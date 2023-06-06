Війська РФ підірвали Каховську ГЕС, - ОК "Південь". ВІДЕО+ФОТО
Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОК "Південь"
"Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Всі служби працюють. Ситуація відстежується", - йдеться у повідомленні.
Більше офіційної інформації наразі не відомо. Тим часом, місцевий телеграм-канал повідомляє, що населенні пункти вже почало затоплювати. Необхідна негайна евакуація.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти, штучно підвищуючи рівень води в Каховському водосховищі, створили для себе пастку на лівобережжі Херсонщини, - ОК "Південь"
Згодом місцевий телеграм-канал також поширив фото, як нині виглядає Каховська ГЕС:
Топ коментарі
+67 Jim Hawkins #551630
показати весь коментар06.06.2023 06:34
+64 аспм мпри
показати весь коментар06.06.2023 06:52
+60 мврина
показати весь коментар06.06.2023 06:43
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ну, а на обезвоженный "гражданский" Крым им всегда было пофиг, так даже легче им будет уходить и из Крыма
А Каховська дамба питаєте? А вона тоді ще й не була збудована
18.08.1941: комуністи, тікаючи від фашистів, за наказом Сталіна підірвали греблю ДніпроГЕС (фото внизу).
6.06.2023: нащадки комуністів - рашисти, - тікаючи з лівобережжя Дніпра, за наказом нового воШЬдя Х*йла підірвали греблю Каховської ГЕС.
Минають роки і десятиліття, а орки залишаються орками.
Най віра наша в нього не зав'яне!
Він течію Дніпра зупинить за хвилину.
Поворухне рукою - ****** знов постане!
Кацапи поводяться, як кацапи. Хто міг на таке очікувати. Це ж треба...
Ви краще вже зараз інструкцію опублікуйте, що робити, коли буде взірвано всі 6 енергоблоків ЗАЕС.
А то знову будете реагувати на наслідки. А треба було усувати причини.
Доречі, ця катастрофа лежить на совісті тих, хто просрав перешийок, віддав наказ про розмінування і маринував шашлики, готуючись до травневих.
Всі вже підготувались до умов радиактивної пустельки "в центрі європи"?
Треба якісно виконувати функцію буферної зони між кацапами і ЄС, як заповів Бжезинський.
Хіба що у нас звідкись раптом візьметься флот катамаранів і армія бойових водолазів в броньованих гідрокостюмах.
Кацапи в своїх пабліках пишуть, що зараз якраз криють артилерією наші катери, які терміново евакуйовують військових з островів біля Херсону.
Інфа потребує перевірки, але чомусь це видається правдою.
Якраз саме те для 70-тонних танків.
Вважайте, що кацапи убезпечили Крим від деокупації мінімум на рік, поки все підсохне і вималюється новий ландшафт. До того часу в штатах оберуть трампа і допомога закінчиться.
От вам і вовочка- "много ходов очка".
Ніколи не треба недооцінювати ворога.
Тепер весь контрнаступ може бути лише кацапам в лоб на три лінії оборони, будь то запорізька, донецька або луганська область. Скрізь підготувались і чекають з відповідними наслідками.
Давайте вже зразу Енергодар деокуповувати чи що.
Нехай всім буде приємно.
Джохар Дудаев
Залишиться тільки русло Дніпра і зруйновані села вниз по течії.
Яке водосховище по Дніпру і треба було спускати, так це Київське море, бо це вже стояча вода і болото
.
Це не 7-8 днів. Станом на тепер ****** продовжує руйнуватись. Зруйнована вже половина прольотів. Отже, витече все.
Вже зараз рівень води подекуди сягає дахів будинків.
Вчорашні відволікаючі маневри з захопленням Новодонецького якраз про це свідчать. Сьогодні вже залишили те село. Воно знову під кацапами.
І звичайно треба когось із очільників відрядити до Венеції. Нехай терміново просить бойові гондоли і інструкторів-гондольєрів.
Через 8 днів вам би краще прямувати з водовозкою на південь країни рятувати людей.
Бо ситуація з питною водою там буде катастрофічна. Холера і все інше надодачу.
Втрати несли.
Чи ви думаєте, що мацати слабкі місця на фронті це те саме, що мацати слабкі місця у жінок?
Якось дивно.)
Втім, я бачу, що ви не розумієте про що пишете і якимись гаслами і безглуздими пафосними девізами забиваєте зміст вищенаписаного.
Тому більше вам не відповідатиму.