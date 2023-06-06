Війська РФ підірвали Каховську ГЕС, - ОК "Південь". ВІДЕО+ФОТО

Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК "Південь"

"Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується", - йдеться у повідомленні.

Більше офіційної інформації наразі не відомо. Тим часом, місцевий телеграм-канал повідомляє, що населенні пункти вже почало затоплювати. Необхідна негайна евакуація.

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Згодом місцевий телеграм-канал також поширив фото, як нині виглядає Каховська ГЕС:















