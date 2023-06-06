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Підрив Каховської ГЕС: У водосховищі стрімко падає рівень води, - Нікопольська РВА. ВIДЕО

Через підрив Каховської ГЕС у Каховському водосховищі стрімко падає вода.

Про це повідомив начальник Нікопольської ОВА Євген Євтушенко, передає Цензор.НЕТ.

"Російські мразі знищили Каховську ГЕС та дамбу. Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину", - написав він у телеграмі.

Він закликав мешканців Нікопольщини зробити максимально можливі запаси питної і технічної води.

Дивіться: Війська РФ підірвали Каховську ГЕС, - ОК "Південь". ВІДЕО+ФОТО

І опублікував відео, на якому видно, як вода витікає з водосховища.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, вранці 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС. За даними Херсонської ОВА, за 5 годин після підриву вода досягне критичного рівня. В регіоні розпочато евакуацію. Нову Каховку підтоплює вже. В Херсоні знеструмлено мікрорайон Корабел, за кілька годин відключать газопостачання. На Херсонщині піднято по тривозі підрозділи Нацполіції та ДСНС.

Президент Володимир Зеленський ініціював екстрене засідання РНБО.

Автор: 

ГЕС (209) Каховка (125) Каховська ГЕС (566) Херсонська область (5759)


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Топ коментарі
+54
А все почалося з розмінування Чонгару...
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06.06.2023 08:33
+52
ТА ні! Все почалося після того , як мудрий нарід привів до влади блазня з 95 кварталом! какая разніца! Хоть поржьомь!
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06.06.2023 08:37
+31
А у відповідь буданов знову пошле 10 безпілотників по Мацкве,які фарбу подряпають на багатоповерхівках і пару раз перднуть?
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06.06.2023 08:33
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А у відповідь буданов знову пошле 10 безпілотників по Мацкве,які фарбу подряпають на багатоповерхівках і пару раз перднуть?
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06.06.2023 08:33 Відповісти
І бітум для доріг.
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06.06.2023 08:38 Відповісти
А що ти з Польші пропонуєш? Ти скільки задонатив на беспілотники для Буданова?
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06.06.2023 11:09 Відповісти
Та ви що він патріот , тільки він там , в Польщі знає як нам тут жити і що робити
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06.06.2023 12:54 Відповісти
Да який Буданов?Самі рашисти запустили безпілотники і зразу звинуватили нас у цьому
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06.06.2023 11:42 Відповісти
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06.06.2023 08:33 Відповісти
А все почалося з розмінування Чонгару...
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06.06.2023 08:33 Відповісти
"Жму руку" - це слова, а розмінування Чонгару - це дії.
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06.06.2023 08:40 Відповісти
Так плівки деркача - це фейк. Навіть зебіли це давно визнали.
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06.06.2023 09:03 Відповісти
ТА ні! Все почалося після того , як мудрий нарід привів до влади блазня з 95 кварталом! какая разніца! Хоть поржьомь!
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06.06.2023 08:37 Відповісти
одне чмо пише- та на місті Кличка будь-хто був би кращий - знайомий тезис ?
будь хто - оце спосіб мислення тупих ховрашків, які разом з кацапами фактично знищили державу
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06.06.2023 08:40 Відповісти
Пардон май френч, але все почалося набагато раніше, у 1991-му, коли позбавившись комуняк савецьких, на перших вільних виборах обрали все того ж комуняку, українського.
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06.06.2023 08:41 Відповісти
arye z.
На жаль не простого комуняку а партайгеноссе. Різницю відчуваємо?
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06.06.2023 08:55 Відповісти
Кравчук тоді діяв на користь України. Краще нього ніхто не впорався б. Він і расєю стримував, бо мав величезний позитивний вплив на Єльцина.
Все шкереберть пішло з обранням Л. Кучми. Хоча і він потім став патріотом, але олігархічну систему вже створив.
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06.06.2023 08:57 Відповісти
Кравчук так само 'впорався' як і боневтік.
Мудрий наріт тоді залякали що прийде Чорновіл і буде їсти руськоязичних мальчиків і дітей військових що понаприїхали з усіх ГДР і Латвій, що розвале халкози і хвабрики...
Впорались однодумці Чорновола в Польщі і Чехії.
А ваше намагання віправдати комуняку Кравчука це як крики Зелебобів про те що ЗЕ нацкращий бо він не втік, адже важко визнати свою помилку
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06.06.2023 09:11 Відповісти
Ніхто нікого тоді не лякав! Я пам'ятаю той час. Майже усі ненавиділи совок, але в душі були тими ж совками. У Чорновола не було шансів. Якщо б трапилось чудо і Чорновіл став президентом, то замість Чечні расєя би воювала в Україні. Повторюсь, тоді українці переважно були совками. Ми тоді б вже стали частиною рф.
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06.06.2023 09:30 Відповісти
Ну тоді ще й населення було те. Може, окрім західної України.
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06.06.2023 16:21 Відповісти
Навіть раніше. У 1663 на Чорній раді. Під час Руїни мудрий нарід за ********** і гречку обрав гетьманом московського ставленика І.Брюховецького, який підписував все що було треба московитам в обмін на привілеї і маєток під Москвою
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06.06.2023 09:07 Відповісти
Для всіх одарьонних-- Кравчук та інші , то вже дуже далека історія! А жаба зелена з 95 кварталом--це сьогодні і зараз!
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06.06.2023 10:00 Відповісти
Як жаба зелена з 95 кварталом готувались до війни 2,5 роки:



