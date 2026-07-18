Раненые в Новгороде-Северском дети - из одной семьи, 7-летний мальчик - в тяжелом состоянии
Вчера вечером войска РФ нанесли "геранью" удар по жилому дому в Новгороде-Северском в Черниговской области.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, сообщает Цензор.НЕТ.
Состояние раненых
Пострадала семья: родители и трое их детей. 11-летний мальчик лечится амбулаторно, его братья — в детской областной больнице. 17-летний юноша в стабильном состоянии, 7-летний — в тяжелом. Дом семьи разрушен.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что россияне атаковали Черниговскую область ударным БПЛА: пять пострадавших, среди них трое детей.
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