Задокументовано нові факти застосування рашистами радіоактивних дронів на Сумщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

Контррозвідка та слідчі Служби безпеки задокументували два нові факти застосування РФ боєприпасів з елементами зі збідненого урану проти України. Небезпечні складові виявлено в ударних БпЛА типу "Герань-2", якими рашисти двічі атакували Сумщину у квітні 2026 року.

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Йдеться про керовані ракети Р-60М класу "повітря-повітря", які ворог використовує як бойову частину для своїх безпілотників під час масованих обстрілів України.

Під час роботи слідчо-оперативної групи та фахівців ДСНС на місцях ворожих "прильотів" рівень гамма-випромінювання від уламків російських дронів із ракетами становив 8,3 та 10,5 мкЗв/год. Ці показники значно перевищують природний радіаційний фон і несуть безпосередню загрозу здоров’ю людини.

За результатами ініційованої Службою безпеки експертизи встановлено, що бойова частина російських ракет містить елементи ураження зі збідненого урану загальною масою 2810 грамів. Речовину ідентифіковано як Уран-234, Уран-235 та Уран-238.

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Після виявлення та дослідження небезпечних комплектуючих були проведені комплексні заходи для їхньої нейтралізації.

Воєнний злочин РФ

Слідчі Служби безпеки здійснюють досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини) для встановлення та притягнення до відповідальності рашистів, відповідальних за повітряні атаки.

"Зважаючи на небезпечність збідненого урану, закликаємо громадян бути особливо обережними у разі виявлення уламків БпЛА, ракет та інших бойових засобів ураження.

У жодному разі не наближайтеся до таких предметів, не торкайтеся й не переміщуйте. Відійдіть на безпечну відстань і негайно повідомте про знахідку за номерами гарячих ліній: СБУ – 15-16, ДСНС – 101 або Нацполіції – 102", - наголошують в СБУ.

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Розслідування триває за процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури.

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