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Нову Каховку вже почало підтоплювати, - місцевий телеграм-канал. ВIДЕО

Населений пункт Нова Каховка вже почало підтоплювати внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це свідчить відео, яке публікують Херсонські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше у ОК "Південь" заявили, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через 5 годин вода досягне критичного рівня. Розпочалася евакуація. Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховського водосховища ухвалив рішення про проведення екстреного засідання РНБО України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти підірвали Каховську ГЕС: Підрозділи Нацполіції та ДСНС Херсонщини піднято по тривозі, - МВС

Автор: 

Нова Каховка (180) підтоплення (196) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+44
Как там нахалстрой в виде Крымского моста? Стоит ещё? Уже несколько часов лишних стоит.
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06.06.2023 08:02
+33
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Подписчики из Олешек написали, что на нижних улицах стремительно поднимается уровень воды. Уже на 2.5 метра.

Крым, как минимум, север, теперь точно останется без воды. Каховское водохранилище строилось в том числе и для заполнения Северо-Крымского канала. Но не только - там и Каховский канал и канал Днепр-Кривой рог. Охлаждение реакторов Запорожской АЭС тоже шло оттуда. Объем водохранилища гигантский - 18 кубических километров. Все это сейчас оттуда выливается.

Вероятно, это будет крупнейшая рукотворная катастрофа 21 века. Последствия совершенно пока не просчитываются, но то, что они будут чудовищными - уже очевидно.

Поступают сообщения, что взорвали не только плотину, но и все оборудование - генераторы и турбины.

Что ж они, мрази, творят.
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06.06.2023 08:05
+28
окупований кацапами українській Крим зараз пофіг, при попередній владі води туди взагалі не подавали !!!

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06.06.2023 08:12
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Как там нахалстрой в виде Крымского моста? Стоит ещё? Уже несколько часов лишних стоит.
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06.06.2023 08:02 Відповісти
не забудьте- це зробили ваші руцкие бгатья, що клялися у вічній любові
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06.06.2023 08:04 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Подписчики из Олешек написали, что на нижних улицах стремительно поднимается уровень воды. Уже на 2.5 метра.

Крым, как минимум, север, теперь точно останется без воды. Каховское водохранилище строилось в том числе и для заполнения Северо-Крымского канала. Но не только - там и Каховский канал и канал Днепр-Кривой рог. Охлаждение реакторов Запорожской АЭС тоже шло оттуда. Объем водохранилища гигантский - 18 кубических километров. Все это сейчас оттуда выливается.

Вероятно, это будет крупнейшая рукотворная катастрофа 21 века. Последствия совершенно пока не просчитываются, но то, что они будут чудовищными - уже очевидно.

Поступают сообщения, что взорвали не только плотину, но и все оборудование - генераторы и турбины.

Что ж они, мрази, творят.
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06.06.2023 08:05 Відповісти
Господи, скільки можна посилати випробувань на долю українського народу.

Коли щезнуть закінчені виродки-москалі ?
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06.06.2023 08:11 Відповісти
Поки ми не порозумнішаємо За свою дурість треба платити От ми і платимо кров'ю, сльозами і руїнами
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06.06.2023 08:57 Відповісти
Українці не дурніші за населення інших територій.
Не треба вже зовсім принижувати людей.
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06.06.2023 09:02 Відповісти
украинцы умные, но не то что заселилось в их дома.
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06.06.2023 09:10 Відповісти
"Народ у нас хороший, а люди гі.но" (Пілсудський)
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06.06.2023 09:27 Відповісти
Смотря в чому, у Польші була підтримка НАТО 80%, вони туди вступили, в нас до війни до 2014 була підтримка НАТО 40%. Результати бачимо
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06.06.2023 11:06 Відповісти
Не скажу про Світ, але в Європі немає більш тупішої нації, з огляду на події останніх ста років. А ще, ми чемпіони по толерастії і ніякі катування та знущання нас з цього п'єдисталу не скинуть
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06.06.2023 16:57 Відповісти
Є різниця - німці теж за дурість заплатили високу ціну але німці вели завойовницьку війну а ми зі своєю дурістью сиділи в межах своєї країни.
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06.06.2023 09:32 Відповісти
окупований кацапами українській Крим зараз пофіг, при попередній владі води туди взагалі не подавали !!!

