Украина призывает не допустить избрания России в Совет Международной морской организации из-за морского террора, - Кулеба

Украина призывает мир не допустить избрания России в Совет Международной морской организации (IMO).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба в Лондоне, на открытии 34-й ассамблеи Международной морской организации (ИМО).

РФ не может определять стандарты морской безопасности, атакуя суда и инфраструктуру

"Страна, которая наносит удары по портам, торговым судам, убивает моряков, не должна иметь никакого отношения к формированию глобальных стандартов морской безопасности", - отметил Кулеба.

Уже на этой неделе, 28 ноября, перед государствами-членами ИМО будет стоять ответственное решение – какой будет международная морская безопасность в ближайшие годы. Они будут голосовать за состав Совета Организации – органа, который формирует глобальную политику морской безопасности.

Украина обратилась к партнерам с четкой позицией: влияние на эти процессы должно получать только ответственное государство, а не то, которое само уничтожает основы морского права.

Россия превратила Черное и Азовское моря в зоны террора

Россия ежедневно сознательно обстреливает украинскую инфраструктуру, превращает Черное и Азовское моря в зоны террора. За время полномасштабного вторжения от массированных обстрелов РФ 162 моряка и работника порта пострадали, также есть погибшие. Россия повредила или уничтожила 131 гражданское судно.

Как подчеркнул Кулеба, только за прошедшую неделю Россия нанесла удар по паромному комплексу и гражданскому судну под турецким флагом, повредила портовую инфраструктуру и оборудование.

В Николаевском регионе заблокировано около 40 судов под иностранными флагами. Портовые воды вокруг – плотно заминированы.

Подрыв Каховской дамбы вызвал экологическую катастрофу и физически отрезал внутренние водные пути от выхода в море.

Россия делает это все прямо сейчас. Это системная кампания морского террора.

Украинский морской коридор работает вопреки атакам

Несмотря на это, украинские моряки продолжают свою работу. Они выходят в море по всему миру и обеспечивают глобальную торговлю. А украинский морской коридор уже обеспечил экспорт более 160 миллионов тонн грузов, в том числе 94 миллионов тонн зерна в 55 стран мира.



Между тем Россия расширяет свой теневой флот – суда, работающие вне правил ИМО, создают угрозы для других судов и загрязняют окружающую среду.

Поэтому Украина подчеркивает важность ответственного подхода к выборам состава Совета ИМО. Это ключевой орган, который определяет международные стандарты безопасности на море и координирует работу государств-членов в сфере навигационных правил, экологических требований и защиты человеческой жизни на море.

"Избрание России в Совет станет сигналом безнаказанности для государства, которое сознательно разрушает принципы свободы навигации. Совет ИМО формирует глобальные нормы и стандарты в сфере морской безопасности, а доверие к этому органу должно оставаться безусловным", - резюмировал Кулеба.