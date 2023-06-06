Ситуація на Запорізькій АЕС після підриву Каховської ГЕС контрольована, - Енергоатом
Підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.
Про це повідомляє НАК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.
Там наголосили, що зниження рівня води в Каховському водосховищі становить загрозу для окупованої Запорізької АЕС.
"Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатьно для потреб станції", - пояснили в "Енергоатомі".
НАК та міжнародні організації - зокрема, МАГАТЕ, - моніторять ситуацію на станції. Вони обіцяють оперативно повідомляти про будь-які зміни.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.
Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.
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- зрив спроби десанту на лівий берег Дніпра, адже він більш пологий і його затопить найбільше (я диванний гідролог/геолог, але начебто так і є).
- демонстрація того, що Росія готова здійснити теракт на ЗАЕС, в разу контрнаступу.
І другий варіант самий поганий. Здається розумним послати, скажімо, до Курської АЕС пару безпілотників, без бойової частини, може тоді вони почнуть думати . Росіяни розуміють лише силу, останні події це доводять.
І залишається стандартне питання - ну що, Вова, здавати південь було легко? А тепер?
А щодо ГЕС все просто прийдеться зупинити ЗАЕС повністю і питання деміталірізації того регіону відпадає,
затоплюють беріг Дніпра даючи можливість перекинути сили звідти на ділянки контрнаступу і забезпечують захист від можливого десанту...
Орки ніколи не цінують нікого вони готові все знищувати і це потрібно зрозуміти, єдине чого вони бояться це втрати своїх міліардів на рахунках в банках і золота.... але ні Китай ні Швейцарія не піде на таку заморозку та і орки дальше мають доступ до світових бірж і фінансової системи...
А щодо зупинки ЗАЕС - пан напевно не в курсі, що вона собою представляє. По перше вона вже зупинена, далі тільки вивантаження реакторів. Це 6 реакторів, по 66 тон урану в кожному. І їх потрібно постійно охолоджувати. Якщо цього не робити - Фукусіма 2.0 (там катастрофа сталась через зупинку генераторів, які затопило). Купа технічної радіоактивної води на станції. Але це не все - ще є сховище відпрацьованого ядерного палива, там більше сотні контейнерів з ядерним пальним. Це вивозити місяці.
P.S. Якщо все так добре, то чому влада та союзники ведуть підготовку до ліквідації можливої аварії (подробиць вибачте не напишу, раз офіційно мовчать, то і я мовчу)?
Взагалі нові блоки досить надійні, там бетонний саркофаг із натягнутими тросами і захистом активної зони... Викиду не буде навіть в аварійній ситуації такій як була на ЧАЕС
І та ж чорнобильска довбанула тому що вона була здана через жоп...у, до пятирічки і там не спрацював захист... А керівника екперимента просто зробили винним, щоб відмазати чиновників у високих кабінетах.... Фокусіму просто залило водою на що не розрахована ні одна АЕС
Єдина проблема для нас і досить суттєва що після зупинки і розвантаження пального, це все буде коштувати нам чималих грошей....
До того водосховище зруйновано і станцію фактично потрібно консервувати..... Та будувати систему градірень, яка буде швидша і дешевша чим відновлення дамби...
Тому не розганяйте паніку...
очоку, купа бабла що тече в руки, друзі що шепчуть в вуха приємні речі...., - та що йому думати про розмінування. Все і так добре і навіть чудесно. Чому б не призначити на посади мутних людей? Вони ж так старанно лижуть ж**у.......
І здавалось би, в перший місяць війни, до нього таки щось дійшло, але як видно зараз - це нам лише здавалось.
Тепер, після підриву дамби і утоншення водосховища до ширини русла річки Дніпро, ставок на Запорізькій АЕС швидко почне висихати.