Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО через підрив окупантами дамби Каховського водосховища, - Данілов

Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховского водосховища ухвалив рішення про проведення екстреного засідання РНБО України.

Про це повідомив у фейсбуці секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховського водосховища прийняв рішення про проведення екстреного засідання РНБО України", - зазначив Данілов.

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Раніше у ОК "Південь" заявили, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через 5 годин вода досягне критичного рівня. Розпочалася евакуація.