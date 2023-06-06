Ситуація на Запорізькій АЕС після підриву Каховської ГЕС контрольована, - Енергоатом

Підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

Про це повідомляє НАК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

Там наголосили, що зниження рівня води в Каховському водосховищі становить загрозу для окупованої Запорізької АЕС.

"Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатьно для потреб станції", - пояснили в "Енергоатомі".

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НАК та міжнародні організації - зокрема, МАГАТЕ, - моніторять ситуацію на станції. Вони обіцяють оперативно повідомляти про будь-які зміни.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

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