Підрив Каховської ГЕС: У водосховищі стрімко падає рівень води, - Нікопольська РВА. ВIДЕО
Через підрив Каховської ГЕС у Каховському водосховищі стрімко падає вода.
Про це повідомив начальник Нікопольської ОВА Євген Євтушенко, передає Цензор.НЕТ.
"Російські мразі знищили Каховську ГЕС та дамбу. Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину", - написав він у телеграмі.
Він закликав мешканців Нікопольщини зробити максимально можливі запаси питної і технічної води.
І опублікував відео, на якому видно, як вода витікає з водосховища.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.
Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
будь хто - оце спосіб мислення тупих ховрашків, які разом з кацапами фактично знищили державу
На жаль не простого комуняку а партайгеноссе. Різницю відчуваємо?
Все шкереберть пішло з обранням Л. Кучми. Хоча і він потім став патріотом, але олігархічну систему вже створив.
Мудрий наріт тоді залякали що прийде Чорновіл і буде їсти руськоязичних мальчиків і дітей військових що понаприїхали з усіх ГДР і Латвій, що розвале халкози і хвабрики...
Впорались однодумці Чорновола в Польщі і Чехії.
А ваше намагання віправдати комуняку Кравчука це як крики Зелебобів про те що ЗЕ нацкращий бо він не втік, адже важко визнати свою помилку
- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);
- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).
- Зрив операцій по вагнерівцям і передача агресору единого свідка по збитому Боїнгу - Цемаха.
- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.
- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.
- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.
- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.
-Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.
- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).
- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) немає.
-Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють всю Україну.
- Ігнорування 28-ми повідомлень США про вторгнення.
- Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку. Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.
https://www-radiosvoboda-org.cdn.ampproject.org/v/s/www.radiosvoboda.org/amp/novyny-pryazovya-kakhovska-hes-viyskova-baza-armiyi-rosiyi-zahroza-pivden-bez-vody/32321301.html?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%3A%20%251%24s&aoh=16860293516897&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&share=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fnovyny-pryazovya-kakhovska-hes-viyskova-baza-armiyi-rosiyi-zahroza-pivden-bez-vody%2F32321301.html
Карочє, вєсь мір азабочєн; глубако азабочєн; очєнь глубако азабочєн.
Особливо зараз. Ржу німагу.
Знову не готувались, уроди.
Тільки і тринділи про контрнаступ. Як навмисне, щоб кацапи його зірвали.
Все. До Криму не дійти.
Подивіться до чого дійшло. ГЕС зруйновано, міста знесено, на черзі атомна станція ?
Які ж сукі...а
Значить таку гімно треба давно було прибрати.
Інші ''дятли'' говорять, що все розпочалося з часу, коли ''мудрий нарід'' обрав клоуна Зелнського до влади...
Чомусь ні один дятел не розуміє,- що це все причинно-наслідкові звязки:
* Не привела би бNдло-маса клоуна Зеленського до влади - не було б розмінування Чонгару!
* Якщо б частина бNдло-маса не привела б до влади злодія Порошенка,- то б і новоспечений злодій Зеленський також не став би Президентом!
* Якщо б ще інша частина бNдло-маси не привевела до влади зрадника Януковича,- то злодій Порошенко не став би Президентом!
Насправді, корінь проблеми в неосвідченості і дикості суспільства!!!