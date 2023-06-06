Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО через підрив окупантами дамби Каховського водосховища, - Данілов
Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховского водосховища ухвалив рішення про проведення екстреного засідання РНБО України.
Про це повідомив у фейсбуці секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховського водосховища прийняв рішення про проведення екстреного засідання РНБО України", - зазначив Данілов.
Раніше у ОК "Південь" заявили, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через 5 годин вода досягне критичного рівня. Розпочалася евакуація.
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+38 Alex Sav #513490
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