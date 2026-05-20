Радиация в ракетах РФ: в Госатомрегулировании оценили риск облучения

Служба безопасности Украины обнаружила повышенный радиационный фон на обломках российской ракеты Р-60, найденных после атаки на Черниговскую область.

Об этом говорится в сообщении Государственной инспекции ядерного регулирования, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно о радиационных показателях

В Госатомрегулировании пояснили, что обедненный уран является слаборадиоактивным материалом. Его используют из-за высокой плотности и твердости, в частности для биозащиты, балласта, усиления брони и увеличения пробивной способности средств поражения.

Специалисты отмечают, что риск внешнего облучения населения от таких изделий в твердом состоянии является низким.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Житомирской области ликвидировали масштабный пожар в Полесском заповеднике, с которым боролись 12 дней. ФОТОрепортаж

Какие существуют риски для людей

В то же время в ведомстве подчеркивают, что опасность внутреннего облучения может возникнуть в случае контакта с пылью или аэрозолями, содержащими радиоактивные вещества. Это связано с возможностью попадания частиц в организм через воздух, воду, пищу или раны.

"Гражданам, в случае обнаружения каких-либо фрагментов боеприпасов, следует быть осторожными, не прикасаться к ним, не перемещать и сообщить о находке", – отмечается в заявлении.

Также отмечается, что для персонала, работающего с такими материалами, риски снижаются благодаря средствам индивидуальной защиты и соблюдению правил радиационной безопасности.

Ранее мы сообщали, что на обломках российской ракеты, которую оккупанты поставили на вооружение модифицированного ударного дрона "Герань-2" во время атаки на Черниговскую область в ночь на 7 апреля, обнаружили повышенный радиационный фон. Боевую часть ракеты привели в безопасное состояние и транспортировали к месту хранения радиоактивных отходов.

Читайте: Оккупанты обстреляли автомобиль фермерского хозяйства в Черниговской области: погиб работник, еще двое ранены. ФОТО