Россия нанесла удар по иностранному судну, погибли пять членов экипажа. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска нанесли ракетный удар по гражданскому судну под иностранным флагом, которое находилось в море с грузом зерна.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Военно-морских сил ВСУ в Facebook.

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УДАР ПО СУДНУ С ЗЕРНОВЫМ ГРУЗОМ

Российские оккупанты выпустили три крылатые ракеты типа Х-59 и Х-69 по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO под флагом Гвинеи-Бисау, владельцем которого является Турция.

Попадание произошло в район правого борта надстройки, после чего на судне возник пожар.

Вследствие удара погибли пять членов экипажа. Судьба ещё пяти человек остаётся неизвестной, продолжаются поисковые работы. Техническое состояние судна уточняется.

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К ликвидации последствий были привлечены подразделения ВМС ВС Украины и Морской поисково-спасательной службы. По состоянию на 20:30 восемь членов экипажа были эвакуированы в одну из больниц Одессы.

"Это целенаправленный удар по безоружному гражданскому судну, которое не представляло никакой военной угрозы", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что атака является актом террора против мирного судоходства и грубым нарушением норм международного гуманитарного права.

Фото: ВМС ВС Украины

Фото: ВМС ВС Украины

Фото: ВМС ВС Украины

Фото: ВМС ВС Украины

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