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Новини Війна
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Війська РФ підірвали Каховську ГЕС, - ОК "Південь". ВІДЕО+ФОТО

Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК "Південь"

"Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується", - йдеться у повідомленні.

Більше офіційної інформації наразі не відомо. Тим часом, місцевий телеграм-канал повідомляє, що населенні пункти вже почало затоплювати. Необхідна негайна евакуація.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти, штучно підвищуючи рівень води в Каховському водосховищі, створили для себе пастку на лівобережжі Херсонщини, - ОК "Південь"

Згодом місцевий телеграм-канал також поширив фото, як нині виглядає Каховська ГЕС:

Війська РФ підірвали Каховську ГЕС, - ОК Південь 01
Війська РФ підірвали Каховську ГЕС, - ОК Південь 02
Війська РФ підірвали Каховську ГЕС, - ОК Південь 03

Війська РФ підірвали Каховську ГЕС, - ОК Південь 04

Війська РФ підірвали Каховську ГЕС, - ОК Південь 05
Війська РФ підірвали Каховську ГЕС, - ОК Південь 06
Війська РФ підірвали Каховську ГЕС, - ОК Південь 07

Війська РФ підірвали Каховську ГЕС, - ОК Південь 08

Автор: 

підтоплення (196) Каховська ГЕС (566)


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Топ коментарі
+67
Варвари, котрі заслуговують на знищення. Рашка, принаймні у нинішньому вигляді, має щезнути, бо це клоака, яка становить загрозу усьому людству.
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06.06.2023 06:34
+64
Які ж потвори. Жалюгідні, мерзенні потвори. Прийти в чужу країну без жодної мети, тільки смерть і руйнації. Підірвали ГЕС бо неспроможні перемогти. Залишити 3 області під загрозою зневоднення і сотні нп затопленими. Ненавиджу. Просто ненавиджу.
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06.06.2023 06:52
+60
Підари. Екокатастрофа світового масштабу.Що там сучий орбан скаже чи як там мирний план сраної Індонезії.. ця оркоорда без роду, без племені, без гордості і честі. «я русский» - це тупо те саме що я подонок, лайливе слово.
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06.06.2023 06:43
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видишь ли, если у тебя за разваленным забором бегает бешенный пес, и вместо того чтобы ремонтировать забор ты красишь дом, то когда пес покусает твою семью, то вопросы не к нему, а к тебе.
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06.06.2023 10:21 Відповісти
Почитайте,або послухайте що відповів на підрив дамби піськов і,можливо,зрозумієте,що я написав.
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06.06.2023 14:40 Відповісти
Безмозглые кацапы на все горазды. Не удивляюсь, если АЭС взорвут. Мы в ответ должны им взорвать в пять раз больше.
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06.06.2023 08:44 Відповісти
Какиеже конечные "люди"
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06.06.2023 08:47 Відповісти
кацапы нашли повод сделать очередной "шаг доброй воли" и убежать с юга Украины, типа, не под натиском ЗСУ, а "просто уступив силам природы"..
ну, а на обезвоженный "гражданский" Крым им всегда было пофиг, так даже легче им будет уходить и из Крыма
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06.06.2023 08:48 Відповісти
Последний раз Каховскую дамбу взрывали немцы, чтобы помешать наступлению советских войск. Не помогло! ... Не поможет и сейчас!
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06.06.2023 08:58 Відповісти
Поколение пепси...
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06.06.2023 09:06 Відповісти
Та тупа курка так і не зрозуміла, що вона історії в школі не вчила. Бо якби вчила, то знала б що все було навпаки - підступаюча так звана червона армія підірвала Дніпрогес в 1941 році. При цьому вода затопила свої відступаючі війська, а німецьке командування спостерігало за цією вакханалією з високого правого берега

