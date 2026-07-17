Россияне атаковали Черниговщину ударным БПЛА: пять пострадавших, среди них трое детей. ФОТО
Вечером 17 июля российские захватчики нанесли удар беспилотником по Новгород-Северскому в Черниговской области. Вражеский дрон попал в жилой дом. Пострадала семья.
Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Пострадала семья с детьми
"Вечером россияне атаковали Новгород-Северский ударным беспилотником. Вражеский БПЛА попал в жилой дом", — говорится в сообщении.
В результате атаки пострадала семья: трое детей 2009, 2014 и 2019 годов рождения, а также их родители. Спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки.
В настоящее время спасатели ликвидируют последствия вражеской атаки.
Последствия атаки
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