- Скорочено 40 тисяч військових посад (армія, медслужба, аеромобільні вiйська, розвідка, тощо);

- Збройні заводи часто працювали в режимi скороченого тижня (бо не було чим платити з/п).

- Зрив операцій по вагнерівцям і передача агресору единого свідка по збитому Боїнгу - Цемаха.

- Сотнi кримінальних справ бойовим генералам, бійцям ЗСУ політикам, які мали суттєвий вплив на мiжнародних партнерів.

- Восени 2019 діючий Верховний Головнокомандувач проігнорував історичний саміт НАТО в Лондоні. Тоді ми відводили повним ходом вiйська і вірили каналу 1+1 про те, що мир уже наступив.

- За тиждень до початку війни остання бригада закінчила розмінування зі сторони Криму. Прибрані всі протитанкові загородження. Із-за цього за декілька годин взяли Херсон i Херсонську область i Маріуполь у повну блокаду.

- Заарештовано 15 тис. бронежилетів, половина з яких із-за цього стали непридатними.

-Завод Іскра (радіолокаційне обладнання, РЕБ) став.

- Завод ХКБМ (бронетехніка) з початком 2022 року перейшов на 1 денний робочий тиждень. (вже були повідомлення західних партнерів про широкомасштабне вторгнення).

- Замовлень на КБ "ЛУЧ" (протитанкові комплекси) немає.

-Скасовано програму фінансування наших "Громів" (дальнiсть 500 км), "Сапсанів" (дальність 50-480 км, "Нептунiв" (крилата ракета, дальність 280 км), "Вільхи-М" (ракетний комплекс, дальність до 130 км.). Це те, чим можна було топити кораблі ворога, які обстрілюють всю Україну.

- Ігнорування 28-ми повідомлень США про вторгнення.

- Гроші на велике будівництво, а не на велику оборонку. Вже підраховано, що можна було встановити ППО у всіх обласних центрах України, і не тільки.

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06.06.2023 10:01 Відповісти
А скільки відпусток та шашликів!
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06.06.2023 10:02 Відповісти
Особливо оманські канікули з патрушевим
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06.06.2023 14:48 Відповісти
А ти з якого народу , горе лукове ?
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06.06.2023 12:57 Відповісти
колись таким як ти вирвуть язика, тварини недобиті
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06.06.2023 10:33 Відповісти
Якщо вони відкидають обвинувачення у розмінуванні, то треба значить питати як Чонгар і мости замінував зеленський, мав на то шість місяців.
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06.06.2023 08:39 Відповісти
Та ні, не з Чонгару, а з 19-го року, з 95-го кварталу, з клоунів-зрадників при владі.
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06.06.2023 09:34 Відповісти
Тварюки! Від безсилля, буквально діють за принципом "Після нас хоч потоп".
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06.06.2023 08:34 Відповісти
Скоріш за все вони хочуть перекинути війска з під Херсону до Білгорода. Щоб в цей час ЗСУ не змогли розпочати наступ на південь по затопленому лівому берегу Дніпра, вону підірвали ГЕС.
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06.06.2023 09:15 Відповісти
Що відбувалося на Каховській ГЕС під час окупації.