А Каховська дамба питаєте? А вона тоді ще й не була збудована
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06.06.2023 09:14 Відповісти
Помню как некоторые кричали что низзя стрелять по Антоновскому мосту мол мы его захватим и будем по нем наступать. У кого еще есть иллюзии что рашисты отступая не оставят после себя выжженую землю? Нужно валить сейчас же и крымский мост и другие важные обьекты помогающие рашистам окупировать нашу землю. Чем дольше рашисты окупируют Украину тем больше они уничтожат все вокруг
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06.06.2023 09:03 Відповісти
Мост никакого военного значения не имеет, чисто пропагандистский объект.
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06.06.2023 10:52 Відповісти
Це означає,що із Кримом вже визначилися...гойда лохи,хто хатинку прикупив там після 14...)
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06.06.2023 09:07 Відповісти
валить и только валить мразей.всех до единого.
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06.06.2023 09:20 Відповісти
Навіть це не допоможе клубу 73% зрозуміти свою відповідальність за зєлю. Дегенерати без мізків та совісті
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06.06.2023 09:32 Відповісти
Треба завалити міст в Криму , і знищити всі кораблі .
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06.06.2023 09:36 Відповісти
Для цього повинен бути інструмент з відповідними можливостями, а при ********* розташуванні лінії фронту наявні у ЗСУ інструменти поки що на це не здатні, щоб там не казали необгрунтовано оптимістичні особи і той же керівник цього ресурсу "Цензор.нет" Бутусов!!!
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06.06.2023 09:56 Відповісти
Може нам нарешті дадуть такий інструмент , бо під загрозою Запоріжська АС .
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06.06.2023 10:04 Відповісти
На жаль ЗАЕС це ніяк не допоможе, бо швидко збудувати нову греблю та підняти рівень води у водосховищі НЕМОЖЛИВО. Сподіваюсь що спеціалісти можуть вирішити це питання якось інакше, АЛЕ для цього вони повинні мати можливість щось вільно робити на станції, а до деокупації цієї АЕС це не здійснити! За пару ж днів це точно не буде виконано, й на "жест доброї волі" з боку рашистів марно сподіватись!!!
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06.06.2023 10:11 Відповісти
Нічого не нагадує?
18.08.1941: комуністи, тікаючи від фашистів, за наказом Сталіна підірвали греблю ДніпроГЕС (фото внизу).
6.06.2023: нащадки комуністів - рашисти, - тікаючи з лівобережжя Дніпра, за наказом нового воШЬдя Х*йла підірвали греблю Каховської ГЕС.

Минають роки і десятиліття, а орки залишаються орками.

