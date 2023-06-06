Підрив Каховської ГЕС: У водосховищі стрімко падає рівень води, - Нікопольська РВА. ВIДЕО

Через підрив Каховської ГЕС у Каховському водосховищі стрімко падає вода.

Про це повідомив начальник Нікопольської ОВА Євген Євтушенко, передає Цензор.НЕТ.

"Російські мразі знищили Каховську ГЕС та дамбу. Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину", - написав він у телеграмі.

Він закликав мешканців Нікопольщини зробити максимально можливі запаси питної і технічної води.

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І опублікував відео, на якому видно, як вода витікає з водосховища.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

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