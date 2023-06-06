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Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО через підрив окупантами дамби Каховського водосховища, - Данілов

каховська

Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховского водосховища ухвалив рішення про проведення екстреного засідання РНБО України.

Про це повідомив у фейсбуці секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховського водосховища прийняв рішення про проведення екстреного засідання РНБО України", - зазначив Данілов.

Також читайте: Окупанти підірвали Каховську ГЕС: Підрозділи Нацполіції та ДСНС Херсонщини піднято по тривозі, - МВС

Раніше у ОК "Південь" заявили, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через 5 годин вода досягне критичного рівня. Розпочалася евакуація.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) РНБО (2281) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+41
Запроси Баканова і Верещук,вони знають як спасти Херсонщину,адже вже один раз її "врятували" 24 лютого 2022.Ну і заглянь ще раз ***** в очі,може там щось побачиш
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06.06.2023 07:53
+38
з шашликами? з роялем?
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06.06.2023 07:47
+35
на зелених "герояхбоневтіках" що замість будувати ППО, ракети, фінансувати ЗСУ 2.5 роки лизали дупу )(уйлу і при цьому безбожно крали де тільки можна, одне "велике будівництво" чого варта !!!







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06.06.2023 08:10
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Заслуговуєте! Як тільки ви вибрали ЗЕ! прийшов коронавірус, а за ним кацапи і смерть і розруха. Що буде далі - невідомо. Голосувати за агентів диявола - смертельний гріх!
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06.06.2023 09:46 Відповісти
Патрушев не дозволив
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06.06.2023 10:01 Відповісти
По факту тут нічого уже не зробиш. Мабуть пару років робіт треба буде в спокійній обстановці. А Всій херсонській і половині Миколаївськогї області треба буде виселятись. Води там не буде довго. Кацапська мразота...
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06.06.2023 09:16 Відповісти
Якого біса це ж саме зрадницьке, лацняне рнбо у повному складі допустило проходження ворога до Каховської ГЕС? Це наслідки, наслідки діяльності злочинного рнбо у воюючій країні...
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06.06.2023 09:39 Відповісти
Я знаю, що Єрмак врятує Україну.
Най віра наша в нього не зав'яне!
Він течію Дніпра зупинить за хвилину.
Поворухне рукою - ****** знов постане!
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06.06.2023 09:55 Відповісти
нехай вся фракція вороги народу,їде рятувати народ,який їх вибрав,воно щей лізе на.....2термін,Господи спаси Україну.
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06.06.2023 10:00 Відповісти
Наслідки Оману та зради...
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06.06.2023 10:03 Відповісти
Ой, а чому ж касапи так легко змогли захопити ЗАЕС, Каховську ГЕС, Енергодар, обидві Каховки і взагалі, весь лівобережний (та й і частину правобережжя) південь України? Чому вони нині тероризують Україну? Хтось здав? Хтось розмінував Чонгар, Перекоп, і запустив їх через перешийок?
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06.06.2023 10:48 Відповісти
русня гадит перед відходом із Криму
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06.06.2023 10:49 Відповісти
Жабагадюкінг ОП
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06.06.2023 11:16 Відповісти
«Проста нада пєрєстать стрілять»
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06.06.2023 12:12 Відповісти
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