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06.06.2023 09:39 Відповісти
Слів не вистачає, щоб проклясти цих нелюдів. Хоча, вибачте, панове, це людей поганих проклинають, а на нелюдів плювати, чи давити, як біблійного гада!
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06.06.2023 09:51 Відповісти
Те що рашисти це злочинці які перевершують навіть злочини німецьких нацистів ні в кого сумніву не визиває. Хочу тільки відмітити що вони б не могли здійснити багато з цього якби їм перешкодили вільно й швидко зайти на південь України з Криму, захопити цю саму греблю, ЗАЕС й населені пункти Херсонської та Запорізької областей, зайти у Донецьку з заходу та захопити Маріуполь. Тож не треба знімати відповідальності з керівників нашої держави які своїми діями дозволили роССійським нацистам зробити це швидко й без значного супротиву з нашого боку завдяки злочинним діям керівництва СБУ яке вони ОСОБИСТО призначили, не кажучи вже про розвал підготовки ЗСУ та Оборонпрому з 2019 по 2021 роки до супротиву рашистам!!! Фраза "не на часі" вже не актуальна, бо ці волоцюги продовжують своїми діями перешкоджати діям ЗСУ та наших західних партнерів по звільненню України своїми недолугими та недалекозорими, а у гіршому випадку навмисними рішеннями!!!
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06.06.2023 09:52 Відповісти
І що ж це в нас "не катастрофа"? Затоплення великих територій з руйнуванням за рахунок хоча б затоплення (підтоплення) будівель та сільскогосподарських угідь, підприємств та житла? А може "не катастрофа" падіння рівня води у Каховському водосховищі та вище по Дніпру для водозабору придніпровських населених пунктів та селищ які розташовані й далі від річки та брали воду з Дніпра? "Не катастрофа" ймовірний вихід з ладу охолодження реакторів ЗАЄС яке також розраховано на відповідний рівень води у водосховищі з подальшою можливою техногенною катастрофою і забрудненням радіацією навколишніх територій?! Неможливість виконувати полив багатьох фермерських ланів для вирощування вражаю теж "не катастрофа"? Да просто те що життя сотен тисяч людей у власних домівках бо умови життя стануть непридатними це "нормально"???!!! І це зовсім не повний перелік наслідків! "Приходько" ти з народження такий НЕДОЛУГИЙ???!!!
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06.06.2023 10:06 Відповісти
Тобі "Приходько" лінь просто думати, а може й немає чим, бо "прийшла" вода кудись, де її не було до 1955 року, лише після зведення Каховської греблі, після чого саме під НОВИЙ рівень води пристосовували усі наступні технічні рішення, і повернутися до цього можливо лише ПІСЛЯ відновлення, бо це не природній об'єкт, а технічна споруда зроблена людьми, а не природою!!! Нижче вода схлине, так, але перед цим багато чого знешкодить, та й потім регулювати рівень води буде НІЧИМ, бо греблі НЕ МАЄ!!! Йди вчись, якщо досі цього не сталося!!!
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06.06.2023 10:19 Відповісти
І скільки там людей живе? Мільйон, два, три....? "Мало"? А скільки там підприємств які також залежні від води? А як судна зараз будуть ходити по річці до Херсону?! Може вже досить нести ахінею та продовжувати демонструвати що ти "Приходько" просто ляпнув щось не подумавши, а зараз з незрозумілою упертістю продовжуєш виправдовувати свою ж помилку?! Не вдаючись у деталі тільки економічні втрати України від цієї події можуть досягти не десятки, а сотні млрд євро, і це не враховуючи витрат на відновлення!!!
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06.06.2023 10:34 Відповісти
А то, що людей затопить , і під загрозою Запоріжська АС , то нічого ?
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06.06.2023 10:06 Відповісти
Риторичне питання - ти "Приходько" зовсім розуму не маєш з огляду на твої пости?! То як же ти дожив до цього часу без нього, хтось допомагав приймати вірні рішення?! Тоді тримайся цієї людини, інакше пропадеш!!!
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06.06.2023 10:23 Відповісти
Тобі вже задовбались саме ФАКТИ приводити, а ти як баран продовжуєш нести ахінею! А-а-а, зрозумів, ти прихильник рашистів які все це наробили, а зараз ти бажаєш зробити вигляд ніби "нічого поганого не відбулось"?! То йди тоді вже до крейсера "Москва" і з ним поспілкуйся та росповіси йому, що в нього "все добре"!
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06.06.2023 10:39 Відповісти
Зявиться Великий Луг та инші історичні місцевості, затоплені каховським вдсх.
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06.06.2023 10:08 Відповісти
А можливо відновити болота країни Мокш на теренах Москви, бо так сусідам Московії (т.з. "роССії") жилося б набагато спокійніше та заможніше?!
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06.06.2023 10:25 Відповісти
Я знаю, що Єрмак врятує Україну.
Най віра наша в нього не зав'яне!
Він течію Дніпра зупинить за хвилину.
Поворухне рукою - ****** знов постане!
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06.06.2023 10:11 Відповісти
Жорсткий троллінг!
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06.06.2023 10:40 Відповісти
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06.06.2023 10:13 Відповісти
Схоже партія регіонів створила політсилу Слуга народа, праця на кремль як була так і залишається ії основною метою.
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06.06.2023 10:48 Відповісти
Яка несподіванка!
Кацапи поводяться, як кацапи. Хто міг на таке очікувати. Це ж треба...
Ви краще вже зараз інструкцію опублікуйте, що робити, коли буде взірвано всі 6 енергоблоків ЗАЕС.

А то знову будете реагувати на наслідки. А треба було усувати причини.
Доречі, ця катастрофа лежить на совісті тих, хто просрав перешийок, віддав наказ про розмінування і маринував шашлики, готуючись до травневих.

