісти
Екокатастрофа світового масштабу.
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06.06.2023 07:39 Відповісти
Всі пох...
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06.06.2023 07:41 Відповісти
Енергодар вище по течиї. Небезпека, що АЕС охолоджуватись не зможе
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06.06.2023 08:12 Відповісти
Сикунду падаждите - круизный лайнер "Ковчег" под управлением капитана Ноя уже загружает уголь для котлов в порту Одессы!
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06.06.2023 08:43 Відповісти
Станом на дану годину комунальні служби Києва ведуть запеклий бій за дорогу на Севастопольській площі! Майже вся дорога перекрита, рух транспорту обмежений у кожного свої проблеми
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06.06.2023 08:51 Відповісти
Контрнаступ, як? На земарафоні вже неактуальний?
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06.06.2023 10:04 Відповісти
Konstantin Grinchuk
"Ладно поучу ещё дураков, чтобы они понимали, что их ждет (а точнее из-за их непрофессионализма, нас население).
Но главное, чтобы ни одна гадина не говорила, что я только критикую пишу им главное, что уже надо планировать и к чему готовиться.

Так исходя из всех услышанных мною заявлений и только собирания комиссий ТЕБ и НС, (не в 5 утра) и не плановой работы Штабов ГО, 24/7, уже понятно, что планового оповещения и организованной экстренной эвакуации НП из зоны катзатопления не было (опять слышим рекомендации эвакуироваться, про какойто аж один поезд их Херсона в Николаев).
Я бы мог сейчас расписать, что организация эвакуации из зон катзатоплений делится на этапы и как я когдато проверял все эти планы, подготовку и плавсредств и всех видов транспорта в том числе и в военное время пока моя служба не была уничтожена, а я все, что могу, это давать рекомендации с дивана.
И так уде понятно из всего что я слышу от разных ВГА, что реальных мероприятий по минимизации возможных последствий (даже после понимания минирования ГЭС и повреждения ее элементов), не было.
Почему-то именно Наташа Гуменюк вдруг успокаивает страну, что нет ничего катастрофичного и все под контролем (а ты что-то в этом понимаешь?)
В Марафоне уже сказали, что на 7.30 было полностью подтоплено 12 населенных пунктов и вода прибывает и топит ниже по руслу и ещё натворит многое, но это только первый этап.

А теперь объясняю, что вероятнее всего будет после ее спада, и что будет во втором этапе, и к чему надо было бы уже быть готовым, или сейчас готовиться пока этот этап не начался и есть несколько дней после уже случившегося:

1. Будут трупы в домах (утопленники). Особенно где были больные, старые люди, кто плохо передвигался и чьи дома были в относительной близости и к краю воды и дамбе. То есть кто практически не имел времени, да и возможности собраться и эвакуироваться в безопасные места;
Будут трупы и на открытой поверхности и особенно домашних животных да и диких, которые со временем станут разлагаться от солнца
2. нарушена (и возможно частично уничтожена) системы электроснабжения, газа, воды, тепла, а главное канализации;
3. частично размыты кладбища и не только людские, а также разные могильники, свалки;
4. возможно будет очень серьезно нарушен водобаланс огромной территории (после осушения Коховского водохранилища, когда оно перестанет быть таковым) и вполне допустимо, что вода будет пропадать и в скважинах, и колодцах.
Это возможно даже в тех зонах, что не попали в зону затопления.
Кроме этого она вероятнее всего со временем будет заражена (необходим массовый ее мониторинг на больших площадях, а людям уже использовать только кипяченую, или привозную бутилированную).
Все должны помнить, что именно в южном регионе с жарой появлялась Холера…. даже в мирное время;
5. В добавок к вышесказанному наполнение разных могильников, очистных и мусорных свалок вероятно попали, или попадут в Днепр и вначале это разлились с волной затопления, а потом осядет на большой территории, заражая ее под палящим солнцем юга Украины;
6. вопрос технологического обеспечения Запорожской АЭС, я пока не трогаю, но специалисты должны были бы давно и это просчитать.

Мог бы ещё писать, но не имею дополнительной информации, да и раз такие как Верещук, Маляр … нужнее пойду сапать картошку.
А эту инфу я кинул людям в СНБО, чтобы хоть что-то учли и спросили у тех кто проводит эти комиссии ТЕБ и НС.

А всех прочитавшим, просьба расширьте, чтобы и в южных регионах начали не заваливать народ фразами, «все под контролем», а что-то делать До, а не После!

Ну и главное, «не паникуйте»!
Правла при этом помните, что наша власть никогда не готовится к худшему, поэтому чаще всего это и получает.
Но при этом, как потом героически борется, петляя в вариантах оправданий своей беспомощности и недалекости."
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06.06.2023 11:12 Відповісти
А чому це Квартал 95 не жартує що тепер Херсон стає Венецією
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06.06.2023 11:21 Відповісти
Вам казали Кіссінджер і Хозарія, а ви лупали очима. Путін під дахом Бнай-Бріт. Ця війна про зачистку території. Вони видадуть мандат на ядерний удар, якщо наш інтелідженс не почухає між вухами.
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06.06.2023 11:42 Відповісти
Наш інтелідженс, а не хабадний.
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06.06.2023 11:53 Відповісти
Ще раз. Війна про Хозарію, а не про дитячі казки індепенденс і теріторіал інтегріті. Де Кіссінджер сидить верхи на Швабі і Мальтійським орденом поганяє.
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06.06.2023 11:59 Відповісти
 
 