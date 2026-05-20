Радіація в ракетах РФ: у Держатомрегулюванні оцінили ризик опромінення

Служба безпеки України виявила підвищений радіаційний фон на уламках російської ракети Р-60, знайдених після атаки на Чернігівщину.

Про це йдеться у повідомленні Державної інспекції ядерного регулювання, передає Цензор.НЕТ

Що відомо про радіаційні показники

У Держатомрегулюванні пояснили, що збіднений уран є слаборадіоактивним матеріалом. Його використовують через високу густину і твердість, зокрема для біозахисту, баласту, посилення броні та збільшення пробивної здатності засобів ураження.

Фахівці зазначають, що ризик зовнішнього опромінення для населення від таких виробів у твердому стані є низьким.

Які існують ризики для людей

Водночас у відомстві наголошують, що небезпека внутрішнього опромінення може виникнути у разі контакту з пилом або аерозолями, які містять радіоактивні речовини. Це пов’язано з можливістю потрапляння частинок в організм через повітря, воду, їжу або рани.

"Громадянам, у разі виявлення будь-яких фрагментів боєприпасів, варто бути обережними, не торкатись їх, не переміщувати та повідомити про знахідку", – наголошується у заяві.

Також зазначається, що для персоналу, який працює з такими матеріалами, ризики знижуються завдяки засобам індивідуального захисту та дотриманню правил радіаційної безпеки.

Раніше ми повідомляли, що на уламках російської ракети, яку окупанти поставили на озброєння модифікованого ударного дрона "Герань-2" під час атаки на Чернігівщину в ніч на 7 квітня, виявили підвищений радіаційний фон. Бойову частину ракети привели у безпечний стан і транспортували до місця зберігання радіоактивних відходів.

