Россия массированно атаковала Сумщину, Харьковщину и Черниговщину: трое погибших, десятки раненых, повреждены предприятия и жилые дома. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Сумскую, Харьковскую и Черниговскую области, применяя КАБы, артиллерию и ударные беспилотники. В результате атак погибли три человека, еще как минимум 24 получили ранения, в том числе восьмилетний ребенок. Повреждены жилые дома, предприятия, объекты инфраструктуры и учебные заведения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова, главу Черниговской ОГА (ОВА) Вячеслава Чауса и Сумскую ОГА.

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Сумская область

В течение суток, с утра 18 июля до утра 19 июля 2026 года, российские войска совершили более 60 обстрелов по 25 населенным пунктам в 15 территориальных громадах области.



Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском и Шосткинском районах.

Враг применял минометы, артиллерию, FPV-дроны, БПЛА и управляемые авиационные бомбы на территории Сумской области.



Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры.

Жертвы

В Середино-Будской громаде в результате взрыва вражеского дрона погиб 33-летний мужчина. В медицинское учреждение обратилась 53-летняя женщина, которая получила травмы 17 июля в результате попадания вражеского дрона в Середино-Будской громаде.

В Шосткинской громаде в результате попадания вражеского беспилотника ранения и травмы получил 63-летний мужчина, пострадала (острая реакция на стресс) 34-летняя женщина.

В Глуховской громаде в результате удара вражеского дрона ранен 24-летний местный житель.

В Садовской громаде в результате попадания вражеского БПЛА ранения получила 58-летняя женщина.

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Харьковская область

За прошедшие сутки вражеским ударам подверглись 24 населенных пункта Харьковской области.



▪️В результате обстрелов двое человек погибли, 20 человек пострадали.



В пос. Слатино Дергачевской громады погибла 35-летняя женщина, пострадали 5 человек, в том числе получила травмы 8-летняя девочка; в г. Изюм пострадали 6 человек; в г. Дергачи получили ранения 4 человека; в с. Котовка Вовчанской громады получили ранения 53-летний мужчина и 48-летняя женщина; в пос. Золочев ранены двое 38-летних мужчин; в с. Калиново Золочевской громады получила травмы 74-летняя женщина; в г. Богодухов погиб мужчина (его данные уточняются).

Враг активно применял в Харьковской области различные виды вооружения: 3 РСЗО; 17 КАБ; 2 БПЛА типа "Герань-2"; 1 БПЛА типа "Ланцет"; 18 БПЛА типа "Молния"; 9 FPV-дронов; 38 БПЛА (тип устанавливается).

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Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

В Богодуховском районе повреждены частный дом, автомобиль энергетиков, электросети (пос. Золочев), частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Цаповка), 2 частных дома, 3 хозяйственные сооружения, электросети (с. Писаревка), частный дом, хозяйственные сооружения, трактор (с. Калиново), частный дом (с. Карасовка), грузовой автомобиль, электросети, автомобиль (г. Богодухов), 4 частных дома (с. Петровка);

повреждены частный дом, автомобиль энергетиков, электросети (пос. Золочев), частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Цаповка), 2 частных дома, 3 хозяйственные сооружения, электросети (с. Писаревка), частный дом, хозяйственные сооружения, трактор (с. Калиново), частный дом (с. Карасовка), грузовой автомобиль, электросети, автомобиль (г. Богодухов), 4 частных дома (с. Петровка); в Купянском районе поврежден автомобиль (посел. Великий Бурлук), частный дом (с. Волосская Балаклея);

поврежден автомобиль (посел. Великий Бурлук), частный дом (с. Волосская Балаклея); в Изюмском районе повреждены железнодорожная инфраструктура (г. Барвинково), животноводческий комплекс частного предприятия (с. Бугаевка), 11 домов, почтовое отделение, учебное заведение, амбулатория, гражданское предприятие, 2 автомобиля (г. Изюм);

повреждены железнодорожная инфраструктура (г. Барвинково), животноводческий комплекс частного предприятия (с. Бугаевка), 11 домов, почтовое отделение, учебное заведение, амбулатория, гражданское предприятие, 2 автомобиля (г. Изюм); в Харьковском районе повреждены 2 частных дома, 3 автомобиля, электросети, горело поле с пшеницей (г. Дергачи), 3 многоквартирных дома, частный дом, автомобиль, хозяйственное сооружение (с. Слатино), частный дом (с. Юрченково), автомобиль (с. Котовка);

повреждены 2 частных дома, 3 автомобиля, электросети, горело поле с пшеницей (г. Дергачи), 3 многоквартирных дома, частный дом, автомобиль, хозяйственное сооружение (с. Слатино), частный дом (с. Юрченково), автомобиль (с. Котовка); в Чугуевском районе повреждено учебное заведение (с. Новоалександровка).

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Черниговская область

Вчера утром FPV-дрон попал в здание бывшего магазина в селе Корюковской громады. Повреждены окна и крыша.

В селе Новгород-Северской громады "молния" попала во двор — повреждена крыша дома. В другом селе — попадание в дом культуры.

В селе Сновской громады в результате удара "герберы" горела сухая трава — 1,5 га.

Вчера враг атаковал Чернигов "геранью". Попадания по двум предприятиям. Уничтожены и повреждены не менее 15 автомобилей, а также оборудование.

"Герань" попала по предприятию в поселке Березна. Загорелись ангары, уничтожен грузовик.

Ночью FPV-дрон нанес удар по пекарне в Семеновке. Пожар там потушили.

Уже сегодня утром российский дрон атаковал предприятие в Корюковке. Уничтожены производственные мощности предприятия. Пожар там потушили пожарные.

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