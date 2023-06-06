Окупанти підірвали Каховську ГЕС: Підрозділи Нацполіції та ДСНС Херсонщини піднято по тривозі, - МВС
Росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС.
Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС.
Як повідомляється, йдеться про села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабелів.
Рівень води піднімається і всім, хто перебуває у зоні небезпеки необхідно:
- вимкнути всі електроприлади
- взяти документи і речі першої необхідності
- подбати про близьких і домашніх улюбленців
- виконувати інструкції рятувальників та поліцейських
"І пам’ятайте: ворог намагається поширити дезінформацію, зняти із себе відповідальність за черговий злочин. Тому користуйтеся інформацією лише з офіційних джерел України. Довіряйте поліцейським, рятувальникам ДСНС та нашим захисникам", - додають у МВС.
Раніше у ОК "Південь" заявили, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через 5 годин вода досягне критичного рівня. Розпочалася евакуація.
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Хоча ще залишалась невеличка краплина надії на те що кацапи це зробили в цілях - лише полякати українську владу . Але ...
Масштаби цієї техногенної катастрофи зараз важко навіть і уявити .
Бідні наші люди.
Зараз проснуться західні європейські імпотенти і будуть завивати ... через 7-8 годин долучаться заокеанські.
1) екологічне лихо;
2) загроза життю мешканців лівобережної Херсонщини і міста Херсону;
3) вимкнення на роки Запорізької АЕС через неможливість охолодження реакторів;
4) висихання всіх орошувальних каналів, включно із Північнокримським ...
Крім того, виключається стрімкий прорив українських військ по дамбі ГЕС або через Антонівський міст, скритно полагоджений з допомогою західної спецтехніки і мостового устаткування, на лівий берег Дніпра і аж до Криму з охопленням ворожого угрупування на херсонському напрямку у найближчі два-три тижні, допоки спаде вода.
Карта розливу вод Дніпра - https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1665945725023256576?t=Z_lyiMxlaoWwp96TsGJ4kg&s=19 тут :
Сьогодні--ГЕС, завтра(не дай боже)--АЕС... У них своі поняття про цивілізацію та відносини між людьми.