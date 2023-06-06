Нову Каховку вже почало підтоплювати, - місцевий телеграм-канал. ВIДЕО

Населений пункт Нова Каховка вже почало підтоплювати внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС.

Про це свідчить відео, яке публікують Херсонські телеграм-канали, інформує Цензор.НЕТ.

Раніше у ОК "Південь" заявили, що російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Згодом голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через 5 годин вода досягне критичного рівня. Розпочалася евакуація. Президент України Володимир Зеленський у зв’язку з підривом дамби Каховського водосховища ухвалив рішення про проведення екстреного засідання РНБО України.

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