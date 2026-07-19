Россия разрушила реабилитационный центр для детей на Сумщине. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские войска нанесли удар по Сумской области и разрушили одно из подразделений центра реабилитации для детей и взрослых с инвалидностью.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в посте министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в Facebook.

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Удар по месту восстановления и надежды

Министр отметил, что хорошо помнит этот центр и людей, которые там работают. По его словам, коллектив с гордостью показывал учреждение и рассказывал о своей работе с детьми и взрослыми, проходящими реабилитацию.

Сибига подчеркнул, что сотрудники вкладывали много сил в помощь людям и с особой теплотой относились к этому месту, которое называли своей маленькой Швейцарией. После российского удара одно из отделений центра оказалось в руинах.

Поддержка центра и планы восстановления

Министр сообщил, что вместе с женой уже давно поддерживает это учреждение и находится в постоянном контакте с его сотрудниками.

По его словам, именно в этом месте, на лоне природы, людям помогали восстанавливаться, возвращать веру в собственные силы и двигаться дальше.

Также Сибига добавил, что Украина вместе с международными партнерами будет работать над восстановлением центра, чтобы он смог вернуться к полноценной работе и получить всё необходимое.

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