https://www-radiosvoboda-org.cdn.ampproject.org/v/s/www.radiosvoboda.org/amp/novyny-pryazovya-kakhovska-hes-viyskova-baza-armiyi-rosiyi-zahroza-pivden-bez-vody/32321301.html?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%3A%20%251%24s&aoh=16860293516897&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.radiosvoboda.org%2Fa%2Fnovyny-pryazovya-kakhovska-hes-viyskova-baza-armiyi-rosiyi-zahroza-pivden-bez-vody%2F32321301.html
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06.06.2023 08:34 Відповісти
Найностріше питання, що влітку з ЗАЕС буде, якщо ще ставок влітку обмвліє, через природні причини? Треба тоді або паливо вивантажувати, або екстренно звільняти Енергодар і проводити туди трубопровід, щоб наповнювати ставок охолодження.
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06.06.2023 08:35 Відповісти
Ніхто нічого не збирається звільняти судячи з усього. Дочекаються доки кацапи ще й ЗАЕС підірвуть.
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06.06.2023 08:36 Відповісти
А подоляк займається розвитком своєї ботоферми. Більше нічим. І пох на Україну. Головне клован-красавчік повинен бути.🤦
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06.06.2023 08:55 Відповісти
На жаль, такої самої думки... Скажіть, а що/хто їх може спинити, якшо досі не спинили.
Карочє, вєсь мір азабочєн; глубако азабочєн; очєнь глубако азабочєн.
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06.06.2023 09:40 Відповісти
Кацапи прийшли знищувати все живе в Україні. А у нас в цей час відосікі, тотальне крадівництво на всіх рівнях та балачки на протязі півроку про контрнаступ.
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06.06.2023 08:35 Відповісти
Ахаха. Ой який неперевершений гумор.
Особливо зараз. Ржу німагу.
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06.06.2023 08:38 Відповісти
Не підхопи нежить в підвалі ОП. Там точно протяги.
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06.06.2023 08:53 Відповісти
Іще безперещкодний виїзд за кордон для трубіциних
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06.06.2023 08:41 Відповісти
Хорошого мало -- наруга над людьми . землею . природою продовжується .
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06.06.2023 08:35 Відповісти
А наші свєточі не думали що так буде ?
Знову не готувались, уроди.
Тільки і тринділи про контрнаступ. Як навмисне, щоб кацапи його зірвали.
Все. До Криму не дійти.
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06.06.2023 08:37 Відповісти
Там всі місця вже ТАКІ, ЯК ВИ розібрали. А не ТАКИХ, ЯК ВИ туди просто не пускають.
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06.06.2023 09:03 Відповісти
Не пересмикуйте. Так, влада у нас недолуга, але в згвалтуванні все-таки винен гвалтівник, а не жертва, хоч вона і недолуга.
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06.06.2023 08:44 Відповісти
Воно то так, але як що жертва тікаючі від гвалтівника викиду з кишень газовий балончік і електрошокер(це я про розмінування чонгару), то до неї виникає масса запитань. Наприклад а чі не бажала вона сама бути згвалтованою?
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06.06.2023 08:59 Відповісти
Думаю не бажала, вона просто дура (навмисно користуюсь кацапізмом бо наше "дурепа" якесь лагідне для даного випадку). Вона все своє юне життя вєсєлілась, ржала, прікаливалась, а потім вирішила, що вона вже вырасла бальшая поперлась нахібасьто вночі в неблагополучний район (політику) де конкретні пацани рішають вапроси. І якби не Супермен ( ЗСУ ) то мали б там її у всі дірки
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06.06.2023 09:17 Відповісти
Думаю в жертви були не лише газовий балончик, а і пістолет і кілька міцних охоронців, яких відіслали геть, щойно маніяк замаячив на порозі.
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06.06.2023 09:39 Відповісти
Якщо б і знали то ніхто нічого зробити би не зміг, тому що ті території під контролем окупантів
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06.06.2023 09:03 Відповісти
Раніше треба було думати. Двох мостів їм шкода було, бо це своїми руками потом і кроввю зеленою будували.
Подивіться до чого дійшло. ГЕС зруйновано, міста знесено, на черзі атомна станція ?
Які ж сукі...а
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06.06.2023 09:40 Відповісти