Всі вже підготувались до умов радиактивної пустельки "в центрі європи"?
Треба якісно виконувати функцію буферної зони між кацапами і ЄС, як заповів Бжезинський.
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06.06.2023 10:25 Відповісти
випередив. А я тільки запитання ставлю. А ти вже знаєш відповідь. Але дякувати в цій ситуації не буду.
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06.06.2023 10:28 Відповісти
Думаю, не треба казати, що контрнаступ захлинувся в прямому і переносному сенсі.
Хіба що у нас звідкись раптом візьметься флот катамаранів і армія бойових водолазів в броньованих гідрокостюмах.
Кацапи в своїх пабліках пишуть, що зараз якраз криють артилерією наші катери, які терміново евакуйовують військових з островів біля Херсону.
Інфа потребує перевірки, але чомусь це видається правдою.
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06.06.2023 10:46 Відповісти
Тепер дороги на лівому березі Херсонщини непроїзні.
Якраз саме те для 70-тонних танків.
Вважайте, що кацапи убезпечили Крим від деокупації мінімум на рік, поки все підсохне і вималюється новий ландшафт. До того часу в штатах оберуть трампа і допомога закінчиться.
От вам і вовочка- "много ходов очка".
Ніколи не треба недооцінювати ворога.
Тепер весь контрнаступ може бути лише кацапам в лоб на три лінії оборони, будь то запорізька, донецька або луганська область. Скрізь підготувались і чекають з відповідними наслідками.
Давайте вже зразу Енергодар деокуповувати чи що.
Нехай всім буде приємно.
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06.06.2023 11:33 Відповісти
Ой, а чому ж каспи так легко змогли захопити ЗАЕС, Каховську ГЕС, Енергодар, обидві Каховки і взагалі, весь лівобережний (та й і частину правобережжя) південь України? Хтось здав? Хтось розмінував Чонгар, Перекоп, і запустив їх через перешийок?
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06.06.2023 10:26 Відповісти
Йо****й Зе клоун, довиглядав мир в очах у путіна, донабудував інфраструктури на Чонгарі
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06.06.2023 10:45 Відповісти
«Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма особой жестокостью как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический юридико-правовой и идеологический терроризм».

