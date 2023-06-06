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Ситуація на Запорізькій АЕС після підриву Каховської ГЕС контрольована, - Енергоатом

заес

Підрив рашистами Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована.

Про це повідомляє НАК "Енергоатом", інформує Цензор.НЕТ.

Там наголосили, що зниження рівня води в Каховському водосховищі становить загрозу для окупованої Запорізької АЕС.

"Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 8:00 ранку рівень води становить 16,6 метра, і цього достатьно для потреб станції", - пояснили в "Енергоатомі".

Дивіться: Зеленський про підрив окупантами Каховської ГЕС: Ані водою, ані ракетами Україну не зупинити. ВIДЕО

НАК та міжнародні організації - зокрема, МАГАТЕ, - моніторять ситуацію на станції. Вони обіцяють оперативно повідомляти про будь-які зміни.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня стало відомо, що російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Також дивіться: Підрив Каховської ГЕС: У водосховищі стрімко падає рівень води, - Нікопольська РВА. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

Автор: 

Енергоатом (1635) Запорізька АЕС (1404) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+9
Я от думаю, а яка мета підриву Каховської ГЕС. На думку приходить 2 речі:
- зрив спроби десанту на лівий берег Дніпра, адже він більш пологий і його затопить найбільше (я диванний гідролог/геолог, але начебто так і є).
- демонстрація того, що Росія готова здійснити теракт на ЗАЕС, в разу контрнаступу.
І другий варіант самий поганий. Здається розумним послати, скажімо, до Курської АЕС пару безпілотників, без бойової частини, може тоді вони почнуть думати . Росіяни розуміють лише силу, останні події це доводять.
І залишається стандартне питання - ну що, Вова, здавати південь було легко? А тепер?
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06.06.2023 08:55
+6
Ситуація на контролі Зями, який здав ЗАЕС кацапам.
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06.06.2023 09:01
+4
по "зеленим" методичкам у нас все контрольоване..контрольовано здали "південь за півдня", а тепер Енергоатом там щось "контролює"? чи може так і передбачено
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06.06.2023 09:12
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Я от думаю, а яка мета підриву Каховської ГЕС. На думку приходить 2 речі:
- зрив спроби десанту на лівий берег Дніпра, адже він більш пологий і його затопить найбільше (я диванний гідролог/геолог, але начебто так і є).
- демонстрація того, що Росія готова здійснити теракт на ЗАЕС, в разу контрнаступу.
І другий варіант самий поганий. Здається розумним послати, скажімо, до Курської АЕС пару безпілотників, без бойової частини, може тоді вони почнуть думати . Росіяни розуміють лише силу, останні події це доводять.
І залишається стандартне питання - ну що, Вова, здавати південь було легко? А тепер?
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06.06.2023 08:55 Відповісти
Щось думаю що якщо ми пошлемо беспілотники до АЕС то вони самі її підірвуть щоб на нас повісити відповідальнісь.... ні територію ні людей там не цінують....

А щодо ГЕС все просто прийдеться зупинити ЗАЕС повністю і питання деміталірізації того регіону відпадає,
затоплюють беріг Дніпра даючи можливість перекинути сили звідти на ділянки контрнаступу і забезпечують захист від можливого десанту...

Орки ніколи не цінують нікого вони готові все знищувати і це потрібно зрозуміти, єдине чого вони бояться це втрати своїх міліардів на рахунках в банках і золота.... але ні Китай ні Швейцарія не піде на таку заморозку та і орки дальше мають доступ до світових бірж і фінансової системи...
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06.06.2023 09:21 Відповісти
Ну і хай підривають свої АЕС, флаг їм в руки і барабан на шию.
А щодо зупинки ЗАЕС - пан напевно не в курсі, що вона собою представляє. По перше вона вже зупинена, далі тільки вивантаження реакторів. Це 6 реакторів, по 66 тон урану в кожному. І їх потрібно постійно охолоджувати. Якщо цього не робити - Фукусіма 2.0 (там катастрофа сталась через зупинку генераторів, які затопило). Купа технічної радіоактивної води на станції. Але це не все - ще є сховище відпрацьованого ядерного палива, там більше сотні контейнерів з ядерним пальним. Це вивозити місяці.
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06.06.2023 09:46 Відповісти
Я мав практику студентом на АЕС 3 місяці як робочих блоках нового покоління так і старих..., ви пишете те в чому взагалі не розбираєтесь ... начитавшись недолугих блогерів
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06.06.2023 10:58 Відповісти
Ну, ну, тобто охолодження реакторів не проблема, купа відпрацьованого ядерного палива в бетонних бочках на відкритій площадці теж фігня, тони опроміненої води з первинного контуру не варті уваги, а зупинка АЕС, це просто натиснути кнопку? Що ж тоді можна спати спокійно. Незрозуміло лише чому спеціалісти схвильовані. Теж напевно недолугих блогерів начитались.
P.S. Якщо все так добре, то чому влада та союзники ведуть підготовку до ліквідації можливої аварії (подробиць вибачте не напишу, раз офіційно мовчать, то і я мовчу)?
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06.06.2023 11:30 Відповісти
Ви звідки знаєте хто до чого готується чи просто нагнітання ситуації, щоб виділити на це ще один міліард?