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06.06.2023 08:12 Відповісти
відколи це констатація правди про зе-янелоха і його банду малоросів і посумісництвсу агентів кацапського фсб стала передвиборчою агітацією ??? га зелеботи ??? у нас що вже війна з паРашею закіенчимлася і "найвеличніший лідо **********" всіх особисто "пабеділ" ???
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06.06.2023 08:32 Відповісти
Ви помилилися у розрахунках, або у визначенні. Ніколи це не було 75% НАСЕЛЕННЯ, тим більше зараз.
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06.06.2023 08:51 Відповісти
Знов брешеш. Не народ, а дурн1 виборц1. А так1 не здатн1 на щось розумне та конструктивне. Ну х1ба що на клав1 або роял1 збацати
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06.06.2023 09:35 Відповісти
Це не агітація, а констатація фактів. І похорону загиблих на війні героїв не було б, якби не прийшов самий негідний. А от Ви на цьому спекулюєте, ще загиблих дітей згадайте. Ну Ви й самі розумієте все, якщо Ви, звичайно, людина, а не пристосування для пропаганди у мразі. Дорослі, які зробили свій вибір у 2019, винні за смерті дітей.
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06.06.2023 08:59 Відповісти
💯!
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06.06.2023 09:32 Відповісти
сколько можно посылать испытаний --а это к Зеленскому .. вот вчера смотрю расследование... в Гостомеле уже знатно идет воровство распил бабошек типа направленных на восстановление жилья пострадавшим..на делое жилья как не было так и нет -- а бабки украдены среди основателей фирмочек ДНРовец, пенсионер с кредитными долгами, священник????!!! и пенсионерка с Николаева и это все келейно без конкурса Военная администрация распыляет бабло через однодневки фирмочки... а тариф на свет откуда ...а оттуда из той же оперы.... им война как мед на уста теперь плюнете мне в глаза когда радостно кто то не будет гундосить вот видите Каховскую ГРЭС ******* теперь свет нада паднять на 200% для Ахметова.. и воду на 400 процентов везде по всей Украине.. эти суки и шобла кошерная своего никогда не упустят на покойниках ковиде они знатно руку набили пилякать халяву и гешефт..думаю вполне допускаю шальные мысли в их головках-- ***** а давай жги есче и есче... а все остальное этим абы физдить и пока мы внутрненнюю шоблу не повесим и не расстреляем будет и будет на нашу Украину испытания и наказания..
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06.06.2023 09:37 Відповісти
Якби не активісти, то ще й електрику подавали б в Крим, а про ганебну торгівлю з півостровом чомусь вже й не згадють, і все це було при попередній владі, а цьому зепіто немає де клейма ставити.
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06.06.2023 10:53 Відповісти
а у Нікополі води вже в кранах немає...
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06.06.2023 08:06 Відповісти
У відповідь треба підірвати волзьку тец
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06.06.2023 08:06 Відповісти
Вода пішла мимо кримського каналу Кацапам вже Крим не потрібен
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06.06.2023 08:08 Відповісти
Вы за них не волнуйтесь. Мрази ти в отличии от нашего вована готовились и закачал воду в Крыму и в канал и во все вдхр
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06.06.2023 08:13 Відповісти
І тріщини в опорах кримського мосту; це вже питання часу коли структура рухне.
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06.06.2023 08:28 Відповісти
Если бы только проблема с Крымом была, то ладно. Но проблемы с водоснабжением к сожалению будут во многих городах на юге Украины... По сути эта территория станет малопригодной к жизни.
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06.06.2023 08:52 Відповісти
на жаль, але це все "русский мир", він такий, якщо не захопити і пограбувати, то знищити
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06.06.2023 08:54 Відповісти
это все же в средне-долгосрочной перспективе. может даже Хйло не успеет сдохнуть.
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06.06.2023 09:58 Відповісти
З головним болем лягаєш, а просинаєшся з ще більшим. Дурдом...
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06.06.2023 08:08 Відповісти
Я тепер не знаю, як заснути.
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06.06.2023 08:12 Відповісти
А тим часом в тік тоці жаліють рюзьгоізичного мальчіка с адєси який кацапською у Львові співав. Заспівав би ******** українською на красній площі які би були наслідки?
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06.06.2023 08:08 Відповісти
Интересно что он пел? У курского вокзала стою я молодой?
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06.06.2023 08:15 Відповісти
Ще одне окупантомовне лайно.
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06.06.2023 10:58 Відповісти
Такі самі ******** й підтримують.
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06.06.2023 10:54 Відповісти
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06.06.2023 08:08 Відповісти
Може хто підкаже.Якщо затопиться скажімо Нова Каховка і інші н/п,то чи є шанс що вода зійде і відновляться місця затоплення?
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06.06.2023 08:09 Відповісти
відновляться але потрібно буде десь біля року
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06.06.2023 08:13 Відповісти
Авжеж! Вода зійде. Все, що було вище греблі - там вода впаде до природнього русла Дніпра.
Просто на це треба час, вода миттєво не зійде.
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06.06.2023 08:19 Відповісти
Підрив рашистами дамби Каховської ГЕС це:
1) екологічне лихо;
2) загроза життю мешканців лівобережної Херсонщини і міста Херсону;
3) вимкнення на роки Запорізької АЕС через неможливість охолодження реакторів;
4) висихання всіх орошувальних каналів, включно із Північнокримським ...
Крім того, виключається стрімкий прорив українських військ по дамбі ГЕС або через Антонівський міст, скритно полагоджений з допомогою західної спецтехніки і мостового устаткування, на лівий берег Дніпра і аж до Криму з охопленням ворожого угрупування на херсонському напрямку у найближчі два-три тижні, допоки не спаде вода.
Карта розливу вод Дніпра - https://twitter.com/vladymyr_vp/status/1665945725023256576?t=Z_lyiMxlaoWwp96TsGJ4kg&s=19 тут :
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06.06.2023 08:12 Відповісти
Дякую за толкове розяснення.Да,все дуже сумно...
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06.06.2023 08:18 Відповісти
А чи можна вимкнути АЕС?
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06.06.2023 08:25 Відповісти
Наскільки я розумію, можна заглушити реактори.