Джохар Дудаев
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06.06.2023 10:47 Відповісти
Було офігезне водосховище - Каховське, там проводили https://life.pravda.com.ua/culture/2017/05/25/224354/ Таврійські Ігри , БУЛО ДО ЗЕЛЕНСЬКОГО.
Залишиться тільки русло Дніпра і зруйновані села вниз по течії.
Яке водосховище по Дніпру і треба було спускати, так це Київське море, бо це вже стояча вода і болото
.
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06.06.2023 11:01 Відповісти
100% рашисти скажуть, що "то не ми", що знайшли на дамбі візитівку Буданова
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06.06.2023 11:04 Відповісти
кто такой буданов? человек дерьмака
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06.06.2023 11:19 Відповісти
Головне, їм " це не вони підірвали, їх там нет"
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06.06.2023 12:43 Відповісти
фашисти з 1943 року повернулися в 2023 рік!
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06.06.2023 11:36 Відповісти
Всьо пропало!!! Ми погіблі!!! Конец света!! Ніколи не міг подумати,що стільки панікьорів!! Хто сказав,що головний наступ буде на Півдні? Не забувайте,що на вулиці--ЛІТО,і що земля суха,найбільше--це 7-8 днів і буде земля тріщати від засухи,навіщо так панікувати,говорять,що кацапи і підірвали з-за страху і паніки нашого наступу,бо і самі топляться,як мурахи.
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06.06.2023 11:47 Відповісти
18 тисяч кубометрів води.
Це не 7-8 днів. Станом на тепер ****** продовжує руйнуватись. Зруйнована вже половина прольотів. Отже, витече все.
Вже зараз рівень води подекуди сягає дахів будинків.
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06.06.2023 11:53 Відповісти
Так, головний наступ мав бути на півдні.
Вчорашні відволікаючі маневри з захопленням Новодонецького якраз про це свідчать. Сьогодні вже залишили те село. Воно знову під кацапами.
І звичайно треба когось із очільників відрядити до Венеції. Нехай терміново просить бойові гондоли і інструкторів-гондольєрів.
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06.06.2023 11:57 Відповісти
Звідки у Вас дані на яку висоту підірвано.Якщо висота дамби(наприклад) 30м,то підірвано на всі 30-ть,чи на 10м? Через 8-м днів забиваю **стрілку**,хто з нас був правий.
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06.06.2023 12:05 Відповісти
Потіе води сам руйнує залишки конструкції. Навіть якщо спочатку 2 квадратних метри виковиряли.
Через 8 днів вам би краще прямувати з водовозкою на південь країни рятувати людей.
Бо ситуація з питною водою там буде катастрофічна. Холера і все інше надодачу.
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06.06.2023 12:11 Відповісти
Так,я з Вами згоден,що вода руйнує,АЛЕ і отакі погляди,теж, в таких ситуаціях, РУЙНУЮТЬ мізки людей. Водовозка мені не знадобиться,бо нічим її буде наповнити,самому прийдеться шукати воду. Я впевненний,що не так страшний чорт,як його малюють. В інших країнах всілякі цунамі,шторми і інше,наносили набагато більші лиха і всіляких епідемій(масових)не спостерігалось,то навіщо наводити паніку,якщо нічого ще достеменно невідомо?
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06.06.2023 12:42 Відповісти
І не факт,що наступ був в районі Новодонецька,а слабо подумати,що ніякого наступу ще немає,а йде промацування слабкого міста
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06.06.2023 12:08 Відповісти
Ну так мацали ж саме там. Відволікали від головного напрямку.
Втрати несли.
Чи ви думаєте, що мацати слабкі місця на фронті це те саме, що мацати слабкі місця у жінок?
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06.06.2023 12:14 Відповісти
Я так не думаю,навіть без мацання,а тільки бути там--це вже недобре. Якщо Ви ще не в курсі,що в нас війна,то я Вас ствлю перед фактом--В УКРАЇНІ ЙДЕ ВІЙНА і на війні без втрат,просто не можливо. Прикладом цього є Маріуполь,а також і Бахмут,скільки там полягло СЛАВНИХ синів України,але дякуючи захисникам Маріуполя ми знаємо ціну тим смертям. І на сьогодні,я впевненний,що НІХТО(2-3 людини) не знає,де буде нанесено головний наступ.
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06.06.2023 12:30 Відповісти
Ніхто не знає, а кацапи знають...)
Якось дивно.)
Втім, я бачу, що ви не розумієте про що пишете і якимись гаслами і безглуздими пафосними девізами забиваєте зміст вищенаписаного.
Тому більше вам не відповідатиму.
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06.06.2023 12:58 Відповісти
Дебіли! Як вони воду в Криму качать будуть?
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06.06.2023 13:04 Відповісти
Маємо нагоду пригадати зловісну погрозу, висловлену Зе під час дебатів на НСК Олімпійський 19.04.2019:

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06.06.2023 13:15 Відповісти
Все йде за планом. Відбувається зачистка території від місцевого населення
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06.06.2023 13:41 Відповісти
Ну то що масове вбивство людей хотіли зробити хворі маньяки, а маньяки , агресори не можуть бути психічно здоровими від цього не легче та все-ж РФ ЗМІ будуть казати що Каховську ГЕС підірвали здорові на психіку "асвабадители" чи як завжди українські націсти.
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06.06.2023 19:39 Відповісти
ну в ответ, Питер к епеням утопить и москву реку - выразкой сибирской посыпать, просто - по приколу, а уже когда выть начнут, в очередной раз типа "дайте ножку Буша" и миротворцев введите"бо у нас тут война гражданская" - показать всем кагалом Болт и заград отряды по всему периметру! никого с чумного барака не выпускать, ну разве, шо окно к Новой Земле оставить и кинуть гум помощь - надувные матрасы... шо тут такого, война...
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08.06.2023 20:17 Відповісти
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