Удар РФ по гражданскому судну у Одессы: число погибших возросло до 10

Фото: ВМС ЗС України

Число погибших в результате российского удара по торговому судну под флагом Гвинеи-Бисау вблизи Одессы возросло до 10 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Администрация морских портов Украины (АМПУ).

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По данным АМПУ, пожар на судне удалось локализовать, а спасатели в течение ночи проводили поисково-спасательную операцию.

Спасены восемь членов экипажа, которых доставили на берег.

Среди погибших — лоцман филиала "Дельта-лоцман" ГП "АМПУ".

Что предшествовало?

Инцидент произошел 19 июля, когда торговое судно под флагом Гвинеи-Бисау после погрузки кукурузы выходило из украинского порта.

На борту находились 17 членов экипажа — граждане Сирии и Индии, а также украинский лоцман, который обеспечивал выход судна из порта.

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