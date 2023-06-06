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Окупанти підірвали Каховську ГЕС: Підрозділи Нацполіції та ДСНС Херсонщини піднято по тривозі, - МВС

каховська

Росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС.

Підрозділи Національної поліції та ДСНС Херсонської області підняті по тривозі для оповіщення та евакуації цивільного населення із потенційних зон затоплення на правобережній частині річки Дніпро. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МВС.

Як повідомляється, йдеться про села Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабелів.

Рівень води піднімається і всім, хто перебуває у зоні небезпеки необхідно:

- вимкнути всі електроприлади

- взяти документи і речі першої необхідності

- подбати про близьких і домашніх улюбленців

-  виконувати інструкції рятувальників та поліцейських

Також читайте: Херсонська ОВА про підрив Каховської ГЕС: Через 5 годин вода досягне критичного рівня. Розпочалася евакуація

"І пам’ятайте: ворог намагається поширити дезінформацію, зняти із себе відповідальність за черговий злочин. Тому користуйтеся інформацією лише з офіційних джерел України. Довіряйте поліцейським, рятувальникам ДСНС та нашим захисникам", - додають у МВС.

Раніше у ОК "Південь" заявили, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через 5 годин вода досягне критичного рівня. Розпочалася евакуація.

Автор: 

МВС (3501) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+43
Вже не вистачає слів, аби якось можна було охарактеризувати цю кацапську сволоту!
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06.06.2023 07:05
+40
ООН очень обеспокоена.
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06.06.2023 07:04
+35
Кацапня - це не люди , а мразота і тупе бидло , яке звикло
віками все руйнувати та вбивати !😠
Проклять на вас мало , вас потрібно рвати на шматки за ваші
злочини проти людяності 😡
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06.06.2023 07:11
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Коли кацапи замінували Каховську ГЕС , вже тоді стало зрозуміло що їй капець , що рано чи пізно вона буде знищена , інакше б її не мінували . Тому , принаймні для мене , це не стало великою несподіванкою , питання було лише в тому - КОЛИ . !?
Хоча ще залишалась невеличка краплина надії на те що кацапи це зробили в цілях - лише полякати українську владу . Але ...
Масштаби цієї техногенної катастрофи зараз важко навіть і уявити .
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06.06.2023 07:40 Відповісти
Головне щоб ЗАЕС охолоджувалась.
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06.06.2023 07:49 Відповісти
Це так , бо якщо ще й розплавляться реактори , я тоді взагалі не уявляю що буде . Але як вони тепер будуть охолоджуватись , незрозуміло .
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06.06.2023 08:00 Відповісти
виродки !

Бідні наші люди.

Зараз проснуться західні європейські імпотенти і будуть завивати ... через 7-8 годин долучаться заокеанські.
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06.06.2023 08:01 Відповісти
Когось це дивує? Такого не робили навіть гітлерівці. А доблесні ркка, вірніше чекісти робили. Вони підірвали Дніпрогес, знищивши у першу чергу купу мимних сіл і своїх же вояк. Це ніяк їм не допомогло стримати німецький наступ, але факт показовий. Тому цього особисто я очікував. І впевнений, що і ЗАЕС вони підірвуть.
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06.06.2023 08:06 Відповісти
Підрив рашистами дамби Каховської ГЕС це:
1) екологічне лихо;
2) загроза життю мешканців лівобережної Херсонщини і міста Херсону;
3) вимкнення на роки Запорізької АЕС через неможливість охолодження реакторів;
4) висихання всіх орошувальних каналів, включно із Північнокримським ...
Крім того, виключається стрімкий прорив українських військ по дамбі ГЕС або через Антонівський міст, скритно полагоджений з допомогою західної спецтехніки і мостового устаткування, на лівий берег Дніпра і аж до Криму з охопленням ворожого угрупування на херсонському напрямку у найближчі два-три тижні, допоки спаде вода.

Карта розливу вод Дніпра - https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1665945725023256576?t=Z_lyiMxlaoWwp96TsGJ4kg&s=19 тут :
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06.06.2023 08:08 Відповісти
На болотах сегодня праздник.
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06.06.2023 08:13 Відповісти
зелені уйопки, а чому такої тривоги не було 20-22 лютого 2022 го року у прикордонних регіонах? Чи ви виконували оманські договорняки?
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06.06.2023 08:16 Відповісти
Т.з. рускіє--андрофаги, котрі живуть за законами не 21-сторіччя, а 12-го.
Сьогодні--ГЕС, завтра(не дай боже)--АЕС... У них своі поняття про цивілізацію та відносини між людьми.
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06.06.2023 08:53 Відповісти
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