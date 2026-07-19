Глава МИД Эстонии назвал изоляцию единственным способом остановить террор Кремля

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна заявил, что Россия не прекратит террор против Украины без усиления международного давления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его посте в соцсети Х после массированного авиаудара РФ по Киеву.

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Атака как инструмент давления на гражданское население

По словам Цахкни, ночью Россия выпустила по столице и другим регионам десятки ракет и беспилотников. Он подчеркнул, что такие действия являются продолжением тактики запугивания мирного населения.

Министр отметил, что Москва прибегает к атакам тогда, когда не может достичь своих целей другими способами.

"Только твёрдая и непрерывная стратегическая изоляция может по-настоящему лишить Кремль возможности продолжать эту кампанию террора", — написал он, в частности.

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Призыв к ужесточению санкций и изоляции

Цахкна подчеркнул, что международное сообщество должно не ослаблять, а наоборот усиливать санкции и дипломатическое давление на Россию.

Как сообщалось, в ночь на 19 июля российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине. Было задействовано 41 ракета и 125 ударных дронов. Основным направлением атаки стал Киев, где зафиксированы многочисленные повреждения и последствия обстрела.