Взагалі нові блоки досить надійні, там бетонний саркофаг із натягнутими тросами і захистом активної зони... Викиду не буде навіть в аварійній ситуації такій як була на ЧАЕС

І та ж чорнобильска довбанула тому що вона була здана через жоп...у, до пятирічки і там не спрацював захист... А керівника екперимента просто зробили винним, щоб відмазати чиновників у високих кабінетах.... Фокусіму просто залило водою на що не розрахована ні одна АЕС

Єдина проблема для нас і досить суттєва що після зупинки і розвантаження пального, це все буде коштувати нам чималих грошей....

До того водосховище зруйновано і станцію фактично потрібно консервувати..... Та будувати систему градірень, яка буде швидша і дешевша чим відновлення дамби...

Тому не розганяйте паніку...
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06.06.2023 14:49 Відповісти
Але самого вибуху на ЗАЕС я не виключаю, але то не буде техногенний, сини шакалів, спокійно можуть зробити це вибухівкою, а потім звинувати Україну....
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06.06.2023 15:08 Відповісти
Логічно виходить саме так: недоробло умисно здало південь України,розмінувавши все і вся перед війною,щоби самому залишитись при владі.Окрім "боневтіка" хто ще міг дати таку команду?
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06.06.2023 09:22 Відповісти
Заради справедливості, більш вірогідним є варіант, що боневтіком просто віртуозно скористались. Слава, до якої він ласий, "я тут Президент", вчора ти клоун - а сьогодні іноземні політики жмуть тобі руку, Путлєр посміхається і демонструє мир в своєму очоку, купа бабла що тече в руки, друзі що шепчуть в вуха приємні речі...., - та що йому думати про розмінування. Все і так добре і навіть чудесно. Чому б не призначити на посади мутних людей? Вони ж так старанно лижуть ж**у.......
І здавалось би, в перший місяць війни, до нього таки щось дійшло, але як видно зараз - це нам лише здавалось.
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06.06.2023 09:35 Відповісти
АЭС більше не робоча, для охолодження вимкнутої станції, де реакція від сили тліє, води ще нашкребуть, а от для повноцінної роботи, ніяк не вистачить.
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06.06.2023 08:58 Відповісти
Ситуація на контролі Зями, який здав ЗАЕС кацапам.
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06.06.2023 09:01 Відповісти
Енергоатом має там людей або це русня каже магате, а Енергоатом вже транслює?
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06.06.2023 09:05 Відповісти
по "зеленим" методичкам у нас все контрольоване..контрольовано здали "південь за півдня", а тепер Енергоатом там щось "контролює"? чи може так і передбачено
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06.06.2023 09:12 Відповісти
Що вони контролюють? ЗАЕС окупована кацапами. Вони кацапів контролюють? Для чого такі заяви?!!
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06.06.2023 09:14 Відповісти
Охолоджувальний ставок тому і був повний, що поряд плескались води Каховського водосховища, які уволожнювали грунти дрвкола нього.
Тепер, після підриву дамби і утоншення водосховища до ширини русла річки Дніпро, ставок на Запорізькій АЕС швидко почне висихати.
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06.06.2023 09:35 Відповісти
Вова про все домовився в омані. Просто росіяни вову обдурили і задалеко зайшли
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06.06.2023 13:47 Відповісти
 
 