Але ЗАЕС під контролем рашистської погані.
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06.06.2023 09:13 Відповісти
Олешки(Цюрюпінськ) вже під водою
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06.06.2023 08:30 Відповісти
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06.06.2023 08:17 Відповісти
Підтоплення - то таке.
Система охолодження ЗАЕС може наіпнутися. Воду для охолодження брали з Каховського вдсх.
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06.06.2023 08:19 Відповісти
Кацапи влаштували нам чорнобильську трагедію тепер хочуть влаштувати запорізьку
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06.06.2023 08:35 Відповісти
Гауляйтер Леонтьєв заявив, що "потреби в евакуації населення з Нової Каховки через загрозу можливого підтоплення після руйнування Каховської ГЕС наразі немає". Росіяни цинічно намагаються заспокоїти українців на тимчасово окупованих територіях. Вони намагаються "заспокоїти" населення, говорячи, що евакуація "може знадобитися" мешканцям тих населених пунктів, які розташовані нижче за Нову Каховку.

Навіть у цьому випадку росіяни не перестають цинічно брехати населенню тимчасово окупованих територій. Наразі важлива кожна хвилина евакуації населення, проте окупанти скоюють черговий терористичний акт, залишаючи жителів напризволяще.
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06.06.2023 08:21 Відповісти
Просто згадаємо, як Zeпітори розказували 23.02.2022, що ніякої війни не буде, що це американські змі нагнітають істєрію. Тобто рашистчькі окупанти нічим не відрізняються від клоунів - на українських людей їм насрати
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06.06.2023 08:31 Відповісти
Та кацапам абсолютно пофіг на населення. як на своє, так і на чуже. для них головне - геополітика та ігри в солдатиків.
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06.06.2023 08:33 Відповісти
І який в цьому сенс?
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06.06.2023 08:27 Відповісти
Нагадити. Кацапська традиція
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06.06.2023 08:32 Відповісти
Вони так Дніпрогес підірвали. Хрещатик підірвали, коли відходили в 1941 і пох їм було на місцеве населення. Роки йдуть - орда не змінюється. Така ж тупа та кровожерлива.
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06.06.2023 08:42 Відповісти
З Кіт і Баба. Про партнЬОРів.

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06.06.2023 08:43 Відповісти
 
 