Задокументированы новые факты применения рашистами радиоактивных дронов на Сумщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контрразведка и следователи Службы безопасности зафиксировали два новых случая применения РФ боеприпасов с элементами из обедненного урана против Украины. Опасные компоненты обнаружены в ударных БПЛА типа "Герань-2", которыми рашисты дважды атаковали Сумскую область в апреле 2026 года.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Речь идет об управляемых ракетах Р-60М класса "воздух-воздух", которые враг использует в качестве боевой части для своих беспилотников во время массированных обстрелов Украины.

В ходе работы следственно-оперативной группы и специалистов ГСЧС на местах вражеских "прилетов" уровень гамма-излучения от обломков российских дронов с ракетами составил 8,3 и 10,5 мкЗв/ч. Эти показатели значительно превышают естественный радиационный фон и представляют непосредственную угрозу здоровью человека.

По результатам экспертизы, инициированной Службой безопасности, установлено, что боевая часть российских ракет содержит элементы поражения из обедненного урана общей массой 2810 граммов. Вещество идентифицировано как уран-234, уран-235 и уран-238.

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После обнаружения и исследования опасных компонентов были проведены комплексные меры по их нейтрализации.

Военное преступление РФ

Следователи Службы безопасности проводят досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления) с целью установления и привлечения к ответственности рашистов, ответственных за воздушные атаки.

"Учитывая опасность обедненного урана, призываем граждан быть особенно осторожными в случае обнаружения обломков БПЛА, ракет и других боевых средств поражения.

Ни в коем случае не приближайтесь к таким предметам, не прикасайтесь к ним и не перемещайте их. Отойдите на безопасное расстояние и немедленно сообщите о находке по номерам горячих линий: СБУ – 15-16, ГСЧС – 101 или Нацполиции – 102", – подчеркивают в СБУ.

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Расследование продолжается под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры.

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