Удар РФ по гражданскому судну у Одессы: число погибших возросло до 10
Число погибших в результате российского удара по торговому судну под флагом Гвинеи-Бисау вблизи Одессы возросло до 10 человек.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Администрация морских портов Украины (АМПУ).
По данным АМПУ, пожар на судне удалось локализовать, а спасатели в течение ночи проводили поисково-спасательную операцию.
Спасены восемь членов экипажа, которых доставили на берег.
Среди погибших — лоцман филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ".
Что предшествовало?
Инцидент произошел 19 июля, когда торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау после погрузки кукурузы выходило из украинского порта.
На борту находились 17 членов экипажа — граждане Сирии и Индии, а также украинский лоцман, который обеспечивал выход судна из порта.
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