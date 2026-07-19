Россия нанесла удар по иностранному судну, погибли пять членов экипажа. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские войска нанесли ракетный удар по гражданскому судну под иностранным флагом, которое находилось в море с грузом зерна.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Военно-морских сил ВСУ в Facebook.
УДАР ПО СУДНУ С ЗЕРНОВЫМ ГРУЗОМ
Российские оккупанты выпустили три крылатые ракеты типа Х-59 и Х-69 по гражданскому сухогрузу GOLDEN LEO под флагом Гвинеи-Бисау, владельцем которого является Турция.
Попадание произошло в район правого борта надстройки, после чего на судне возник пожар.
Вследствие удара погибли пять членов экипажа. Судьба ещё пяти человек остаётся неизвестной, продолжаются поисковые работы. Техническое состояние судна уточняется.
К ликвидации последствий были привлечены подразделения ВМС ВС Украины и Морской поисково-спасательной службы. По состоянию на 20:30 восемь членов экипажа были эвакуированы в одну из больниц Одессы.
"Это целенаправленный удар по безоружному гражданскому судну, которое не представляло никакой военной угрозы", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что атака является актом террора против мирного судоходства и грубым нарушением норм международного гуманитарного права.
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