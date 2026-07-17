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Новини Фото Обстріли Чернігівщини Атака безпілотників на Чернігів
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Росіяни атакували ударним БпЛА Чернігівщину: п’ятеро постраждалих, серед них троє дітей. ФОТО

Ввечері 17 липня російські загарбники атакували безпілотником Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Ворожий дрон влучив у житловий будинок. Постраждала родина.

Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

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Постраждала родина з дітьми 

"Увечері росіяни атакували Новгород-Сіверський ударним безпілотником. Ворожий БпЛА влучив у житловий будинок", - сказано в повідомленні.

Внаслідок атаки постраждала родина: троє дітей 2009, 2014 та 2019 років народження, а також їхні батьки. Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Наслідки атаки

атака на Чернігівщину

атака на Чернігівщину

атака на Чернігівщину

атака на Чернігівщину

Дивіться також: Доба на Чернігівщині: під ударами АЗС і житловий сектор, є поранений. ФОТОрепортаж

Автор: 

атака (1834) ДСНС (5411) Чернігівська область (1421) Новгород-Сіверський район (98) Новгород-Сіверський (30)
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