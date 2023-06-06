Мікрорайон Корабел у Херсоні знеструмлено. За декілька годин буде відключено газопостачання, - МВА
Через підрив окупантами Каховської ГЕС з міркувань безпеки мікрорайон Корабел в Херсоні знеструмлено.
Про це повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"Повідомляю! Мікрорайон Корабел в Херсоні знеструмлено та через декілька годин також буде відключено газопостачання з метою безпеки!" - зазначив він.
Раніше у ОК "Південь" заявили, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через 5 годин вода досягне критичного рівня. Розпочалася евакуація. Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховського водосховища ухвалив рішення про проведення екстреного засідання РНБО України.
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Путін чорт!
2. щоб унеможливити переправу ЗСУ через річку Дніпро в районі НовоїКахавки - Херсону ...
у 2Світову вони так само робили, при цьому потопили в районі 100 тис. власної армії, і невідому кількість українців та яких окупантам було насрати ...
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк
итак, подрыв Каховской ГЭС, что известно на сейчас + рубрика https://t.me/s/vanek_nikolaev?q=%23%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%B5%D0%B1%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 #отсебятина :
1. Прилётов по ГЭС не было ни с нашей стороны, ни с их. Подрыв был сделан изнутри (известно что ГЭС даже после подрыва моста осенью было заминировано)
2. Можно констатировать факт, что ГЭС потерпело максимальные разрушения, но ещё часть дамбы стоит (что в принципе видно на сейчас и со снимков наших дронов, и с их)
3. По перехвату свежему сегодня же расейские асвабадители в шоке полнейшем покидают некоторые населенные пункты в Каховском районе. Чуть ниже объясню почему в шоке.
4. Все службы и местные власти, которые занимаются гумманитарными и не только вопросами уже на ногах, ваш покорный слуга помог всех разбудить (я то всё равно не сплю)
5. Зачем они это сделали? Тут я вам недавно в сводке описывал, что мы заняли острова, и у них шансов забрать их обратно не было, а с островов можно высаживаться спокойно как на Голую Пристань, так и на Олешки - видимо план был (по моему субъективному мнению) подорвать часть из ГЭСа чтобы пустить воду и подтопить эти острова, но кто-то не рассчитал силы (учитывая что инженеры находятся на подконтрольной Украине территории) - и в итоге имеем что имеем. Если честно я практически уверен в этой версии, потому что, то что случилось стало неожиданностью для них всех тоже, и это видно и по перепискам, и по разговорам, которые сейчас ведутся в их рядах.
"Перші кілька годин думали..."
У цьому зізнався радник керівника ОП Михайло Подоляк в інтерв'ю "https://fakty.ua/406508-my-ni-pri-kakih-obstoyatelstvah-ne-pojdem-na-ustupki-rossii---mihail-podolyak Фактам ".
Вони "думали", Зєля, Дерьмак, Подляк, Агрохімія...
Вони думали!
Чим?
Тирсою, що в них в голові?
Як можна думати тирсою?
Хто може пояснити біохімію цього унікального процесу?