Подруга, то що у нас влада гівно це і без вас зрозуміло,але те що роблять кацапи це не відміняє їх відповідальності за це,але чомусь у вас коментарі тільки що суки у нас,а про кацапів ні слова.
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06.06.2023 09:45 Відповісти
Мені просто цікаво, чому держава не захистила людей. Адже вона для того створена.
Значить таку гімно треба давно було прибрати.
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06.06.2023 09:53 Відповісти
''Хуженібудіт'' , ''хочпаржом''.
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06.06.2023 08:41 Відповісти
Суки кацапські варвари виздихайте всі ,нациська росія це наймерзеніше нациське терористичне утворення ,путін здохни падло.
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06.06.2023 08:42 Відповісти
Я так розумію з відео, що рашисти підірвали саме дамбу, а не шлюзи, чи машинний зал. Думаю навіть ідіоту (список таких з ООН додається) має стати зрозумілим, що ніяким Хаймарсом цього не зробиш. Це саме терористичний акт здійснений Росією, і ніяк інакше його назвати не можна.
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06.06.2023 08:46 Відповісти
А кацапы уже росказывают что это ВСУ обстреляло. Интересно чем так можно обстрелять, это сооружение даже ракетные атаки выдерживает. Взорвали изнутри.
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06.06.2023 08:49 Відповісти
Як чим? Таурасами, яких пісторіус не дає
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06.06.2023 09:15 Відповісти
Лишь бы небыла ыскалации да ***? Когда уже в мире поймут что рашисты уничтожат все рано или поздно если не уничтожить их
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06.06.2023 08:52 Відповісти
Запад давно это понял. Просто сапёр, конечно, может обезвредить мину ударом молотка, но не хочет (догадайтесь почему?). Он меделнно, осторожненько и потихоньку отгребает земельку, выкручивает детонатор...
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06.06.2023 09:08 Відповісти
Жабу потрібно варити на малому вогні.Тоді вона не розуміє що відбувається.
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06.06.2023 15:26 Відповісти
Палюбому! тим паче що путін жаба в квадраті.
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06.06.2023 16:55 Відповісти
Эти кацапские звери во всем обвинят Украину. Мол, єто Украина взорвала.
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06.06.2023 08:55 Відповісти
Ну после єтого акта усрусско- террористического государства кремль наконец-то должон быть уничтожен
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06.06.2023 10:36 Відповісти
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06.06.2023 11:58 Відповісти
ГЕС і Зеленський хочуть об'єднати.....Ага бо чомусь в Сумах і Чернігові і Харькові ніхто нічого не мінував і люди взяли зброю і пішли у бій .А жителі Миколаєва,Херсона, Запоріжжя обрали свій шлях і ми це знаємо бо їм зброю ніхто не дав а поліція менти сбу дку і прочі звалили перші порушивши присягу ....А винуватий хто Зеленський ?
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06.06.2023 14:30 Відповісти
Ти сумніваєшся ?
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06.06.2023 14:35 Відповісти
Відповіси на питання - хто ТРИ роки розставляв людей по всій Україні керувати областями і СБУ
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06.06.2023 14:36 Відповісти
--- - То на кого ж працює директор Кременчуцької ГЕС ( затятий регіонал ) Єременко. який тримає максимально-- НЕчуваний ( старожилами НЕ бачений ) рівень води у кременчуцькому водосховищу ?!?!?! І чого більше боятися : затоплення. чи зневоднення херсонщини ???
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06.06.2023 16:49 Відповісти
Одні ''дятли'' говорять, що все розпочалося з ромінування Чонгару...
Інші ''дятли'' говорять, що все розпочалося з часу, коли ''мудрий нарід'' обрав клоуна Зелнського до влади...
Чомусь ні один дятел не розуміє,- що це все причинно-наслідкові звязки:
* Не привела би бNдло-маса клоуна Зеленського до влади - не було б розмінування Чонгару!
* Якщо б частина бNдло-маса не привела б до влади злодія Порошенка,- то б і новоспечений злодій Зеленський також не став би Президентом!
* Якщо б ще інша частина бNдло-маси не привевела до влади зрадника Януковича,- то злодій Порошенко не став би Президентом!
Насправді, корінь проблеми в неосвідченості і дикості суспільства!!!
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06.06.2023 17:28 Відповісти
 
 