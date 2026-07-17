Росіяни атакували ударним БпЛА Чернігівщину: п’ятеро постраждалих, серед них троє дітей. ФОТО
Ввечері 17 липня російські загарбники атакували безпілотником Новгород-Сіверський на Чернігівщині. Ворожий дрон влучив у житловий будинок. Постраждала родина.
Про це повідомляє ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждала родина з дітьми
"Увечері росіяни атакували Новгород-Сіверський ударним безпілотником. Ворожий БпЛА влучив у житловий будинок", - сказано в повідомленні.
Внаслідок атаки постраждала родина: троє дітей 2009, 2014 та 2019 років народження, а також їхні батьки. Рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки.
Наразі рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки.
Наслідки атаки
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