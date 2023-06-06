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Новини
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Мікрорайон Корабел у Херсоні знеструмлено. За декілька годин буде відключено газопостачання, - МВА

херсон,херсонщина,острови

Через підрив окупантами Каховської ГЕС з міркувань безпеки мікрорайон Корабел в Херсоні знеструмлено.

Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"Повідомляю! Мікрорайон Корабел в Херсоні знеструмлено та через декілька годин також буде відключено газопостачання з метою безпеки!" - зазначив він.

Раніше у ОК "Південь" заявили, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через 5 годин вода досягне критичного рівня. Розпочалася евакуація. Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховського водосховища ухвалив рішення про проведення екстреного засідання РНБО України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нову Каховку вже почало підтоплювати, - місцевий телеграм-канал. ВIДЕО

Автор: 

підтоплення (196) Херсон (3354) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+5
Це капець.Нам треба дуже швидко знищити кацапів.Тягнути неможна. Мост ще стоіть?
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06.06.2023 08:13
+4
Підрив Каховської ГЕС є черговим воєнним злочином російських терористів.
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06.06.2023 08:24
+4
щоб 1. нагадити ...
2. щоб унеможливити переправу ЗСУ через річку Дніпро в районі НовоїКахавки - Херсону ...
у 2Світову вони так само робили, при цьому потопили в районі 100 тис. власної армії, і невідому кількість українців та яких окупантам було насрати ...
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06.06.2023 08:26
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Це капець.Нам треба дуже швидко знищити кацапів.Тягнути неможна. Мост ще стоіть?
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06.06.2023 08:13 Відповісти
"Не на часі"
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06.06.2023 08:22 Відповісти
Ти вже на фронті? Ракети є, чим мост руйнувати?
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06.06.2023 11:07 Відповісти
Екокатастрофа світового масштабу.
Путін чорт!
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06.06.2023 08:16 Відповісти
Цікаво навіщо вони підірвали ГЕС?
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06.06.2023 08:22 Відповісти
Тоже никак понять не могу.
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06.06.2023 08:23 Відповісти
А в 1941 Дніпрогес, а підпал Москви в1812. Дикуни ***.
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06.06.2023 08:34 Відповісти
щоб 1. нагадити ...
2. щоб унеможливити переправу ЗСУ через річку Дніпро в районі НовоїКахавки - Херсону ...
у 2Світову вони так само робили, при цьому потопили в районі 100 тис. власної армії, і невідому кількість українців та яких окупантам було насрати ...
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06.06.2023 08:26 Відповісти
Невже з Херсона планувався наступ.
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06.06.2023 08:30 Відповісти
Версия от

https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

итак, подрыв Каховской ГЭС, что известно на сейчас + рубрика https://t.me/s/vanek_nikolaev?q=%23%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 #отсебятина :

1. Прилётов по ГЭС не было ни с нашей стороны, ни с их. Подрыв был сделан изнутри (известно что ГЭС даже после подрыва моста осенью было заминировано)

2. Можно констатировать факт, что ГЭС потерпело максимальные разрушения, но ещё часть дамбы стоит (что в принципе видно на сейчас и со снимков наших дронов, и с их)

3. По перехвату свежему сегодня же расейские асвабадители в шоке полнейшем покидают некоторые населенные пункты в Каховском районе. Чуть ниже объясню почему в шоке.

4. Все службы и местные власти, которые занимаются гумманитарными и не только вопросами уже на ногах, ваш покорный слуга помог всех разбудить (я то всё равно не сплю)

5. Зачем они это сделали? Тут я вам недавно в сводке описывал, что мы заняли острова, и у них шансов забрать их обратно не было, а с островов можно высаживаться спокойно как на Голую Пристань, так и на Олешки - видимо план был (по моему субъективному мнению) подорвать часть из ГЭСа чтобы пустить воду и подтопить эти острова, но кто-то не рассчитал силы (учитывая что инженеры находятся на подконтрольной Украине территории) - и в итоге имеем что имеем. Если честно я практически уверен в этой версии, потому что, то что случилось стало неожиданностью для них всех тоже, и это видно и по перепискам, и по разговорам, которые сейчас ведутся в их рядах.
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06.06.2023 08:49 Відповісти
На кацапії багато чого робиться не попереджая нікого, ФСБ могло підірвати
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06.06.2023 08:54 Відповісти
Підрив Каховської ГЕС є черговим воєнним злочином російських терористів.
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06.06.2023 08:24 Відповісти
Жду сообщений от Словьева и Скабеевой, о том, что дамбу мы подорвал сами.
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06.06.2023 08:26 Відповісти
Визитку Буданова там скажут нашли, я так думаю
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06.06.2023 11:08 Відповісти
У перші години повномасштабного російського вторгнення влада не була готова підривати мости та інші інфраструктурні об'єкти, аби зупинити або уповільнити окупаційну армію.
"Перші кілька годин думали..."
У цьому зізнався радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "https://fakty.ua/406508-my-ni-pri-kakih-obstoyatelstvah-ne-pojdem-na-ustupki-rossii---mihail-podolyak Фактам ".

Вони "думали", Зєля, Дерьмак, Подляк, Агрохімія...
Вони думали!
Чим?
Тирсою, що в них в голові?
Як можна думати тирсою?
Хто може пояснити біохімію цього унікального процесу?
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06.06.2023 08:31 Відповісти
 
 