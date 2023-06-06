Нову Каховку вже почало підтоплювати, - місцевий телеграм-канал. ВIДЕО
Населений пункт Нова Каховка вже почало підтоплювати внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.
Про це свідчить відео, яке публікують Херсонські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.
Раніше у ОК "Південь" заявили, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через 5 годин вода досягне критичного рівня. Розпочалася евакуація. Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховського водосховища ухвалив рішення про проведення екстреного засідання РНБО України.
Топ коментарі
+44 ZoV KobZona
показати весь коментар06.06.2023 08:02
+33 Виталий #548501
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+28 vuiko dobrui
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Подписчики из Олешек написали, что на нижних улицах стремительно поднимается уровень воды. Уже на 2.5 метра.
Крым, как минимум, север, теперь точно останется без воды. Каховское водохранилище строилось в том числе и для заполнения Северо-Крымского канала. Но не только - там и Каховский канал и канал Днепр-Кривой рог. Охлаждение реакторов Запорожской АЭС тоже шло оттуда. Объем водохранилища гигантский - 18 кубических километров. Все это сейчас оттуда выливается.
Вероятно, это будет крупнейшая рукотворная катастрофа 21 века. Последствия совершенно пока не просчитываются, но то, что они будут чудовищными - уже очевидно.
Поступают сообщения, что взорвали не только плотину, но и все оборудование - генераторы и турбины.
Что ж они, мрази, творят.
Коли щезнуть закінчені виродки-москалі ?
Не треба вже зовсім принижувати людей.
Просто на це треба час, вода миттєво не зійде.
1) екологічне лихо;
2) загроза життю мешканців лівобережної Херсонщини і міста Херсону;
3) вимкнення на роки Запорізької АЕС через неможливість охолодження реакторів;
4) висихання всіх орошувальних каналів, включно із Північнокримським ...
Крім того, виключається стрімкий прорив українських військ по дамбі ГЕС або через Антонівський міст, скритно полагоджений з допомогою західної спецтехніки і мостового устаткування, на лівий берег Дніпра і аж до Криму з охопленням ворожого угрупування на херсонському напрямку у найближчі два-три тижні, допоки не спаде вода.
Карта розливу вод Дніпра - https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1665945725023256576?t=Z_lyiMxlaoWwp96TsGJ4kg&s=19 тут :
Але ЗАЕС під контролем рашистської погані.
Система охолодження ЗАЕС може наіпнутися. Воду для охолодження брали з Каховського вдсх.
Навіть у цьому випадку росіяни не перестають цинічно брехати населенню тимчасово окупованих територій. Наразі важлива кожна хвилина евакуації населення, проте окупанти скоюють черговий терористичний акт, залишаючи жителів напризволяще.