Херсонська ОВА про підрив Каховської ГЕС: Через 5 годин вода досягне критичного рівня. Розпочалася евакуація
Глава Херсонської ОВА Олександр Прокудін підтверджує факт підриву окупантами Каховської ГЕС.
Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, через 5 годин вода досягне критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів.
"Прошу зібрати документі і речі першої необхідності та чекати автобусів евакуації", - зазначив Прокудін.
Він також закликав терміново покинути небезпечні райони мешканців Лівого берега Херсонщини.
Згодом начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив у телеграм-каналі, що з районів міста Херсон та селищ де відбувається затоплення, зараз буде проводитися евакуація автобусами!
"Лікарні та комунальні служби підняті по тривозі! Зберігайте спокій під час евакуації!", - зауважив чиновник.
Раніше у ОК "Південь" заявили, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
100%-й привід для удару по Волзькій ГЕС.
Тож, думаю я чи не думаю, це все марно.
Фахівець потрібний!
160-200 кг ваги, 1-1,5 кілотонни потужність.
Залишилася дрібниця, доставити і закласти ТЯЗ на місце.
Нічого не нагадує?
На лівому березі треба виїзджати на більш високі місця.
...з істотами, яки лише виглядають як люди, але людьми не є!
Всемирного потопа не будет - будет высокое половодье и раскишсый берег на месяц. И не будет проезда по дамбе.
От и все!
Хотя я, уроженец Запорожья далекого 1950 года всю жизнь мечтаю - когда уже ту ГЭМ каховскую взорвут. Потому шо я помню детство, плавни, зеленые острова, раки, чистый Днепр из которого я пил воду - это был Батько Великий Луг! Жаль, не доживу до начала новой истории - Эпоха Поумневшей Украины! Когда политики будут стыдиться брюлики и швейцарские часы носить!
Іншого шляху немає!
Всіх кацапів під ніж!
"Ладно поучу ещё дураков, чтобы они понимали, что их ждет (а точнее из-за их непрофессионализма, нас население).
Но главное, чтобы ни одна гадина не говорила, что я только критикую пишу им главное, что уже надо планировать и к чему готовиться.
Так исходя из всех услышанных мною заявлений и только собирания комиссий ТЕБ и НС, (не в 5 утра) и не плановой работы Штабов ГО, 24/7, уже понятно, что планового оповещения и организованной экстренной эвакуации НП из зоны катзатопления не было (опять слышим рекомендации эвакуироваться, про какойто аж один поезд их Херсона в Николаев).
Я бы мог сейчас расписать, что организация эвакуации из зон катзатоплений делится на этапы и как я когдато проверял все эти планы, подготовку и плавсредств и всех видов транспорта в том числе и в военное время пока моя служба не была уничтожена, а я все, что могу, это давать рекомендации с дивана.
И так уде понятно из всего что я слышу от разных ВГА, что реальных мероприятий по минимизации возможных последствий (даже после понимания минирования ГЭС и повреждения ее элементов), не было.
Почему-то именно Наташа Гуменюк вдруг успокаивает страну, что нет ничего катастрофичного и все под контролем (а ты что-то в этом понимаешь?)
В Марафоне уже сказали, что на 7.30 было полностью подтоплено 12 населенных пунктов и вода прибывает и топит ниже по руслу и ещё натворит многое, но это только первый этап.
А теперь объясняю, что вероятнее всего будет после ее спада, и что будет во втором этапе, и к чему надо было бы уже быть готовым, или сейчас готовиться пока этот этап не начался и есть несколько дней после уже случившегося:
1. Будут трупы в домах (утопленники). Особенно где были больные, старые люди, кто плохо передвигался и чьи дома были в относительной близости и к краю воды и дамбе. То есть кто практически не имел времени, да и возможности собраться и эвакуироваться в безопасные места;
Будут трупы и на открытой поверхности и особенно домашних животных да и диких, которые со временем станут разлагаться от солнца
2. нарушена (и возможно частично уничтожена) системы электроснабжения, газа, воды, тепла, а главное канализации;
3. частично размыты кладбища и не только людские, а также разные могильники, свалки;
4. возможно будет очень серьезно нарушен водобаланс огромной территории (после осушения Коховского водохранилища, когда оно перестанет быть таковым) и вполне допустимо, что вода будет пропадать и в скважинах, и колодцах.
Это возможно даже в тех зонах, что не попали в зону затопления.
Кроме этого она вероятнее всего со временем будет заражена (необходим массовый ее мониторинг на больших площадях, а людям уже использовать только кипяченую, или привозную бутилированную).
Все должны помнить, что именно в южном регионе с жарой появлялась Холера…. даже в мирное время;
5. В добавок к вышесказанному наполнение разных могильников, очистных и мусорных свалок вероятно попали, или попадут в Днепр и вначале это разлились с волной затопления, а потом осядет на большой территории, заражая ее под палящим солнцем юга Украины;
6. вопрос технологического обеспечения Запорожской АЭС, я пока не трогаю, но специалисты должны были бы давно и это просчитать.
Мог бы ещё писать, но не имею дополнительной информации, да и раз такие как Верещук, Маляр … нужнее пойду сапать картошку.
А эту инфу я кинул людям в СНБО, чтобы хоть что-то учли и спросили у тех кто проводит эти комиссии ТЕБ и НС.
А всех прочитавшим, просьба расширьте, чтобы и в южных регионах начали не заваливать народ фразами, «все под контролем», а что-то делать До, а не После!
Ну и главное, «не паникуйте»!
Правла при этом помните, что наша власть никогда не готовится к худшему, поэтому чаще всего это и получает.
Но при этом, как потом героически борется, петляя в вариантах оправданий своей беспомощности и недалекости."